Amancio Ortega bate récord de beneficios con Pontegadea y multiplica sus apuestas en ladrillo, puertos y logística

Una fotografía de archivo del fundador de Inditex y del fondo inversor Pontegadea, Amancio Ortega. EFE/Cabalar

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Pontegadea, el family office con el que Amancio Ortega gestiona su fortuna, superó por primera vez los 40.000 millones de euros de ingresos en 2025, hasta alcanzar los 40.633 millones de facturación, según figura en las cuentas consolidadas depositadas en el Registro Mercantil de A Coruña y adelanta Cinco Días. El hito llega en el mismo año en que el fundador de Inditex completó un relevo clave al frente de su holding y avanzó en una diversificación que ya lo llevó a los puertos, la logística y la energía.

El crecimiento interanual fue del 3,1%, el más bajo desde 2013, cuando Pontegadea comenzó a consolidar sus negocios textil e inmobiliario. Los datos que recoge Cinco Días apuntan a que Inditex continúa siendo el motor casi exclusivo del grupo: aportó 39.684 millones de euros, el 98% de la cifra de negocio total, aunque su propio crecimiento se moderó hasta el 3,2%, su peor marca en cinco años.

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El beneficio creció al doble de ritmo que los ingresos

Pontegadea Inversiones, la sociedad matriz del entramado patrimonial, obtuvo un beneficio consolidado de 6.358 millones de euros, un 8,2% más que en 2024. El resultado atribuido a la sociedad dominante, una vez descontada la parte que corresponde a otros accionistas de Inditex, superó los 3.250 millones, con un avance del 10,7%.

Los activos totales alcanzaron los 53.268 millones de euros, un 6,1% más que un año antes, mientras que el patrimonio neto se situó en 37.193 millones, tras crecer un 8,4%. Pese a la mejora generalizada de las métricas, el holding no repartió dividendos durante el ejercicio. Sí desembolsó 72 millones de euros que quedaban pendientes de un dividendo extraordinario de 400 millones aprobado en 2024 con cargo a reservas de libre disposición, que fueron directos al bolsillo de Ortega.

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Cibeira reemplaza a Arnau al frente del holding

El ejercicio 2025 también marcó un cambio en la dirección ejecutiva de Pontegadea. Roberto Cibeira Moreiras, consejero delegado desde 2016, asumió en octubre la vicepresidencia segunda de las principales sociedades del grupo tras la jubilación de José Arnau, quien había ocupado ese cargo desde 2012.

El relevo, publicado por el Boletín Oficial del Registro Mercantil, tiene fecto sobre diez sociedades del entramado patrimonial: Pontegadea Inversiones, Pontegadea GB 2020, Partler 2006, Partler Participaciones, Pontegadea Inmobiliaria, Sobrado Forestal, Esparelle 2016, Dieciocho SL, Fongadea Recoletos 7 9 y Pontegadea España. En julio de ese mismo año, la junta de accionistas de Inditex ya había nombrado a Cibeira consejero dominical en representación de los intereses de Ortega, en sustitución del propio Arnau. Cibeira llegó a Pontegadea en 2003 como responsable de inversiones inmobiliarias internacionales, según consta en el Registro Mercantil.

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Los hijos de Amancio Ortega: la heredera de Inditex Marta, la multimillonaria Sandra y Marcos.

Arnau, por su parte, conservó la vicepresidencia ejecutiva de la Fundación Amancio Ortega y continúa como asesor de la familia, de acuerdo con la información registral consultada.

El ladrillo pierde algo de fuelle, pero sigue creciendo

El negocio inmobiliario, la segunda gran pata de Pontegadea, mostró una evolución dispar. Las rentas por alquiler cayeron un 1,22%, hasta los 649 millones de euros. La caída de las rentas no frenó, sin embargo, el ritmo de adquisiciones. La cartera inmobiliaria de Pontegadea, valorada a precio razonable estimado, cerró el año en 13.324 millones de euros, casi un 10% más que en 2024. Sumando los activos que Ortega mantiene a través de sus otros vehículos, Partler y Pontegadea GB, el patrimonio inmobiliario total del empresario gallego rondaba los 21.000 millones al cierre del ejercicio, según una estimación de la revista Forbes.

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Estados Unidos concentra el peso principal de esa cartera: América representa el 58,5% de los ingresos inmobiliarios de Pontegadea, frente al 22,5% de España, el 17,3% del resto de Europa y apenas el 1,7% de Asia, según detalla Cinco Días.

Repsol, socio en una apuesta eólica de rentabilidad menguante

Menos visible que sus compras de oficinas y locales, Pontegadea mantiene desde 2021 una alianza energética con Repsol en el sector eólico y fotovoltaico, articulada a través de varias sociedades vehiculares en las que el holding conserva siempre participaciones minoritarias, por debajo del 50%.

La primera operación se cerró ese año, cuando Pontegadea invirtió 245 millones de euros por el 49% de “Delta”, un proyecto eólico de 335 megavatios en la provincia de Zaragoza. En 2023 el acuerdo se amplió con una segunda inversión de 363 millones por el 49% de una cartera de 618 megavatios, que incluye doce parques eólicos repartidos entre Huesca, Zaragoza, Teruel y Valladolid, además de dos plantas fotovoltaicas en Albacete y Cádiz.

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Inditex registró un beneficio neto de 1.375 millones de euros durante el primer trimestre de su ejercicio fiscal 2026-2027 (entre el 1 de febrero y el 30 de abril), lo que supone un incremento del 5,4% respecto a un año antes, según ha informado este miércoles el grupo. (Fuente: zara y europa press)

El conjunto de estas sociedades energéticas generó seis millones de euros de beneficio en 2025, frente a los 14 millones del ejercicio anterior, según se desprende de la última memoria anual de Pontegadea Inversiones y recoge Economía Digital, lo que revela un negocio todavía marginal dentro del conglomerado y con rentabilidad decreciente pese al aumento de la capacidad instalada.

Puertos y logística, la frontera más reciente

La diversificación de Ortega avanzó con más fuerza en infraestructuras de transporte. En 2025, Pontegadea entró en PD Ports, operador portuario británico, al adquirir el 49% de la compañía. Ya en 2026, el holding sumó el 15% de la australiana Qube, gigante de puertos y logística, en una operación valorada en cerca de 1.000 millones de euros. El grupo también mantiene una participación en Telxius, la filial de telecomunicaciones que comparte con Telefónica.

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La actividad inversora de Pontegadea no se detuvo con el cierre del ejercicio 2025. En lo que va de 2026, el holding adquirió Capital 8, un edificio de oficinas en París, por unos 800 millones de euros, en una operación con la que superó sus propios máximos históricos de inversión en Europa. También sumó una torre de apartamentos de lujo en régimen de alquiler en Boston por 205 millones de euros, un edificio de oficinas en Chicago por 440 millones y sendas naves logísticas operadas por Amazon y Lactalis en Canadá por 215 millones.