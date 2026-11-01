En el pueblo más rico de España preocupa la inmigración y en el barrio más pobre de Madrid, la sanidad pública: así cambia el voto según la renta para las elecciones generales del 29-N

Un equipo de Infobae entrevista a ciudadanos en las calles de Pozuelo y Entrevías para consultarles sobre sus ingresos y percepciones ante las elecciones

Guardar

El próximo 29 de noviembre, España celebra unas nuevas elecciones generales y a cada ciudadano le mueve una razón para acercarse a las urnas: “Desde la perspectiva del empresario, tenemos una situación complicada”; “La vivienda, los okupas y los sueldos, que son muy bajos”; “Lo primero es frenar a la ultraderecha”...

Es lo que contestan los vecinos de Pozuelo de Alarcón y Entrevías (Vallecas) que pasan por el micrófono de Infobae. Aunque el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) marca en su barómetro de octubre la vivienda, la inmigración y la crisis económica como los principales problemas que perciben los españoles en el país, no todos los ciudadanos piensan igual.

PUBLICIDAD

“La clase social influye en cómo votamos, es la base de nuestras condiciones de vida y, por tanto, de nuestras preocupaciones e intereses”, apunta la politóloga Alicia Mira. Para comprobarlo, Infobae se ha desplazado al municipio más rico de toda España y al barrio de menor renta de Madrid para conocer qué harán los españoles el próximo 29-N y si las diferencias de dinero influyen en la papeleta.

Vivienda, inmigración y “Pedro Sánchez” mueven el voto en Pozuelo

Vecinos de Pozuelo de Alarcón revelan a 'Infobae' cuáles creen que son los principales problemas del país. (Infobae)

Pozuelo de Alarcón ha vuelto a coronarse como el municipio con más renta de toda España, con una media que supera los 47.000 euros brutos anuales, según el INE. En opinión de Mira, las personas más acaudaladas orientan su voto de forma que “sus condiciones materiales vayan a verse potencialmente protegidas”. En 2023, la mayoría de los ciudadanos de Pozuelo votaron al PP, con Vox como segunda fuerza política. Los vecinos que han pasado por el micro de Infobae volverán a dar su voto a la derecha en las próximas elecciones.

PUBLICIDAD

Los hay más clásicos, como Cristóbal, que a sus 80 años todavía apuesta por “Alianza Popular” (actual PP). “Desde la perspectiva del empresario, tenemos una situación complicada”, asegura. Los últimos disturbios en Barcelona y Bilbao han despertado en él ciertas preocupaciones. “Y la imagen de la Puerta del Sol... eso no tiene explicación posible”, añade.

Para Cristóbal, el principal problema del país sigue siendo el paro, pero también menciona la falta de controles migratorios. Defiende que se necesita mano de obra extranjera, pero “no podemos meter a todo el mundo”. Juan, en cambio, señala la vivienda y el paro como principales problemas, seguidos de Pedro Sánchez, “porque no ha hecho nada”.

PUBLICIDAD

Cristina también votará a la derecha, “porque ya hemos tenido demasiada izquierda durante muchos años y ha funcionado bastante mal; está el país peor que nunca”, afirma. “Todos los servicios que hay para los españoles están abarrotados, cada vez es más difícil hacer cualquier trámite con la administración”, agrega.

“Yo pienso que tiene que haber algún tipo de renovación, porque vamos muy mal ahora”, opina Carmen, que prefiere mantener su voto secreto. “Hay mucha inseguridad, la gente joven no tiene un futuro muy claro porque hay unos sueldos muy bajos, no pueden acceder ni a trabajos dignos ni a viviendas ni a nada”, cuenta.

PUBLICIDAD

Álvaro, a sus 20 años, es más radical: votará a Vox el próximo 29-N. Le preocupan “todo el tema de okupas y de inmigración ilegal” y espera que quien llegue al frente del gobierno controle más las fronteras y no tenga miedo de sacar a los militares.

“Una parte de la población ha encontrado respuestas en discursos de ultraderecha”, explica Miras, “que combinan preocupaciones económicas con mensajes nacionalistas y buscan culpables en determinados chivos expiatorios, como ‘el migrante’”.

Julio y Jesús, dos profesores jubilados, son la excepción de esta visita a Pozuelo: ambos darán su voto al PSOE. “Ha habido escándalos que están muy mal y los critico”, dice el primero, “pero la política del Partido Socialista con respecto a los trabajadores y la clase media es más justa que la del Partido Popular”, agrega. Para Jesús, en cambio, “lo más importante es que no entre la ultraderecha y la derecha” en el gobierno.

PUBLICIDAD

Mejor sanidad, educación y “frenar a la ultraderecha”, los objetivos de los vecinos de Entrevías

Vecinos del barrio de Entrevías de Madrid hablan con 'Infobae' sobre sus preocupaciones de cara a las elecciones generales. (Infobae España)

En la misma comunidad autónoma, el barrio de Entrevías vive una situación inversa: los madrileños que aquí residen cobran una media de 23.497 euros brutos al año, según la Agencia Tributaria. En esta zona de la capital, el apoyo se lo llevó el PSOE y Vox quedó en cuarta posición, por detrás de PP y Sumar. Para el 29-N, los vecinos consultados por Infobae lo tienen claro: votarán a la izquierda.

Fermín y Pilar dividirán sus apoyos: él apostará por el Frente Amplio, ella dará su voto al PSOE, al menos en el Senado, para hacer “voto útil”, dice. Ambos consideran que “el fascismo” y “el auge de la extrema derecha” son el principal problema de España, seguido de la vivienda. Pedro piensa igual y por eso su objetivo este año es “frenar a la ultraderecha”. Lo hará votando al PSOE, “por primera vez en muchos años”, pues él suele optar por opciones más a la izquierda. “La sanidad pública, la enseñanza y el derecho a la vivienda”, son los temas que más le preocupan.

PUBLICIDAD

Ángel también votará a “partidos progresistas”, porque cree que hay que “cuidar la sanidad pública, la educación pública, la investigación, la cultura...”. Sin embargo, lo que más le preocupa son “las discordias que hay entre la gente”.

“En estos momentos tenemos que estar todos unidos, aunque parece que no lo estamos consiguiendo”, lamenta Jazmín, una joven vecina de Entrevías, que también apoyará a las fuerzas de izquierda, sin especificar cuál. Para ella, la falta de acceso a la vivienda y los sueldos precarios son los principales problemas. “Vale, ha aumentado el salario mínimo, pero sigo sin poder independizarme, así que no nos sirve de mucho”, dice.

PUBLICIDAD

Sus respuestas no extrañan a Mira, que afirma que las clases populares suelen interesarse por “cuestiones que afectan directamente a la vida cotidiana: conseguir un empleo, cobrar un salario digno, poder pagar el alquiler, tener acceso a la sanidad y la educación públicas o garantizar una pensión suficiente”.

Sin embargo, en los últimos tiempos, se ha dado “una contradicción interesante”, apunta la politóloga. “Precisamente, los sectores de la población que más pueden necesitar determinadas políticas sociales no siempre son los que más participan en las elecciones. La sensación de que, gobierne quien gobierne, la mayoría de la gente no consigue mejorar de forma significativa sus condiciones de vida puede generar resignación y hacer que muchas personas pierdan la confianza”, explica.

PUBLICIDAD

Es algo que le ocurre a Yolanda. “Es que todos roban, tanto el PSOE, como PP, como Vox. El que salga, va a robar”, lamenta. No obstante, este año apostará por el PSOE “porque los otros dos no me gustan”. “La vivienda, los okupas y los sueldos, que son muy bajos” son los temas que más le preocupan a esta madre, que ve que sus hijas no encuentran trabajo y no logran independizarse, “porque la vivienda está supercara”. “¿Qué futuro les dejamos?”, se pregunta.