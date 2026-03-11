Rodolfo Sancho, sus primeras palabras tras las duras acusaciones de Silvia Bronchalo

La declaración de Silvia Bronchalo acerca de que durante más de 12 años no mantuvo comunicación con Rodolfo Sancho se suma a la tensión familiar que ha rodeado al actor durante los últimos meses. La ex pareja de Sancho compartió en una entrevista televisiva su experiencia personal en torno a la crianza de su hijo, Daniel Sancho, así como el distanciamiento que existía entre ellos antes del proceso judicial que enfrenta actualmente su hijo en Tailandia. En medio de esta controversia, Rodolfo Sancho optó por no pronunciarse respecto a las declaraciones de Bronchalo, limitándose a afirmar de manera tajante: “No me interesa nada, la verdad”. Según informó el medio que cubrió su llegada al aeropuerto de Málaga, Sancho mostró su preferencia por centrarse en la reactivación de su actividad profesional y en el certamen cinematográfico local.

De acuerdo con los detalles consignados por la fuente, Rodolfo Sancho arribó a Málaga para asistir al Festival de Cine, en un intento por retomar su itinerario laboral tras un período marcado por su dedicación a la defensa y acompañamiento de su hijo durante el proceso judicial en Tailandia. En el contexto de su participación en el evento, el actor evitó hacer alusiones a la situación de Daniel Sancho, quien permanece en prisión en Tailandia con una condena de cadena perpetua por el asesinato premeditado, descuartizamiento y posterior ocultación del cuerpo del cirujano colombiano Edwin Arrieta, hechos ocurridos en agosto de 2023, según publicó la plataforma de noticias.

La entrevista concedida por Silvia Bronchalo en el programa 'De Viernes' abordó, según detalló la fuente informativa, episodios personales de su relación con Rodolfo Sancho y los desafíos que enfrentó al criar a Daniel. Bronchalo relató que enfrentó numerosas dificultades dados su juventud y la poca experiencia al momento de convertirse en madre, señalando: “Si pudiera volver atrás, cambiaría muchas cosas”. Además, reconoció que hasta la detención de Daniel Sancho en Tailandia, tanto la comunicación entre ella y Rodolfo como la relación entre padre e hijo eran ausentes.

Ante las preguntas sobre las afirmaciones realizadas por su ex pareja, Sancho respondió categóricamente, de acuerdo con reportes del medio, que no le interesan ni las declaraciones ni la polémica generada. Evitó referirse a temas personales o familiares y se enfocó en transmitir su entusiasmo por participar en el festival y reencontrarse con la ciudad andaluza, subrayando su aprecio por la cultura y la gastronomía local. “Conozco mucho esta tierra”, expresó, agregando que tenía el deseo de aprovechar su estancia para degustar platos tradicionales como los espetos, según indicó la misma fuente.

El regreso de Rodolfo Sancho a la vida pública y profesional en Málaga, después de un extenso periodo alejado por motivos personales y legales, marca un cambio en el enfoque del actor, quien ahora busca centrar la atención en sus proyectos actorales. La cobertura mediática del certamen cinematográfico incluyó detalles sobre la interacción de Sancho con la prensa, en la que reiteró su negativa a abordar asuntos relacionados con la situación de su hijo o las declaraciones de Bronchalo, tal como reportó el medio que lo entrevistó en el aeropuerto.

El contexto judicial de Daniel Sancho continúa teniendo amplia presencia en los medios internacionales. Tras la sentencia de cadena perpetua por el asesinato del cirujano colombiano, el caso ha generado impacto tanto en España como en Tailandia. Desde la detención de Daniel, Rodolfo Sancho se volcó en la defensa y acompañamiento de su hijo, lo que implicó una pausa considerable en su trayectoria profesional. En las últimas semanas, según indicaron fuentes periodísticas, la reanudación de sus compromisos actorales coincide con la intensificación del debate mediático y familiar, principalmente a raíz de las afirmaciones realizadas por Silvia Bronchalo en televisión.

Los testimonios de Bronchalo reflejan la complejidad de la dinámica familiar previa al suceso que derivó en el proceso judicial de Daniel Sancho. Su intervención, recogida por el medio, incluyó apreciaciones sobre la dificultad de la crianza y sobre la ausencia de vínculo entre los integrantes del núcleo familiar durante un período prolongado. Aunque la entrevista generó una respuesta en el entorno mediático y en la opinión pública, Rodolfo Sancho optó por mantener distancia y preservar su reserva ante cualquier posicionamiento respecto a su hijo o su ex pareja, reafirmando ante la prensa su deseo de restablecer la normalidad laboral y personal, según publicó el medio que documentó su paso por Málaga.

El certamen de cine en Málaga representa una oportunidad para que Rodolfo Sancho reconecte con sus intereses artísticos, tras los meses de exposición mediática e involucramiento en el caso judicial de Daniel Sancho. Tal como consignó la fuente, el actor manifestó satisfacción y expectativas positivas en torno a su participación en el festival, enfocando las declaraciones públicas en los aspectos culturales y profesionales de su visita, y dejando fuera de la discusión cualquier contenido de carácter personal o familiar relacionado con la controversia que rodea a su familia.