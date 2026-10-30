Receta de coquitos o bolitas de coco, un dulce tradicional con solo tres ingredientes

Para los amantes del coco y de los dulces, estos coquitos son el postre definitivo. Con solo tres ingredientes, coco rallado, azúcar y huevos, y unos escasos minutos de horno, vamos a conseguir un delicioso bocado con mucho sabor, crujiente por fuera y muy suave por dentro. Estas bolitas son perfectas para acompañar el café, para darnos un capricho a media tarde o incluso para celebrar la Navidad en familia.
Dulce tradicional donde los haya; antaño estas bolitas se vendían en bolsas en todas las panaderías y pastelerías. No hay que confundir estos coquitos con el licor típico de la Navidad en Puerto Rico, que comparte nombre con nuestro dulce y cuyos ingredientes básicos son crema de coco, ron blanco, leche evaporada, leche condensada, canela y vainilla.
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Para un toque diferente, podemos añadir a esta sencilla masa un toque de ralladura de limón, haciéndola aún más aromática, o incluso bañar parte de los coquitos en un poco de chocolate negro fundido para darles un toque crujiente extra. Detalles que suman a este riquísimo y sencillo postre perfecto para principiantes.
Receta de coquitos o bolitas de coco
Los coquitos son pequeños dulces de coco elaborados con una masa húmeda de coco rallado, azúcar y huevo. La técnica principal consiste en unir los ingredientes, formar bolas iguales y hornearlas hasta que queden doradas.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos, aproximadamente.
- Tiempo activo: 15 minutos.
- Tiempo de cocción: 12-15 minutos.
Ingredientes
- 200 g de coco rallado
- 200 g de azúcar
- 3 huevos
- Aceite para untar la placa del horno
Cómo hacer coquitos o bolitas de coco, paso a paso
- Precalienta el horno a 180 ºC, con calor arriba y abajo.
- Pon el coco rallado en un recipiente amplio.
- Añade el azúcar y mezcla ambos ingredientes.
- Casca los 3 huevos sobre la mezcla.
- Une todo con las manos hasta obtener una masa húmeda y compacta.
- No batas la mezcla en exceso. El coco debe conservar parte de su textura.
- Toma pequeñas porciones y forma bolas del mismo tamaño.
- Aprieta bien cada bola para evitar que se deshaga durante la cocción.
- Unta una placa de horno con una fina capa de aceite.
- Coloca los coquitos sobre la placa, separados entre sí.
- Hornea durante 12-15 minutos, hasta que la superficie esté dorada.
- Vigila el horno durante los últimos minutos, porque el azúcar puede quemarse con rapidez.
- Retira los coquitos y deja que se enfríen antes de servirlos.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
La receta rinde aproximadamente 60 coquitos pequeños. Como postre, equivale a unas 12 porciones de 5 unidades.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Estimación aproximada para una porción de 5 coquitos:
- Calorías: 330 kcal.
- Hidratos de carbono: 43 g.
- Grasas: 16 g.
- Proteínas: 6 g.
- Azúcares: 37 g.
- Fibra: 4 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda los coquitos en un recipiente hermético, a temperatura ambiente y lejos de la humedad.
Se conservan en buenas condiciones durante 3-4 días. Con el paso del tiempo pueden perder parte de su textura crujiente.
También puedes congelarlos una vez fríos durante 1 mes. Descongélalos a temperatura ambiente antes de servirlos.
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