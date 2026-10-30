España

Receta de coquitos o bolitas de coco, un dulce tradicional con solo tres ingredientes

Con una mezcla de coco rallado, azúcar y huevos, y unos escasos minutos de horno, conseguiremos estos bocados dulces y aromáticos

Receta de coquitos o bolitas de coco, un dulce fácil para Navidad (Magnific)
Receta de coquitos o bolitas de coco, un dulce fácil para Navidad (Magnific)
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Para los amantes del coco y de los dulces, estos coquitos son el postre definitivo. Con solo tres ingredientes, coco rallado, azúcar y huevos, y unos escasos minutos de horno, vamos a conseguir un delicioso bocado con mucho sabor, crujiente por fuera y muy suave por dentro. Estas bolitas son perfectas para acompañar el café, para darnos un capricho a media tarde o incluso para celebrar la Navidad en familia.

Dulce tradicional donde los haya; antaño estas bolitas se vendían en bolsas en todas las panaderías y pastelerías. No hay que confundir estos coquitos con el licor típico de la Navidad en Puerto Rico, que comparte nombre con nuestro dulce y cuyos ingredientes básicos son crema de coco, ron blanco, leche evaporada, leche condensada, canela y vainilla.

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Para un toque diferente, podemos añadir a esta sencilla masa un toque de ralladura de limón, haciéndola aún más aromática, o incluso bañar parte de los coquitos en un poco de chocolate negro fundido para darles un toque crujiente extra. Detalles que suman a este riquísimo y sencillo postre perfecto para principiantes.

Receta de coquitos o bolitas de coco

Los coquitos son pequeños dulces de coco elaborados con una masa húmeda de coco rallado, azúcar y huevo. La técnica principal consiste en unir los ingredientes, formar bolas iguales y hornearlas hasta que queden doradas.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 30 minutos, aproximadamente.
    • Tiempo activo: 15 minutos.
    • Tiempo de cocción: 12-15 minutos.

Ingredientes

  • 200 g de coco rallado
  • 200 g de azúcar
  • 3 huevos
  • Aceite para untar la placa del horno

Cómo hacer coquitos o bolitas de coco, paso a paso

  1. Precalienta el horno a 180 ºC, con calor arriba y abajo.
  2. Pon el coco rallado en un recipiente amplio.
  3. Añade el azúcar y mezcla ambos ingredientes.
  4. Casca los 3 huevos sobre la mezcla.
  5. Une todo con las manos hasta obtener una masa húmeda y compacta.
  6. No batas la mezcla en exceso. El coco debe conservar parte de su textura.
  7. Toma pequeñas porciones y forma bolas del mismo tamaño.
  8. Aprieta bien cada bola para evitar que se deshaga durante la cocción.
  9. Unta una placa de horno con una fina capa de aceite.
  10. Coloca los coquitos sobre la placa, separados entre sí.
  11. Hornea durante 12-15 minutos, hasta que la superficie esté dorada.
  12. Vigila el horno durante los últimos minutos, porque el azúcar puede quemarse con rapidez.
  13. Retira los coquitos y deja que se enfríen antes de servirlos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

La receta rinde aproximadamente 60 coquitos pequeños. Como postre, equivale a unas 12 porciones de 5 unidades.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación aproximada para una porción de 5 coquitos:

  • Calorías: 330 kcal.
  • Hidratos de carbono: 43 g.
  • Grasas: 16 g.
  • Proteínas: 6 g.
  • Azúcares: 37 g.
  • Fibra: 4 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los coquitos en un recipiente hermético, a temperatura ambiente y lejos de la humedad.

Se conservan en buenas condiciones durante 3-4 días. Con el paso del tiempo pueden perder parte de su textura crujiente.

También puedes congelarlos una vez fríos durante 1 mes. Descongélalos a temperatura ambiente antes de servirlos.

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