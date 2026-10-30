El cambio radical de imagen de Leticia Sabater para su nuevo proyecto: un vestido clásico y joyas de diamantes en una película con Bárbara Rey

El cambio de imagen de Leticia Sabater. (Unico y Singular)

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Si hay una reina indiscutible del espectáculo patrio capaz de dejarnos con la boca abierta cada temporada, esa es Leticia Sabater. Acostumbrados a sus posados de infarto, sus imposibles microtangas, sus plataformas kilométricas y esos videoclips virales donde el cuero, el neón y los abdominales son las señas de identidad, la inclasificable artista ha vuelto a dinamitar las redes sociales. Eso sí, esta vez lo ha hecho con el golpe de efecto más impensable de toda su trayectoria: taparse de arriba abajo y abrazar la estética más recatada, sosegada y comedida que se le recuerda.

El motivo de semejante terremoto estilístico es su salto estelar al cine como protagonista musical de ¿Me entiendes o te lo explico?, la comedia gamberra dirigida por Jordi Calvet que promete sacudir la taquilla a partir del viernes 13 de noviembre. Para abrir boca de cara al estreno, la intérprete ha lanzado el videoclip de la canción principal, titulada con toda la intención No voy a cambiar. Y ahí radica el auténtico shock: lejos de los looks de gladiadora, los tops minúsculos y los ‘shorts’ imposibles a los que nos tiene acostumbrados en sus temas veraniegos, Leticia se presenta en pantalla enfundada en un sobrio vestido largo, derrochando formalidad y luciendo una estampa casi irreconocible para sus seguidores.

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Aunque el envoltorio parezca de lo más políticamente correcto, el fondo sigue llevando el sello gamberro e inconfundible de la rubia más mediática de la televisión. Con una sonrisa y una tremenda dosis de autoparodia, Leticia juega a contradecir su propia imagen, demostrando que, por mucho que su vestidor aparente haber sufrido un repentino ataque de pudor, su espíritu libre y provocador continúa tan encendido como siempre.

El nuevo proyecto de Leticia Sabater, (Único y Singular)

“Vengo caliente si tú me llamas”

La gran jugada maestra de este lanzamiento reside en el fascinante contraste entre lo que el público ve y lo que realmente escucha. Mientras desfila con la sobriedad propia de una dama decimonónica, la letra que sale de sus labios es pura gasolina para los titulares del corazón. Leticia Sabater no titubea a la hora de reivindicarse a sí misma como un icono de liberación y autoestima sin filtros: “Hoy me siento hermosa”, “me siento guapa, muy empoderada” o “soy tan gozadora y tan liberada, ha llegado mi hora, salgo en la portada”, reza la canción en una clara declaración de amor propio.

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El momento culminante llega cuando suelta perlas como “vengo caliente si tú me llamas”, rematadas por un estribillo que ya apunta a convertirse en himno de discotecas: “No voy a cambiar”. La intérprete se ríe así de quienes llevan años criticando sus retoques estéticos, sus excesos estilísticos y su descarada manera de vivir. Con este cambio de look temporal para la ficción cinematográfica, Leticia demuestra que puede vestirse de etiqueta cuando el guion lo exige, pero dejando bien claro a sus millones de incondicionales que la auténtica diva transgresora sigue intacta bajo tanta tela.

El regreso de Bárbara Rey y el debut de Bustamante

Este lanzamiento musical es solo la punta del iceberg de ¿Me entiendes o te lo explico?, un proyecto cinematográfico que adapta la exitosa obra de teatro homónima que arrasó con más de 100 funciones entre Madrid y Barcelona. La cinta se sumerge en una comedia ácida y sin complejos ambientada en la España de principios de los noventa, retratando con desparpajo la apertura social y la normalización del colectivo LGTBIQ+. Encabezando el elenco de actores, encontramos a rostros tan carismáticos como Pablo Puyol, Octavi Pujades y un Santiago Urrialde que debuta a lo grande en un rol protagónico, arropados por intérpretes consagradas como Cristina Medina y Macarena Gómez, rostros estelares de La que se avecina, junto a Mayte Rodríguez, Miguel Lago o Agustín Jiménez.

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El cambio de imagen de Leticia Sabater. (Unico y Singular)

No obstante, el plato más suculento para los amantes de la crónica social es la espectacular constelación de cameos que desfilan por la pantalla. La película marca nada menos que el histórico regreso al cine de Bárbara Rey tras cuatro décadas apartada de la gran pantalla, compartiendo cartel con los inesperados debuts de David Bustamante y el fenómeno juvenil Twin Melody. Un cóctel de celebridades que se completa con las apariciones de Víctor Sandoval, Quique Jiménez ‘Torito’ e incluso el maestro pastelero Jordi Roca, convirtiendo el nuevo proyecto de Leticia Sabater en el acontecimiento pop más jugoso del año.