Feijóo afirma que han muerto al menos 69 personas en Toledo porque “el Gobierno no renovó un sistema de seguridad obsoleto”: “Si no dimiten ellos, lo haremos en las urnas”

Feijóo en declaración ante los medios (Europa Press)

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Alberto Núñez Feijóo ha elevado el tono este viernes al responsabilizar del accidente de Toledo al Gobierno por “no renovar un sistema de seguridad obsoleto”. El incidente que terminó en el choque de los trenes que ha provocado al menos 69 muertos comenzó con la caída del sistema LZB. Después, todo apunta a que, al retomarse la marcha, se produjeron errores de comunicación. El líder del PP ha reclamado dimisiones, señalando a Óscar Puente, ministro de Transportes, y Pedro Sánchez. “Si no dimiten ellos, lo haremos en las urnas”, ha asegurado.

Ha comenzado insistiendo en que la atención debe ponerse en las víctimas y en las explicaciones pendientes. “Las familias afectadas y la sociedad en su conjunto necesitan algo más que meras declaraciones de políticos. Necesitan respuestas a demasiadas preguntas. Necesitan alguna certeza dentro de este caos y necesitan seguridad de que se pueda hacer todo lo posible para evitar tragedias”, ha afirmado. También ha querido recordar a la exministra del PP, Fátima Báñez, cuyo fallecimiento se confirmó este jueves como una de las víctimas del accidente.

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Feijóo ha convocado la comparecencia después de reunirse con 15 expertos en seguridad ferroviaria que asesoran al partido. “Son personas que llevan décadas dedicadas a la seguridad y a las infraestructuras. Son personas que conocen los sistemas, los protocolos y los riesgos. Es decir, son los que saben y en este momento solamente importa que hablen los que saben”, ha declarado.

El líder del PP defiende que los ciudadanos tienen derecho a saber en qué "estado se encuentran las vías y los sistemas de seguridad" en España tras el choque de dos trenes en Toledo.

Señalar un fallo personal es “cobarde e inmoral”

El presidente del PP ha rechazado que el siniestro pueda ser considerado la consecuencia de un error individual. Según ha sostenido, se produjo nueve meses después del accidente de Adamuz y “en la misma línea”, tras un periodo marcado por “incidencias, averías, retrasos y advertencias”. “Lamentablemente, la gente tiene razón. Lo ocurrido esta semana no puede contemplarse como un hecho aislado, ni tampoco reducirse a un fallo personal o una fatalidad inevitable”, ha dicho.

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“Ante un contexto como este, la solución no es taparse los ojos y señalar a una sola persona cuando hay fallos en cadena. Eso es cobarde y es inmoral”, ha afirmado. “Y tampoco basta con gritar lo que hay que hacer, porque eso no es útil. Hay que saber hacerlo”, ha agregado. Feijóo ha reclamado responsabilidades en los tribunales y en el plano político. “España merece la responsabilidad que exige esta situación. Todas las responsabilidades: las jurídicas, que se tienen que depurar en los tribunales; las responsabilidades políticas también se dirimirán, como tarde, en las urnas”, ha sostenido, volviendo a señalar el 29-N.

Su declaración más contundente ha sido cuando se ha dirigido directamente al Gobierno como responsable: “Han muerto 46 personas por un mantenimiento deficiente por parte del Gobierno en Adamuz. Y al menos 69 en Toledo, porque el Gobierno no renovó un sistema de seguridad obsoleto cuando debería haberlo hecho”. El dirigente popular ha añadido que el impacto trasciende a los fallecidos y heridos. “También ha quebrado la confianza de millones de españoles en su sistema ferroviario y no podemos ignorarlo”, ha señalado. A su juicio, la recuperación de esa confianza no dependerá “del mero paso del tiempo”, sino de identificar los fallos y las medidas necesarias. “Los mismos que estaban al frente antes del accidente de Córdoba continúan en sus puestos después del accidente de Toledo”, ha dicho. “Quien ha faltado a su deber de gestionar como exige el Ministerio de Transportes tiene que cargar con ello. Ahora bien, quien lo ha nombrado y lo ha mantenido, con más motivo”, ha concluido.

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