España

Operación salida por el puente de Todos los Santos, en directo: tráfico, retenciones y estado de las carreteras

A partir de las 15:00 horas de este viernes y hasta la medianoche del lunes 2 de noviembre, Tráfico prevé más de 5,3 millones de desplazamientos por carretera

Mapa de incidencias y retenciones de tráfico. (DGT)
Mapa de incidencias y retenciones de tráfico. (DGT)
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Comienza el puente de Todos los Santos y, con ello, las horas clave para los desplazamientos por carretera en todo el país. Pasadas las 16:00 horas de este viernes, la circulación ya registra importantes complicaciones; apenas una hora después de que arrancara formalmente el dispositivo especial de la Dirección General de Tráfico (DGT), un operativo que prevé más de 5,3 millones de viajes de largo recorrido hasta la medianoche del lunes 2 de noviembre en las comunidades donde la festividad se traslada.

Las salidas de Madrid y Barcelona concentran las principales retenciones de la tarde, mientras que numerosos siniestros complican la circulación en diferentes puntos del país, especialmente en Zaragoza, donde un accidente ha obligado a cortar por completo la AP-2. A estas incidencias se suma la especial atención de Tráfico sobre los corredores con destino a Andalucía, ante el previsible incremento de desplazamientos en vehículo privado y autobús tras la suspensión del servicio de alta velocidad ferroviaria con la comunidad andaluza.

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Ante el volumen de coches previsto para las próximas horas en todo el país y a lo largo de los próximos días de este puente, puedes seguir en directo la evolución del tráfico y los puntos conflictivos a través del mapa interactivo oficial de la DGT.

Estado del tráfico en la autovía A-2 a la altura del kilómetro 19,9, en Madrid. (DGT)
Estado del tráfico en la autovía A-2 a la altura del kilómetro 19,9, en Madrid. (DGT)

Accidentes y cortes destacados: la AP-2 de Zaragoza

Uno de los puntos más críticos a esta hora se encuentra en Zaragoza, donde un alcance en la AP-2 a la altura de La Almolda mantiene cortada por completo la vía en sentido Barcelona. En la misma provincia, otro accidente dificulta el paso en la A-2 a su paso por Morata de Jalón en dirección a Calatayud.

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En la Comunidad de Madrid, dos alcances entorpecen la marcha: uno en la A-1 junto al circuito del Jarama y otro en la A-42 en Casarrubuelos, lo que genera tráfico lento en ambos sentidos. Hacia el este, en Guadalajara, otro siniestro bloquea un carril en la A-2 a la altura de Valdenoches hacia Zaragoza, mientras que en Álava la A-1 presenta complicaciones en el entorno de Vitoria-Gasteiz con sentido Donostia.

En el área de Valencia, varios alcances simultáneos congestionan los accesos metropolitanos, con problemas en la entrada por la CV-35 en La Eliana, en la V-31 a su paso por Alfafar y en el tramo de la A-7 en Bétera hacia Castellón. Por su parte, en Andalucía las incidencias alcanzan la A-4 en Córdoba, a la altura del estadio Nuevo Arcángel en sentido Sevilla, y la AP-4 en El Cuervo de Sevilla, donde se registran importantes paradas en dirección a la capital hispalense.

Retenciones por saturación en salidas y accesos

Más allá de los accidentes, la densidad propia del éxodo festivo satura las principales arterias de comunicación. En Madrid, la DGT notifica tráfico muy lento en la salida por la A-3 a la altura de Rivas-Vaciamadrid, en la A-4 en Pinto, en la A-5 por Arroyomolinos y en la carretera de Colmenar (M-607) a su paso por Tres Cantos. En los accesos a Barcelona, las retenciones más acusadas se concentran en la C-17 en Granollers, en la C-33 y la C-58 a la altura de Montcada i Reixac, así como en la AP-7 en Ripollet en ambos sentidos de la marcha.

Tráfico en la carretera A-368 a la altura del kilómetro 4,8, en la provincia de Málaga. (DGT)
Tráfico en la carretera A-368 a la altura del kilómetro 4,8, en la provincia de Málaga. (DGT)

De igual manera, las complicaciones se extienden al resto del territorio. En la cornisa cantábrica se producen paradas en la AP-8 en Basauri hacia Bilbao y tráfico denso en el acceso a Gijón por la AS-2 a la altura de Roces. Hacia el Levante y el sur peninsular, la A-3 soporta retenciones de entrada en Loriguilla, la A-7 acumula retenciones en l’Olleria (Valencia), en el nudo murciano de Espinardo sentido Almería y en Fuengirola en dirección a Málaga. A estos puntos se suman la A-66 en Villafranca de los Barros (Badajoz) y el acceso a Granada por la GR-30 en Maracena.

Fechas clave del operativo de la DGT

El dispositivo especial finalizará a la medianoche del domingo 1 de noviembre en las comunidades donde el lunes es jornada laborable: Baleares, Cantabria, Galicia, Región de Murcia, La Rioja y Comunidad Valenciana. En cambio, el operativo se extenderá hasta las 24:00 horas del lunes 2 de noviembre en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura y la Comunidad de Madrid, autonomías en las que el festivo se traslada al lunes.

Para agilizar el flujo de vehículos, Tráfico ha dispuesto medidas especiales de ordenación que incluyen la instalación de carriles adicionales y reversibles mediante conos, la paralización de obras en calzada y la restricción a la circulación de camiones y transportes especiales en los tramos más saturados.

Asimismo, la DGT recuerda la obligación de habilitar el carril de emergencia ante retenciones en autovías y autopistas: los coches de la izquierda deben arrimarse a la mediana y el resto a la derecha para abrir paso a los servicios de auxilio, aviso que reflejan los paneles con el mensaje “facilitar carril emergencia”.

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