La angustia de las 70 familias que siguen buscando a los desaparecidos del accidente de tren de Urda 48 horas después: “Solo queremos saber dónde está y cómo se encuentra”

Las familias continúan buscando a los desaparecidos del accidente de tren. (Montaje Infobae)

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La Guardia Civil ha recibido un total de 70 denuncias de desaparecidos tras el accidente ferroviario del pasado miércoles. El choque entre un tren de Renfe y otro de Iryo a la altura de la localidad de Urda, en Toledo, ha dejado ya 69 víctiams mortales y cientos de heridos.

De las 70 denuncias de desapariciones, 38 han sido presentadas en Toledo, 23 en Madrid, siete en Sevilla, una en Ciudad Real y otra en Logroño. La Benemérita aclara que no todas las denuncias de desapariciones son de personas de las que no se encuentran los restos, sino que pueden corresponder a fallecidos que faltan por identificar.

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Fuentes de la investigación han informado a Efe que han contabilizado 62 desaparecidos. Estos son algunos de ellos.

Carlos Ortiz Sanchidrián

Carlos Ortiz Sanchidrián, desaparecido en el accidente. (CEU San Pablo Sanchinarro)

El director del colegio CEU San Pablo Sanchinarro a día de hoy continúa desaparecido. Ortiz viajaba en el vagón 1 del tren de Iryo junto a otro miembro del CEU, Javier Tello, que permanece en el hospital.

Carmen Chicharro Sanz

Carmen Chicharro Sanz, desaparecida en el accidente. (LinkedIn)

Los allegados de Carmen Chicharro continúan en su búsqueda tras el accidente. La mujer, de 52 años, viajaba en el asiento 6A o 6B del vagón 7 del AVE junto con una compañera de trabajo.

David Martínez

David Martínez Méndez, desaparecido en el accidente de tren. (Instagram)

Este madrileño de 25 años se dirigía en AVE hacia Sevilla por motivos laborales la mañana del 28 de octubre. La familia lo ubica en el asiento 16A del coche 7 del tren siniestrado.

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“Necesitamos que cualquier persona que pueda haber coincidido con David o que tenga alguna información sobre su situación se ponga en contacto con nosotros. Solo queremos saber dónde está y cómo se encuentra”, señala la familia en un comunicado.

Ana Avilés Urueña

Ana Avilés Urueña, desaparecida en el accidente de tren. (Instagram)

Esta sevillana de 70 años viajaba a la capital andaluza para asistir a la boda de su hija Ana. Familiares y amigos han recorrido hospitales y centros de atención, e incluso se han desplazado hasta la zona del accidente para intentar encontrarla, pero continúan sin información sobre su paradero.

Fernando de Jesús Calvillo

Fernando de Jesús Calvillo, mexicano desaparecido en el accidente. (Twitter)

Este ciudadano mexicano residente en Estados Unidos había viajado de vacaciones a España a sus 45 años junto con otros familiares. De Jesús cogió el AVE junto con un allegado el pasado miércoles y todavía no ha sido localizado.

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David Benítez

David Benítez, desaparecido en el accidente de tren. (Instagram)

El sevillano de 38 años se encontraba en el vagón 8 del tren de Renfe y sus familiares continúan sin tener noticias suyas, 48 horas después del choque. El historial médico de Benítez fue registrado en atención primaria de Castilla-La Mancha, según informa ABC Sevilla, la única pista que han recibido sus allegados desde el accidente.

Alexandra García Bartolomé

Alexandra García Bartolomé, despaarecida en el accidente de tren. (Twitter)

La abulense de 40 años viajaba en el vagón número 7 del AVE accidentado y la familia continúa sin tener noticias de su paradero. Su hermana Lucía difundió por redes sociales que Alejandra llevaba un pantalón y camisa vaquera, y unas botas negras con puntera metálica el día del accidente. La familia ha pedido que se dé cualquier información relevante a la Guardia Civil.

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José Ángel San Emeterio

José Ángel San Emeterio, desaparecido en el accidente de tren. (Twitter)

José Ángel viajaba junto con su perro, Trece, desde Madrid a Sevilla. La mascota fue localizada en las primeras horas de búsqueda, pero la familia sigue sin encontrar a su dueño, sevillano de 54 años.

María Luisa Manchado

La compositora Marisa Manchado, desaparecida en el accidente de tren. (Europa Press)

Conocida como Marisa Manchado, la compositora de música clásica se encontraba dentro del AVE accidentado este miércoles. Premio Nacional de Música en 2024, sus familaires y allegados todavía no tienen noticias suyas.

“Enviamos todo nuestro cariño a su familia y seres queridos en estos momentos de tanta angustia”, expresaron desde la asociación Mujeres en la Música.

Iván Romano

Iván Romero, desaparecido en el accidente de tren. (SUP)

Agente de la Policía Nacional de Alcalá de Guadaíra, Romano viajaba el miércoles en el AVE que colisionó con un Iryo cerca de las nueve de la mañana. A sus 42 años, acababa de ser padre.

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“Sus seres queridos piden ayuda a la ciudadanía: cualquier pista sobre su paradero es valiosa”, han pedido desde el Sindicato Unificado de Policía.

Juan José García Palacios

Juan José García Palacios, desaparecido en el accidente de tren. (Twitter)

Este guardia civil de 25 años estaba destinado en Madrid y se disponía a bajar a su casa, en Utrera, el pasado miércoles. Su familia no sabe exactamente en qué vagón iba y pide ayuda para localizarlo.

Carmen de Santa Ana

Carmen de Santa Ana, desaparecida en el accidente. (Instagram)

Trabajadora de Viajes El Corte Inglés, la sanroqueña de 60 años viajaba en uno de los trenes accidentados el pasado miércoles. Sus familiares continúan buscándola.

David Reina Reguera

David Reina Reguera, desaparecido en el accidente de tren. (Twitter)

El joven malagueño de 22 años se encontraba en el vagón 8 del tren de Renfe. David viajaba a Andalucía para disfrutar de unos días de descanso y se comunicó por última vez con su familia a las 8:30 de la mañana de ese mismo día.

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Mari Carmen García

Maricarmen García, desaparecida en el accidente de tren. (Redes sociales)

García es una mallorquina de 26 años que vive y trabaja en Madrid. Viajaba entre los vagones 7 y 8 del tren de Renfe. La joven continúa desaparecida 48 horas después.