España

El trabajador de Adif que ordenó al AVE continuar “con marcha normal” se niega a declarar

El empleado ha preferido no hablar con la Guardia Civil en estos primeros momentos de la investigación por el accidente de tren

Imagen del accidente de tren ocurrido en Urda este miércoles. (Europa Press)
Imagen del accidente de tren ocurrido en Urda este miércoles. (Europa Press)
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El trabajador del centro de control de Adif que ordenó al tren AVE reanudar la circulación con “marcha normal” se negó a declarar ante la Guardia Civil, según confirmaron a EFE fuentes próximas a la investigación. El accidente causó la muerte de al menos 69 personas.

La autoridad encargada de la investigación técnica, la AITAT, todavía no había entrevistado este jueves a los maquinistas ni a los responsables de circulación porque “no se encontraban en condiciones de someterse a entrevistas”. El operario se acogió a su derecho a no declarar ante la Policía Judicial mientras avanzan las pesquisas para determinar posibles responsabilidades penales por el accidente. La investigación técnica está a cargo de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil.

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