El trabajador de Adif que ordenó al AVE continuar “con marcha normal” se niega a declarar

Imagen del accidente de tren ocurrido en Urda este miércoles. (Europa Press)

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El trabajador del centro de control de Adif que ordenó al tren AVE reanudar la circulación con “marcha normal” se negó a declarar ante la Guardia Civil, según confirmaron a EFE fuentes próximas a la investigación. El accidente causó la muerte de al menos 69 personas.

La autoridad encargada de la investigación técnica, la AITAT, todavía no había entrevistado este jueves a los maquinistas ni a los responsables de circulación porque “no se encontraban en condiciones de someterse a entrevistas”. El operario se acogió a su derecho a no declarar ante la Policía Judicial mientras avanzan las pesquisas para determinar posibles responsabilidades penales por el accidente. La investigación técnica está a cargo de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes Ferroviarios, Marítimos y de Aviación Civil.

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*Noticia en ampliación