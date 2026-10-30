Óscar Puente asegura que el sistema de seguridad LZB falló el año pasado en 170 ocasiones y que “puede ser habitual”

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido este viernes 48 horas después del trágico accidente ferroviario en Urda que ha dejado por el momento 69 víctimas mortales. “Todo apunta que es un fallo en el centro de control de mando de Adif”, ha afirmado al arrancar su intervención.
Ha asegurado que el sistema de seguridad LZB, cuya caída provocó la cadena de errores que llevó a la colisión mortal entre los trenes AVE e Iryo a primera hora de la mañana del miércoles, falló el año pasado en 170 ocasiones. Este sistema, ha explicado, funciona con soportes físicos (balizas, cables) y el 75% de esas incidencias se deben a problemas en esos soportes físicos (por vandalismo, robo de cable, daño como consecuencia de obras, mantenimiento o acciones meterológicas). Pero es que “la caída del LZB puede ser habitual y su fallo está regulado”, ha añadido.
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Ante las peticiones de dimisión, Puente ha asegurado que su “forma de asumir responsabilidades es dar la cara”: “No me voy a esconder detrás de nadie porque no tengo nada de esconder”,
“Siento un dolor inmenso por las víctimas y los familiares. Pero no puedo dejar que el dolor me paralice. La fatalidad existe y hay que afrontarla”.
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