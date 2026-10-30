España

Óscar Puente asegura que el sistema de seguridad LZB falló el año pasado en 170 ocasiones y que “puede ser habitual”

“No me voy a esconder detrás de nadie porque no tengo nada de esconder”, ha respondido sobre las peticiones de dimisión

Óscar Puente (RTVE)
Óscar Puente (RTVE)
Guardar

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido este viernes 48 horas después del trágico accidente ferroviario en Urda que ha dejado por el momento 69 víctimas mortales. “Todo apunta que es un fallo en el centro de control de mando de Adif”, ha afirmado al arrancar su intervención.

Ha asegurado que el sistema de seguridad LZB, cuya caída provocó la cadena de errores que llevó a la colisión mortal entre los trenes AVE e Iryo a primera hora de la mañana del miércoles, falló el año pasado en 170 ocasiones. Este sistema, ha explicado, funciona con soportes físicos (balizas, cables) y el 75% de esas incidencias se deben a problemas en esos soportes físicos (por vandalismo, robo de cable, daño como consecuencia de obras, mantenimiento o acciones meterológicas). Pero es que “la caída del LZB puede ser habitual y su fallo está regulado”, ha añadido.

PUBLICIDAD

Ante las peticiones de dimisión, Puente ha asegurado que su “forma de asumir responsabilidades es dar la cara”: “No me voy a esconder detrás de nadie porque no tengo nada de esconder”,

“Siento un dolor inmenso por las víctimas y los familiares. Pero no puedo dejar que el dolor me paralice. La fatalidad existe y hay que afrontarla”.

Noticia en ampliación...

Temas Relacionados

Óscar PuenteMinisterio de TransportesAccidente trenes ToledoEspaña-NacionalEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Andrea Duro comparte las fotografías de su boda civil con Guillermo Sánchez: una novia con traje de chaqueta y falda

La actriz ha anunciado que se ha dado el ‘sí, quiero’ en una ceremonia íntima celebrada dos días antes del enlace que reunirá a sus familiares y amigos en Aranjuez

Andrea Duro comparte las fotografías de su boda civil con Guillermo Sánchez: una novia con traje de chaqueta y falda

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Puente rechaza dimitir: “No me voy a esconder detrás de nadie porque no tengo nada que esconder”

El choque entre dos trenes de alta velocidad el pasado miércoles ha dejado al menos 69 víctimas mortales

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Puente rechaza dimitir: “No me voy a esconder detrás de nadie porque no tengo nada que esconder”

El trabajador de Adif que ordenó al AVE continuar “con marcha normal” se niega a declarar

El empleado ha preferido no hablar con la Guardia Civil en estos primeros momentos de la investigación por el accidente de tren

El trabajador de Adif que ordenó al AVE continuar “con marcha normal” se niega a declarar

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Julio González de Buitrago, excocinero de Moncloa: “Zapatero descubrió el gazpacho de sandía; me llamaron de la Casa Real para que les explicara la receta para el rey Juan Carlos”

El cocinero trabajó en la sede de la Presidencia para todos los presidentes democráticos desde la llegada de Adolfo Suárez hasta los inicios de la primera legislatura de Mariano Rajoy

Julio González de Buitrago, excocinero de Moncloa: “Zapatero descubrió el gazpacho de sandía; me llamaron de la Casa Real para que les explicara la receta para el rey Juan Carlos”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si solicito voto por correo, ¿pueden llamarme a ser miembro de una mesa electoral?

Si solicito voto por correo, ¿pueden llamarme a ser miembro de una mesa electoral?

España analiza “la evolución de los ataques hutíes” y “vías para fortalecer las relaciones” con Arabia Saudí en una llamada entre Robles y su homólogo de Riad

El primer informe apunta a que una “cadena de averías, instrucciones y acciones” provocó el choque de trenes en Urda sin que actuaran las “barreras mitigadoras”

Una transportista que llevaba 24.000 litros de lambrusco descubre que se han contaminado de aceite por una avería: la Justicia obliga a Mapfre a indemnizar con el valor del vino

Los robos de cables en la red de alta velocidad se disparan desde 2025: tres fallos en la señalización en la línea Madrid-Sevilla fueron por robo de cobre en el sector de Toledo

ECONOMÍA

El Gobierno se plantea limitar el aceite de oliva que llega a los supermercados: estas son las condiciones

El Gobierno se plantea limitar el aceite de oliva que llega a los supermercados: estas son las condiciones

El precio de la luz se dispara este viernes hasta los 244,69 euros el megavatio hora, su valor más alto desde abril de 2022

El IPC se mantiene en el 4,9% en octubre pese a la bajada de los combustibles y toca máximos desde 2023

CaixaBank eleva su beneficio un 12,9% hasta septiembre y aprueba un dividendo de 1.281 millones

Este es el precio de la gasolina este 30 de octubre en Madrid, Barcelona y otras ciudades

DEPORTES

La confesión de Rodri Hernández: “Todos mis amigos son del Real Madrid. Soy canterano del Atleti, me ha entrenado Pep Guardiola y ahora estoy en el Barça”

La confesión de Rodri Hernández: “Todos mis amigos son del Real Madrid. Soy canterano del Atleti, me ha entrenado Pep Guardiola y ahora estoy en el Barça”

Los días más locos de Mbappé, de la gloria en el Clásico a la tormenta china por un meme: “Ni siquiera sabe quién es Mao Tse-tung”

Toni Kroos se rinde a José Mourinho tras el Clásico y avisa a Vinícius Jr: “En los dos últimos años hemos sufrido”

Sandra Sánchez y la historia de la mejor karateka de “todos los tiempos”: del rechazo de la Federación a ganar un oro olímpico y terminar su carrera con 72 medallas al cuello

El sueño de un campeón contra el parte médico: Jorge Martín se la juega en Malasia con el radio fracturado para quitar la corona a Marc Márquez