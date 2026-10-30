La princesa Ingrid de Noruega hereda el despacho de su padre Haakon VIII: el histórico rincón del Palacio de Oslo que esconde una insólita sala

El nuevo despacho de Ingrid de Noruega. (Casa Real Noruega)

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Desde el fallecimiento de su abuelo, el rey Harald V, el pasado 28 de agosto a los 89 años, la vida de la princesa Ingrid de Noruega se ha convertido en una sucesión constante de hitos y primeras veces. Con la proclamación de su padre como Haakon VIII, la joven de 22 años ha asumido de lleno el peso de su condición de heredera directa. La última prueba de esta transición se produjo este miércoles en el Palacio Real de Oslo, donde la primogénita del soberano protagonizó su primera audiencia formal en solitario con su nuevo estatus institucional, recibiendo a una delegación juvenil en una cita cargada de significado dinástico y simbólico.

Para este debut a solas ante las visitas oficiales, la princesa Ingrid vistió un sobrio dos piezas en color azul marino, apostando por tonos discretos a pesar de que el luto oficial de la corte por el monarca desaparecido ya ha concluido. El encuentro sirvió para conocer de primera mano los objetivos de la Operación Dagsverk, una veterana iniciativa solidaria nacida en 1964 en la que estudiantes de todo el país eligen anualmente un proyecto educativo internacional. En esta edición, los fondos recaudados por los jóvenes noruegos se destinarán a promover escuelas más seguras y equitativas en Sudáfrica, una causa social que la heredera escuchó con máxima atención.

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Sin embargo, el gran atractivo de la jornada estuvo de puertas para adentro, en el espacio físico escogido para la reunión. Al cumplir la mayoría de edad a los 18 años, Ingrid recibió un despacho propio acorde a su posición como número dos en la línea sucesoria. Ahora, con el reajuste dinástico, la princesa se ha mudado de estancia para heredar la oficina tradicional de los herederos a la Corona: la imponente Sala de las Arcadas, el mismo espacio de trabajo donde su padre forjó su papel como príncipe durante décadas antes de ocupar el despacho reservado al monarca.

De la Sala de los Pájaros a la curiosa Sala de Fumar

La distribución de los aposentos en el Palacio Real de Oslo refleja con precisión milimétrica la nueva jerarquía de la familia. Los despachos de padre e hija se encuentran situados frente a frente, a ambos lados del vestíbulo superior del palacio, justo al coronar la gran escalera noble. Si al subir se gira hacia el ala derecha, los visitantes acceden a la conocida Sala de los Pájaros, la antesala oficial que custodia la entrada al despacho de trabajo de Haakon VIII.

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Estos son los miembros de la familia real de Noruega

Por el contrario, girando a la izquierda, se entra de lleno en los dominios de Ingrid de Noruega a través de una estancia cargada de historia y anécdotas: la Sala de Fumar. Bautizada así porque en épocas pasadas era el rincón predilecto de la corte para encender cigarros y disputar partidas de cartas, hoy este espacio funciona como antecámara previa a la oficina de la heredera. Se trata de una habitación presidida por una llamativa moqueta en color carmín, paredes paneladas en rica tela y muebles clásicos de época, entre los cuales destaca un sobrio escritorio donde trabaja a diario la asistente personal de la princesa.

El calor nórdico del Salón de las Arcadas

Tras sortear esa primera estancia, se accede directamente a la Sala de las Arcadas, el auténtico corazón del nuevo cuartel general de la princesa Ingrid. Para este estreno en solitario, el salón mostró una cuidada atmósfera que combina el protocolo palaciego con la calidez hogareña tan apreciada en la cultura escandinava. El mobiliario principal lo compone un confortable tresillo en tono claro flanqueado por dos sillones orejeros tapizados en terciopelo verde, piezas clásicas que aportan solemnidad al área de conversación.

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Ingrid de Noruega en su despacho. (Casa Real Noruega)

La decoración se complementa con elegantes consolas antiguas y múltiples puntos de luz mediante lámparas de pie y de mesa, encargadas de crear un clima distendido y cercano durante las audiencias. Presidiendo la estancia, destaca una imponente lámpara de araña de cristal suspendida del techo y una serie de lienzos históricos. Fiel a las costumbres de su tierra, la joven princesa añadió toques personales muy nórdicos para arropar a sus invitados: un florero con hortensias frescas en un intenso tono berenjena y una vela encendida sobre la mesa, el sello indiscutible de confort con el que Ingrid inaugura su etapa al frente del despacho de los herederos.