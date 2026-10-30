El precio máximo y mínimo de la luz en España para este 31 de octubre

La tarifa de la luz se actualiza diariamente (Europa Press)

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El precio de luz en España se modifica constantemente, por lo que es importante conocerlo para saber cuál es el mejor momento para utilizarla.

Aquí están los precios promedio de la luz en España para este sábado 31 de octubre, detallando las horas con las tarifas más altas y más bajas para que no te tomen por sorpresa.

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Precio del servicio eléctrico

Día: 31 de octubre

Tarifa media: 209.66 euros por megavatio hora

Tarifa máxima: 301.3 euros por megavatio hora

Tarifa más baja: 57.84 euros por megavatio hora

La tarifa de la electricidad cada hora

Dependiendo la hora del día, es la tarifa de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este sábado 31 de octubre, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 266.35 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 268.05 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la luz será de 267.11 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 265.45 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 264.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la electricidad será de 259.2 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 250.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 251.45 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 269.68 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 201.5 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 135.25 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la electricidad será de 75.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 57.84 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la luz será de 57.84 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 57.95 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de 57.84 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 105.4 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 199.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 298.26 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 300.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 301.3 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 289.12 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 269.28 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 265.0 euros por megavatio hora.