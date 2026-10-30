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La policía escocesa investiga el estancias de Epstein en Balmoral que salpica al expríncipe Andrés

La investigación sobre Andrés Mountbatten-Windsor suma una nueva línea de interés relacionada con la finca escocesa de la familia real británica

Jeffrey Epstein y el expríncipe Andrés (INFOBAE).
Jeffrey Epstein y el expríncipe Andrés (INFOBAE).
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El caso Epstein sigue proyectando sombras sobre la familia real británica. Esta vez, el foco se ha desplazado hasta Balmoral, la residencia escocesa de la monarquía, después de que Daily Express informara de que una de las últimas líneas de investigación policial estaría relacionada con la supuesta visita de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell a la finca en 1999. Una información que vuelve a situar el nombre de Andrew Mountbatten-Windsor en el centro de la polémica, aunque no implica que se haya demostrado ninguna conducta irregular por su parte en relación con aquel episodio.

La investigación estadounidense sobre el financiero incluye fotografías de Epstein y Maxwell en Balmoral. Según el citado diario británico, los agentes estarían prestando atención a aquella visita para reconstruir los movimientos y las relaciones del entorno del magnate. Por el momento, la información disponible no permite establecer qué papel habría tenido Andrés en ese encuentro ni atribuirle participación en los hechos que se investigan.

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No es la primera vez que las pesquisas llevan a los investigadores hasta Escocia. La policía escocesa había solicitado anteriormente la colaboración ciudadana para obtener información sobre los presuntos vuelos chárter contratados por Epstein para trasladar mujeres a través del aeropuerto de Edimburgo. Esta petición forma parte del contexto de las investigaciones sobre la red del financiero y sus desplazamientos.

Castillo Balmoral
El Castillo de Balmoral en una imagen de archivo. (Redes sociales)

Andrés, entre la investigación policial y el revés judicial por los registros

El hermano menor de Carlos III lleva años afrontando las consecuencias de su relación con Epstein. El pasado año, el monarca tomó medidas para apartarlo de la institución: le retiró sus títulos reales y lo desalojó de su residencia en Windsor. Andrés pasó a ser conocido como Andrés Mountbatten-Windsor, en un intento de marcar distancias con una figura cuya vinculación con el financiero había provocado una grave crisis para la monarquía.

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La presión aumentó en febrero, cuando fue detenido brevemente bajo sospecha de conducta indebida en el ejercicio de funciones públicas, en relación con la información que podría haber compartido con Epstein. Durante aquella operación, la policía registró varias de sus propiedades. Andrés en todo momento ha negado haber cometido irregularidad alguna.

Las autoridades de Reino Unido han detenido este jueves al expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor en su casa de Sandringham, en el marco de las investigaciones por sus lazos con el fallecido empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. (Fuente: Royal Family/Netflix)

Este mes, además, obtuvo una victoria judicial. La policía admitió que las órdenes con las que había conseguido autorización para registrar sus viviendas eran ilegales. La resolución supone un revés para los investigadores en relación con aquellos registros, pero no el cierre del procedimiento pues las pesquisas continúan abiertas.

El escándalo que rodea al exduque de York se intensificó especialmente después de que Virginia Giuffre, una de las mujeres que denunció haber sido víctima de la red de Epstein, asegurara que había sido trasladada en tres ocasiones para mantener relaciones sexuales con Andrés cuando era adolescente. El antiguo príncipe ha rechazado reiteradamente esas acusaciones.

En 2022, ambos llegaron a un acuerdo extrajudicial en Estados Unidos para poner fin a la demanda civil presentada por Giuffre. El acuerdo no incluyó una admisión de responsabilidad por parte de Andrés.

Ghislane Maxwell junto al príncipe Andrés y Virginia Giuffre, víctima de Epstein (Heute.at)
Ghislane Maxwell junto al príncipe Andrés y Virginia Giuffre, víctima de Epstein (Heute.at)

Las investigaciones policiales en Reino Unido cobraron nuevo impulso tras la publicación, este año, de documentos relacionados con Epstein por parte de las autoridades estadounidenses. Entre ellos figuran correos electrónicos en los que Andrés parecía compartir con el financiero información potencialmente confidencial durante su etapa como representante comercial británico.

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