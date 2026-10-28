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La transformación radical de los concursantes de ‘Supervivientes All Stars 3’: el rapado de Yola Berrocal, el rosa de Rosa Benito y el adiós a las trenzas de Chiqui

La séptima gala de ‘Tierra de Nadie’ deja imágenes insólitas, reencuentros familiares cargados de emoción y una decisión que afecta a la próxima expulsión: Asraf Beno continúa en el concurso

Yola Berrocal se rapa el pelo en 'Supervivientes All Stars 3'. (Mediaset España)
Yola Berrocal se rapa el pelo en 'Supervivientes All Stars 3'. (Mediaset España)
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La aventura de Supervivientes All Stars 3 está llevando a sus participantes a enfrentarse a retos que van mucho más allá de la supervivencia. En su última entrega, Telecinco ha convertido el aspecto físico en el precio que había que pagar para conseguir algunos de los privilegios más deseados en Honduras.

El resultado ha sido una sucesión de cambios de imagen extremos, con Yola Berrocal como gran protagonista, pero también una noche marcada por las palabras de Rosa Benito, que ha dejado entrever que podría estar pensando en cerrar una etapa profesional.

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Yola Berrocal se despide de su melena tras semanas de enredos

La imagen de Yola Berrocal llevaba tiempo llamando la atención por el estado de su cabello, convertido en una maraña difícil de desenredar. La concursante tenía pendiente resolver una situación que había quedado sin culminar en la gala anterior y, finalmente, ha llegado el momento de tomar una decisión drástica.

Antes de dar el paso definitivo, Rosa Benito ha aceptado encargarse de retirar el bloque de pelo apelmazado a cambio de varias recompensas: dos porciones de tarta, chucherías y una conversación con el hermano de Yola. Una vez solucionado ese primer problema, Berrocal ha optado por eliminar el resto de su melena y dejarse la cabeza completamente rapada.

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El cambio ha sido especialmente significativo dentro de la historia del formato, ya que Yola se ha convertido en la primera mujer de Supervivientes en raparse al cero. La concursante, sin embargo, ha afrontado el resultado con una actitud positiva y ha explicado que su nueva imagen no cambia quién es. “Aunque no lo parezca soy la misma persona que antes. Me siento con más fortaleza. Estoy dispuesta a crecer a nivel personal y da igual, estaré calvita, pero por dentro bonita”, ha afirmado tras completar el reto.

Chiqui renuncia a sus trenzas y Rosa cambia de imagen por sus nietos

Chiqui se ha cortado las trenzas en 'Supervivientes All Stars 3'. (Mediaset España)
Chiqui se ha cortado las trenzas en 'Supervivientes All Stars 3'. (Mediaset España)

La prueba también ha supuesto un desafío para Chiqui, que se había mostrado especialmente reticente a desprenderse de sus trenzas. La recompensa gastronómica ha terminado inclinando la balanza: ha aceptado cortar 40 de ellas a cambio de una hamburguesa gigante con patatas y pollo. Más tarde, la posibilidad de hablar por videollamada con sus hijas la ha llevado a dar un paso más y prescindir de todas las trenzas, además de ponerse un conjunto de danza del vientre.

Rosa Benito también ha tenido que valorar cuánto estaba dispuesta a sacrificar por cada recompensa. Primero ha aceptado perder diez centímetros de cabello para disfrutar de un cocido madrileño. Después, una tarta de queso y una conversación con su hija Rosario Mohedano han conseguido que autorizase un nuevo corte de quince centímetros.

Rosa Benito ha cambiado el rubio por el rosa en 'Supervivientes All Stars 3'. (Mediaset España)
Rosa Benito ha cambiado el rubio por el rosa en 'Supervivientes All Stars 3'. (Mediaset España)

El cambio más llamativo ha llegado al final de su recorrido por la mesa de las tentaciones: la colaboradora ha accedido a teñirse el pelo de rosa para ver un vídeo de sus nietos. Una decisión que ha unido la transformación estética con uno de los vínculos personales que más ha echado de menos durante la experiencia.

Arkano tampoco ha salido indemne de la prueba. El rapero ha aceptado lucir una “contracresta” a cambio de una hamburguesa y ha consentido que le recortasen la mitad de la barba para conseguir un flan gigante. La disposición general de los concursantes ha sido celebrada por María Lamela, que ha agradecido que todos se prestasen a participar en los retos.

Arkano se ha hecho una 'cresta invertida' en 'Supervivientes All Stars 3'. (Mediaset España)
Arkano se ha hecho una 'cresta invertida' en 'Supervivientes All Stars 3'. (Mediaset España)

Más allá de los cambios de imagen, la confesión de Rosa Benito ha sido uno de los momentos más relevantes de la noche. La colaboradora se ha emocionado al hablar con su hija y, durante la conversación con Jorge Javier Vázquez, ha compartido una reflexión que apunta a un posible cambio de rumbo: “Creo que ha llegado el momento de decir adiós a la televisión. Lo he pensado en mi casa muchas noches y muchos días”.

Asraf sigue en el concurso y dos compañeros quedan en peligro

Omar y Arkano son los nuevos nominados de 'Supervivientes All Stars 3'. (Mediaset España)
Omar y Arkano son los nuevos nominados de 'Supervivientes All Stars 3'. (Mediaset España)

La gala ha terminado con una resolución importante para la convivencia en Honduras. Omar, Arkano y Asraf se enfrentaban a la votación del público, cuyos porcentajes provisionales eran del 52,4%, el 35,7% y el 11,9%.

Omar ha recibido primero el líquido que confirmaba que continuaba nominado. Arkano ha sido el siguiente en conocer que seguía en riesgo. La consecuencia es que Asraf logra una semana más de tranquilidad, mientras que Omar y Arkano quedan como los dos candidatos a abandonar el concurso en la próxima gala.

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