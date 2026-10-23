Estados Unidos propone un borrador que consolida el plan marroquí sobre el Sáhara Occidental y el Frente Polisario amenaza con abandonar el proyecto de la ONU

Una bandera durante una manifestación en apoyo al Sahara Occidental. (Jesús Hellín - Europa Press)

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El Frente Polisario ha amenazado con retirarse por completo del proceso de paz de las Naciones Unidas para el Sáhara Occidental. Si el Consejo de Seguridad aprueba “sin ningún cambio sustancial en su contenido” el último borrador planteado por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, los representantes saharauis podrían levantarse de las negociaciones. Este escrito, que adelantó Ignacio Cembrero en El Confidencial, encaminaría todo hacia el plan de autonomía marroquí. EEUU ya ha apoyado abiertamente que Marruecos tenga el control absoluto de la región.

La advertencia del Frente Polisario la realizó este jueves Sidi Mohamed Omar, representante ante las Naciones Unidas y coordinador con la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). Envió una carta a la Embajadora Aglaia Balta, actual Presidenta del Consejo de Seguridad, como informó Sáhara Press Service. El diplomático sostuvo que el texto en discusión vulnera la legalidad. “El borrador socava el derecho inalienable de nuestro pueblo a la libertad y la independencia”, afirmó Mohamed Omar. El delegado añadió que ese punto constituye una línea roja para el movimiento saharaui y para la población que representa. “Nos veremos obligados a retirarnos por completo de todo el proceso de paz”, declaró.

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Abdulah Arabi, representante del Frente Polisario en España, analiza el reciente giro político del gobierno español respecto al Sáhara Occidental.

El Frente Polisario exige seguir resolución de 1991

El representante del Frente Polisario reclamó que el proceso político sobre el Sáhara Occidental mantenga el marco aprobado por el Consejo de Seguridad en 1991 y advirtió que cualquier modificación unilateral de ese esquema afectaría la búsqueda de una salida al conflicto. Según expuso el diplomático en una carta, la MINURSO nació a partir de la resolución 690 del Consejo de Seguridad, tras un acuerdo entre Marruecos y el Frente Polisario dentro del Plan de Arreglo elaborado por la ONU y la entonces Organización de la Unidad Africana.

Omar sostuvo que ese antecedente impide alterar el mandato de la misión para adaptarlo a la posición de Rabat. A su juicio, una decisión de ese tipo pondría en riesgo los esfuerzos internacionales orientados a la descolonización del territorio, conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas. El representante saharaui afirmó que el incumplimiento de las obligaciones asumidas por Marruecos en el Plan de Arreglo no puede utilizarse como argumento para limitar el derecho de la población saharaui a decidir el estatus del territorio.

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En el texto, Omar cuestionó cualquier intento de validar la adquisición de territorios mediante el uso de la fuerza. Señaló que esa vía no permitiría una solución acordada ni estable y, por el contrario, elevaría la tensión en la región. El diplomático defendió que el proceso debe conducir a una salida “justa, duradera y definitiva”. También recordó que el Frente Polisario, según su posición, aceptó concesiones desde el inicio de las negociaciones bajo mediación de las Naciones Unidas. Omar instó a los actores con influencia sobre las partes a intervenir para preservar el diálogo político. Consideró que la continuidad de las conversaciones resulta necesaria para evitar un agravamiento de la situación de seguridad regional. La carta sostiene que el marco de paz promovido por la ONU representa una herramienta central que se debe mantener.