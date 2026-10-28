España

Vox no acepta la tregua política tras el accidente ferroviario en Toledo y apunta sin pruebas al mantenimiento de las vías: Abascal dará dos mítines

El Gobierno y los candidatos para el 29N expresan su solidaridad y mantienen que lo prioritario es atender a las víctimas

Imagen de archivo del presidente de Vox, Santiago Abascal, en un mitin de precampaña. (Europa Press)
Imagen de archivo del presidente de Vox, Santiago Abascal, en un mitin de precampaña. (Europa Press)
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España vive un segundo accidente mortal en la red de alta velocidad en menos de un año, después del trágico episodio en Adamuz que se saldó con decenas de víctimas el pasado enero. De nuevo, el trágico episodio ha tenido lugar en la línea de Madrid-Andalucía, aunque esta vez a la altura de Toledo, donde se ha producido una colisión entre un tren Ave y un Iryo que ha derivado en el descarrilamiento de uno de los trenes.

Las primeras reacciones, con la información llegando a cuentagotas, han llegado a través de las redes. Candidatos, líderes regionales e instituciones han decidido aparcar la trifulca política para trasladar su solidaridad con las víctimas y familiares. Todos menos Vox, que ha sido el único partido que ha decidido entrar al choque contra el Gobierno al considerar que ya se utilizó el “luto” por el Adamuz para “acallar” sus denuncias sobre la situación de las infraestructuras. La formación de Santiago Abascal ha decidido seguir adelante con los dos mítines que tenían previstos, en Valladolid y en Santander, para “denunciar la desvergüenza de la ‘campaña del amor’ del PSOE que causa muertos en España”.

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Al menos diez personas han fallecido en el choque entre dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo), ha dejado al menos 10 fallecidos, según ha informado Esther Padilla, consejera portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, en declaraciones en la televisión autonómica.

Desde Vox han apuntado directamente a la falta de mantenimiento de las vías, pese a que la investigación que está llevando a cabo Adif habla de un posible error humano tras fallar el sistema automático de señalización. “Hemos denunciado durante mucho tiempo con frases muy duras que en España se estaba gastando en porquerías el dinero del mantenimiento de las vías, y ahora nos encontramos con otro accidente sin saber qué ha pasado en el anterior”, ha denunciado el líder de Vox, Santiago Abascal, en una intervención para el programa Espejo Público de Antena 3.

El portavoz nacional de Trabajo y Campo de Vox, Rodrigo Alonso, que acudía esta mañana de miércoles a la manifestación de agricultores de Madrid, también ha arremetido contra el Ejecutivo, acusándole de “destinar el dinero para prevenir accidentes a mordidas del Partido Socialista”.

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El Gobierno y los candidatos al 29N suspenden sus actos

El presidente del Gobierno ha cancelado su intervención en una cumbre sobre obesidad y ha asegurado sentirse consternado por el trágico episodio en Toledo. “Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias”, ha afirmado el presidente. El resto de miembros del Gobierno también han cancelado sus actos, a la espera de conocer más información sobre el accidente.

El ministro de Transportes, Óscar Puentes, que se enteró minutos antes de realizar una intervención en un foro internacional, ha asegurado que permanece en el puesto de control de Adif desde las 9:40 de la mañana “tratando de obtener toda la información posible de lo ocurrido”. Se espera que comparezca a lo largo de la mañana para aportar más detalles sobre el accidente.

Dos trenes de alta velocidad han chocado a la altura de Los Yébenes (Toledo).

La ministra de Sanidad, Mónica García, también ha escrito en redes para informar de la movilización de recursos por parte del ministerio, en coordinación con todas las instituciones competentes. “Estoy trabajando con el gobierno de Castilla-La Mancha para poner a su disposición todos los recursos que puedan necesitar”.

En cuanto al resto de líderes políticos, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la cabeza de lista de los partidos del Frente Amplio, Ada Colau, han cancelado sus actos porque lo prioritario, han dicho, es atender a las víctimas y acompañar a sus familias. “Todo mi apoyo a los equipos de emergencia que trabajan sobre el terreno”, han escrito en sendos mensajes en X. “Facilitemos el trabajo a los servicios de emergencias y estemos atentas a la información oficial”, ha pedido la líder de Podemos, Irene Montero.

La UE expresa su solidaridad: “Hoy Europa llora con vosotros”

La cascada de reacciones también se extiende a las autoridades comunitarias. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, han expresado en las redes sociales la solidaridad de la UE con las víctimas del trágico accidente. “Acabo de recibir la devastadora noticia desde Toledo sobre la colisión de dos trenes de alta velocidad. Mi corazón está con las familias y seres queridos de las víctimas”, ha indicado la dirigente germana en redes sociales. “Hoy Europa llora con vosotros”, ha concluido.

“Todo mi apoyo al pueblo español en estas horas de dolor”, ha apuntado, por su parte, el presidente del Consejo Europeo en otra declaración compartida en redes sociales. Costa ha dicho recibir “con profunda consternación las noticias del trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo”, al tiempo que ha querido poner en valor el trabajo de los servicios de emergencias, a los que ha agradecido su asistencia a las víctimas.

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