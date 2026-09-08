La historia de amor de Vicente Vallés y Ángeles Blanco, los ‘Romeo y Julieta’ de la televisión: de ser compañeros en Telecinco a rivales directos de la noche

Vicente Vallés y Ángeles Blanco en sus respectivos noticiarios (Atresmedia / Mediaset España)

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Los presentadores Vicente Vallés y Ángeles Blanco asistieron el pasado fin de semana a la corrida Goyesca de Ronda, organizada por Fran Rivera, donde acapararon todas las miradas al caminar de la mano y con una sonrisa poco habitual en ellos frente a las cámaras. La pareja de periodistas, que suele mantener su vida privada alejada del foco público, cerró así un verano familiar antes de arrancar una temporada televisiva marcada por su condición de rivales directos en el noticiario que mayor audiencia acumula cada día.

Su amor no ha sido nada fácil de cara al trabajo, porque son rostros de cadenas rivales, Telecinco y Antena 3, por lo que la suya es una historia al estilo de Romeo y Julieta pero contemporánea. La relación entre ambos comenzó en 1999, cuando coincidieron durante tres años al frente de Informativos Telecinco en su edición de fin de semana. Aunque ya se conocían de etapas anteriores en el ámbito profesional, fue esa convivencia laboral la que consolidó el vínculo.

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“Trabajamos juntos tres años, presentábamos el Informativo de fin de semana en Telecinco. Ahí surgió todo, aunque en realidad era de bastante antes. Nos conocimos más, al coincidir tanto”, relató Vallés en una visita a Y ahora Sonsoles. La pareja se caracterizó durante años por un hermetismo absoluto respecto a su vida íntima. De hecho, se desconoce si llegaron a casarse, un dato que nunca han confirmado públicamente.

Vicente Vallés y Ángeles Blanco posan juntos en un photocall de Vanity Fair (Europa Press)

La relación de Vicente Vallés y Ángeles Blanco

En 2013, cuando la revista Vanitatis publicó imágenes de ambos besándose en el Open de tenis de Madrid, Vallés reaccionó con sorpresa: “Me sorprende que esto sea noticia ahora”. A partir de entonces, comenzaron a dejarse ver con mayor frecuencia en eventos públicos, aunque siempre insistieron en que nunca ocultaron su relación. Antes de formar pareja con Blanco, Vallés mantuvo una relación con la también periodista Lucía Méndez, con quien tuvo dos hijos que hoy son mayores de edad.

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Con Ángeles Blanco, el presentador tuvo un tercer hijo, Daniel, nacido en 2013, un adolescente que cumplirá 14 años el próximo 20 de septiembre. Durante más de una década, los horarios laborales de ambos impidieron que compartieran tiempo libre de manera regular. “Hemos estado once años sin tener un fin de semana juntos”, reconoció Vallés a Sonsoles Ónega.

Esa dinámica cambió en 2025, cuando Blanco dejó la edición de fin de semana de Informativos Telecinco para asumir primero la franja de mediodía y después la nocturna, lo que le permitió recuperar tiempo familiar aunque a costa de reactivar la competencia directa con su marido en el prime time informativo. El cambio no estuvo exento de dudas para la periodista: “Tengo un hijo que nació estando yo en el fin de semana. Cuando digo esto la gente me mira como si fuera marciana, pero yo no he ido con mi hijo al cine un domingo por la tarde, ni a los cumpleaños de los niños ni los familiares”, explicó Blanco en una entrevista con VerTele.

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Ángeles Blanco y Vicente Valles en el festival Starlite Occident (Europa Press)

También admitió cierto temor a los ajustes de convivencia: “Cuando tienes una pareja que no se ve nunca. Yo te conocía cuando éramos jóvenes, ahora vete a saber las manías que has adquirido y de las que no me he enterado”. Pese a que según Informalia Blanco había solicitado a Mediaset abandonar la edición nocturna por motivos de conciliación familiar y para evitar el enfrentamiento directo por la audiencia con Vallés, la dirección de Informativos de la cadena decidió mantener el actual esquema.

La rivalidad continúa en Telecinco y Antena 3

Blanco continuará al frente de Informativos Telecinco en su edición de las 21:00 horas junto a Carlos Franganillo, director de Informativos Telecinco y su compañero de mesa desde finales de 2025, cuando Mediaset reforzó la franja nocturna tras la salida de Pedro Piqueras. De esta manera, desde el lunes 7 de septiembre, Blanco vuelve a competir cada noche con Vallés, que continúa al frente de Antena 3 Noticias 2. La decisión de Mediaset confirma que la pareja volverá a disputarse la audiencia.

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La famosa pareja se casa después de 7 años de relación

En el terreno personal, la pareja ha construido una rutina basada en no trasladar la rivalidad profesional al hogar: “No solemos criticarnos. No queremos dedicarle demasiado tiempo a estar hablando de trabajo cuando llegamos a casa, después de una jornada entera dedicada a eso”, señaló Vallés, quien reconoció que ambos siguen los informativos del otro por costumbre profesional.

“Al final vemos todo. Yo creo que todos los periodistas somos muy de zapear. Al final, echas un vistazo a todo lo que puedes y vemos sus informativos y los míos”, aseguró a Ónega. La discreción, sin embargo, se mantiene cuando hay una exclusiva de por medio: “Por supuesto que no. Hasta ahí podríamos llegar. A veces le digo que esté atenta a lo que vamos a dar porque va a ser mejor que lo suyo”, bromeó el presentador.

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