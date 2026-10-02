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Manu Sánchez vuelve a la carga contra Iker Jiménez por el caso del desahucio de Maricarmen: “La lucha de los que no dan ni la cara”

El presentador de TVE recupera sus críticas a Horizonte por la entrevista con el rostro pixelado a uno de los responsables de Urbagestión

Manu Sánchez en 'El perro andaluz'. (RTVE)
Manu Sánchez en 'El perro andaluz'. (RTVE)
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La polémica por el desahucio de Maricarmen continúa generando reacciones en televisión. Esta vez ha sido Manu Sánchez quien ha vuelto a cargar contra Horizonte, el programa de Cuatro presentado por Iker Jiménez. El humorista sevillano aprovechó el monólogo de apertura de El perro andaluz, emitido este jueves en La 1, para recuperar sus críticas al espacio y lanzar un nuevo dardo contra su equipo.

No es la primera vez que el presentador utiliza su particular tono irónico para referirse al formato de Cuatro desde el estreno de la nueva temporada. En esta ocasión, Sánchez comenzó hablando de las amenazas que está recibiendo en redes sociales por sus posicionamientos y reivindicaciones políticas. A continuación, volvió a dirigir su atención hacia el programa de Iker Jiménez, al que se refirió con un apodo cargado de sorna: “Sale Borrosa”.

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La expresión hace referencia a la entrevista que Horizonte realizó a Ricardo Alonso, administrador de Urbagestión, la empresa vinculada a la vivienda de la que fue desalojada Maricarmen. Durante su intervención en el espacio de Cuatro, el rostro de Alonso apareció pixelado, una decisión que provocó las críticas de Sánchez y también las de Jordi Évole.

Manu Sánchez recupera su burla contra ‘Horizonte’

El presentador de El perro andaluz volvió a utilizar el juego de palabras que había compartido días antes en sus redes sociales. “Aunque hagan la pantomima de ponerse pixeladas las mismísimas caras duras”, sentenció durante su monólogo, en una nueva alusión a la decisión de ocultar el rostro del entrevistado.

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Sánchez ya había reaccionado a lo ocurrido en su cuenta de X, donde escribió “La famosa ‘Sale Borrosa’”. Después, convirtió la expresión en una forma de ironizar sobre el equipo del programa de Cuatro. “La lucha valiente de los que no dan ni la cara”, añadió, en referencia a quienes, a su juicio, se escudan tras una imagen difuminada.

La controversia tiene su origen en la cobertura televisiva del caso de Maricarmen, una mujer de 87 años cuyo desahucio fue abordado también por El intermedio. Horizonte cuestionó el reportaje que el programa de laSexta había realizado desde el interior de la vivienda, mientras que la posterior entrevista al administrador de Urbagestión, abrió un nuevo frente entre distintos presentadores.

Manu Sánchez en 'El perro andaluz'. (RTVE)
Manu Sánchez en 'El perro andaluz'. (RTVE)

En sus publicaciones, Sánchez también se preguntó si el administrador podía estar siendo utilizado en la polémica, recuperando una idea que, según él, se había planteado anteriormente en relación con Maricarmen. “Pobrecito el desahuciador recogecable, ¿lo estarán utilizando, pero él no se entera de nada como decían de Maricarmen?”, escribió con ironía.

Por su parte, Urbagestión ha defendido públicamente su actuación y sostiene que el desalojo fue consecuencia de un procedimiento judicial iniciado años atrás. Ricardo Alonso también ha afirmado que la empresa intentó negociar una solución y ha acusado al Sindicato de Inquilinas de utilizar a Maricarmen como símbolo de sus reivindicaciones.

“¿Qué compañeros?”: el mensaje de Manu Sánchez

Mensaje de Jordi Évole sobre el programa de Iker Jiménez. (X)
Mensaje de Jordi Évole sobre el programa de Iker Jiménez. (X)

El monólogo dejó también otra reflexión del presentador sobre el mundo de la televisión. Sánchez bromeó sobre la idea de considerar compañeros a todos aquellos que aparecen en pantalla. “¿Qué compañeros? Si en la tele sale cualquiera. ¿No estáis viendo que me sacan hasta a mí?”, comentó ante el público.

A continuación, contrapuso esa visión con la de quienes, desde su punto de vista, sí merecen ese reconocimiento por su implicación en las reivindicaciones sociales. El humorista aseguró que sus compañeros son “esa gente que está en la calle luchando”.

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