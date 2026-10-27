Receta de panellets de castañas, el postre más otoñal de la gastronomía catalana

Panellets de boniato (Adobe Stock)

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Los panellets son uno de los dulces más populares en Cataluña, una delicia que se prepara para celebrar la Castanyada cada día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. En su versión más clásica, se trata de un dulce con base de mazapán que se forma en pequeñas bolitas cubiertas con piñones o almendras. Hoy prepararemos una versión diferente de este clásico otoñal, utilizando como base las castañas que también protagonizan estas fiestas.

Estos panellets de castaña ofrecen una textura tierna y ligeramente húmeda, con el sabor dulce y tostado de uno de los frutos más característicos del otoño. Esta versión sustituye la almendra por castaña, consiguiendo un bocado dulce que combina muy bien con café, moscatel o una copa de vino dulce.

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Receta de panellets de castaña

Son pequeños dulces elaborados con un puré de castañas cocidas, azúcar y patata. La masa reposa en la nevera, después se hornea durante pocos minutos y se termina con un baño de chocolate.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 horas y 45 minutos. Preparación activa: 40 minutos. Cocción: 35 minutos. Reposo de la masa: 10 horas.



Ingredientes

500 g de castañas peladas

300 g de azúcar glas

70 g de patata cocida

150 g de chocolate de cobertura (opcional)

Agua, cantidad necesaria para cocer las castañas

Cómo hacer panellets de castaña, paso a paso

Si las castañas tienen piel, hazles un corte y escáldalas en agua caliente. Retira la piel exterior y la interior. Cuece las castañas al vapor durante unos 25-30 minutos, hasta que estén tiernas. Pasa las castañas por un pasapurés. También puedes triturarlas, pero evita añadir agua para que la masa no quede líquida. Pela la patata cocida y aplástala con un tenedor hasta obtener un puré fino. Mezcla el puré de castaña con la patata y el azúcar glas. Amasa hasta conseguir una pasta compacta y uniforme. Cubre la masa y déjala reposar en la nevera un mínimo de 10 horas. Este reposo mejora la textura y facilita el formado. Al día siguiente, precalienta el horno a 200 ºC con calor arriba y abajo. Forma bolas pequeñas con la masa. También puedes utilizar una manga pastelera con boquilla grande. Coloca los panellets sobre una bandeja cubierta con papel de horno. Hornea durante 4-5 minutos, hasta que empiecen a dorarse ligeramente. Vigílalos de cerca para evitar que se sequen. Si quieres cubrirlos, derrite el chocolate al baño María. No dejes que entre agua en el chocolate, ya que podría cortarse. Baña la base o la superficie de los panellets con el chocolate. Déjalos enfriar sobre papel de horno hasta que la cobertura se endurezca.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta cantidad rinde aproximadamente 40-50 panellets, según el tamaño.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación para 1 panellet, calculada sobre 45 unidades:

Calorías: 65 kcal.

Hidratos de carbono: 13 g.

Grasas: 1,5 g.

Proteínas: 1 g.

Fibra: 1 g.

Azúcares: 9 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los panellets en una caja metálica o en un recipiente hermético, en un lugar fresco y seco.

Se conservan en buenas condiciones durante 5-7 días. Si llevan chocolate, espera a que la cobertura se endurezca antes de cerrar el recipiente.

No es necesario guardarlos en la nevera, salvo que la cocina esté muy caliente. En ese caso, deja que recuperen la temperatura ambiente antes de servirlos.

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