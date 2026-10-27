Avance de ‘La Promesa’ del miércoles 28 de octubre: Curro vigila a Beni para encontrar a Pía y Lorenzo convence a Ciro

Ángela pregunta a Curro por qué echó a Pía en 'La promesa' (RTVE).

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La semana continúa cargada de incógnitas en La Promesa. Curro está decidido a averiguar qué ocurrió realmente con Jana y considera que encontrar a Pía puede ser fundamental para avanzar en sus pesquisas. Al mismo tiempo, Lorenzo seguirá moviendo los hilos para mantener a flote sus negocios, mientras las tensiones entre los habitantes del palacio aumentan y las relaciones personales atraviesan momentos delicados.

Lorenzo consigue convencer a Ciro de que no abandone el negocio fraudulento de las licencias. El capitán insiste en que retirarse en ese momento podría despertar sospechas y poner en peligro todo lo que han construido. Ciro, cada vez más preocupado por las consecuencias de sus actividades, tendrá que decidir si confía en su socio o si ha llegado la hora de poner fin a una operación que puede acabar saliéndoles muy cara.

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En las cocinas, Tomasa continúa aprovechándose de las diferencias entre Simona y Candela. La distancia entre ambas no deja de crecer y la cocinera parece dispuesta a seguir alimentando el resentimiento para que la situación empeore. Sus maniobras amenazan con alterar todavía más el ambiente de trabajo, mientras las advertencias de quienes las rodean no parecen surtir efecto.

La Promesa: Julio propone a Teresa una cita en 'La promesa' (RTVE).

Curro, por su parte, no está dispuesto a rendirse en la búsqueda de Pía. Convencido de que Beni puede conducirlo hasta ella, decide vigilarlo para averiguar dónde se encuentra la antigua doncella. Manuel se ofrece a colaborar con su hermano, consciente de que localizarla podría resultar decisivo para esclarecer la muerte de Jana. Ambos continúan así una investigación que todavía guarda demasiadas incógnitas y que podría poner en entredicho algunas de las certezas que han mantenido hasta ahora.

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Mientras tanto, Julieta intenta hablar con Manuel sobre un cobro irregular relacionado con los manuales de la empresa de aviación. Sin embargo, él evita abordar la cuestión, lo que deja la conversación sin resolver y añade un nuevo motivo de tensión entre ambos.

Tomasa consigue enfrentar a las cocineras en 'La promesa' (RTVE).

En otra de las tramas, Máximo informa a Leocadia de que Ángela ha rechazado el palacio que le regaló en Lisboa. La reacción de la mujer sorprende por su serenidad: lejos de enfadarse, se muestra orgullosa de que su hija haya tomado esa decisión por sí misma.

La situación tampoco mejora para Martina. Después de recibir nuevas críticas de Casilda, la joven termina plantándole cara. Jacobo cree haber encontrado una manera de conseguir que Alonso acepte su matrimonio y plantea anunciar que Martina está embarazada. La propuesta deja a la muchacha pensativa, pero la aparición de Adriano interrumpe el momento y abre la puerta a nuevas complicaciones.

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Lo que pasará el resto de la semana en ‘La Promesa’

Los acontecimientos de este miércoles prepararán el terreno para unos capítulos en los que las sospechas sobre la muerte de Jana adquirirán todavía más importancia. Curro compartirá con Manuel una hipótesis inquietante sobre el papel de Leocadia, mientras ambos hermanos tendrán que valorar qué pasos dar para encontrar respuestas.

Adriano recibe a Casilda, la madre de Jacobo en 'La Promesa' (RTVE).

Además, Adriano no verá con buenos ojos la idea de utilizar un supuesto embarazo para convencer a Alonso, y las tensiones familiares seguirán aumentando. La búsqueda de Pía también dará un giro inesperado antes de que termine la semana. ¿Conseguirán Curro y Manuel acercarse por fin a la verdad o sus investigaciones abrirán nuevos interrogantes?

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