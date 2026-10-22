Ciencia

Qué se sabe del virus Shamonda tras el primer caso en humanos registrado en Francia: cuáles son los mosquitos que actúan como vectores

El patógeno, transmitido principalmente por jejenes entre animales de granja, fue hallado en un paciente inmunodeprimido que murió en Lyon

Una persona con traje de protección blanco, mascarilla y guantes azules examina a una vaca sujeta en una estructura metálica
El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades descartó indicios de transmisión sostenida entre personas.
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El primer caso humano confirmado del virus Shamonda en Francia puso el foco sobre un patógeno que, hasta ahora, se vinculaba exclusivamente con animales.

El paciente, que tenía una enfermedad previa grave y una inmunodepresión marcada, murió a comienzos de octubre. Las investigaciones todavía buscan establecer cómo se infectó y qué incidencia tuvo el virus en su fallecimiento.

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El Ministerio de Agricultura de Francia indicó en un comunicado que “hasta ahora, el virus Shamonda se consideraba intransmisible a los humanos”. Por eso, señaló que la infección de este paciente constituye la primera detección documentada y comunicada del virus en personas.

El episodio fue comunicado por las autoridades francesas como un caso excepcional.

En tanto, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) precisó: “La única infección hasta ahora se produjo en un paciente que recibía tratamiento por una enfermedad grave, que lo hacía más susceptible a la infección y a las complicaciones que la población general”. Por el momento, no hay indicios de contagio sostenido entre personas.

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El virus Shamonda pertenece a una familia de virus que afecta sobre todo al ganado

Hombre con chaleco verde y guantes azules examina la cabeza de un bovino en una estructura de madera al aire libre.
El virus Shamonda pertenece al género Orthobunyavirus y mantiene una relación cercana con el patógeno de Schmallenberg. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El virus Shamonda (SHAV) pertenece al género Orthobunyavirus y al serogrupo Simbu, que también incluye a los virus de Schmallenberg y Akabane. Se transmite a los animales por la picadura de mosquitos diminutos (jejenes) del género Culicoides, pequeños dípteros picadores.

Se lo detectó por primera vez en Nigeria a mediados de la década de 1960 y desde entonces se informó de manera esporádica en animales de África occidental, oriental y meridional, además de Japón.

Su principal huésped es el ganado bovino, aunque puede infectar a otros rumiantes y a équidos. En los bovinos, los cuadros agudos pueden incluir fiebre, diarrea y una caída de la producción de leche. También se investigan sus posibles consecuencias reproductivas durante la gestación.

El virólogo Ben Brennan, jefe de grupo del Centro de Investigación de Virus de la Universidad de Glasgow, explicó que se trata de un virus estrechamente relacionado con el de Schmallenberg, identificado en Europa en 2011 y asociado con problemas reproductivos y malformaciones congénitas en bovinos y ovinos en declaraciones a Science Media Centre.

“No hay ningún riesgo para la población general, ya que se trata de un paciente inmunodeprimido”, señaló David Roiz, investigador del IREC de la Universidad de Castilla-La Mancha.

El especialista explicó a Science Media Centre España que existen bunyavirus que circulan de forma natural entre mamíferos y pueden causar casos humanos esporádicos, por lo que recomendó mantener la vigilancia sanitaria sin generar preocupación.

Ilustración de un insecto alado con tórax moteado, alas translúcidas con manchas oscuras y abdomen abultado sobre una superficie rosada
Los jejenes del género Culicoides actúan como el vector principal de transmisión del virus entre los animales. (OPS)

Los jejenes del género Culicoides son el principal vector conocido

La transmisión habitual del virus ocurre entre animales a través de la picadura de jejenes del género Culicoides. Aunque también se los llama mosquitos diminutos, no pertenecen al mismo grupo que los mosquitos comunes. Miden entre 1 y 5 milímetros, por lo que pueden pasar inadvertidos, y actúan como vectores: transportan el virus y lo transmiten por sus picaduras a animales susceptibles.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que estos insectos reciben nombres como jejenes, mosquitos polvorilla o chaquistes, según el país. Se trata de insectos hematófagos, es decir, se alimentan de sangre, una característica que permite a algunas especies transmitir agentes infecciosos entre animales y, en determinados casos, a las personas.

A diferencia de Aedes aegypti, vector del dengue y que suele reproducirse en recipientes con agua, los Culicoides prefieren suelos húmedos y materia orgánica en descomposición. También suelen tener mayor actividad al atardecer y durante la noche. Estos pequeños dípteros intervienen además en la propagación de enfermedades animales como la lengua azul.

El ECDC señaló que todavía se desconoce cuál fue la especie de jején implicada en el caso francés y que no está confirmado que la infección del paciente haya ocurrido mediante una picadura. Sin embargo, esa es una de las hipótesis que analizan las autoridades.

En Europa, estos insectos suelen tener mayor actividad entre la primavera y el otoño, aunque el patrón varía según el clima, la especie y el lugar. El organismo europeo indicó que la baja de las temperaturas está reduciendo la actividad de la mayoría de los jejenes en el continente.

Insectos diminutos con abdomen abultado y alas transparentes vuelan en primer plano ante la silueta desenfocada de un ciervo.
Diversos países de Europa confirmaron la presencia del virus Shamonda en animales de granja durante el año 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Europa detectó el virus en animales por primera vez en 2026

El SHAV fue identificado en animales de granja europeos durante los últimos meses, después de que se notificaran signos clínicos desde junio.

A fines de julio se confirmó su presencia y, desde entonces, se registró en Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España y Suiza, además de la isla de Jersey.

La llegada del virus a Europa y el primer caso humano documentado son hechos distintos que requieren seguimiento. Brennan advirtió que detectar el patógeno en una persona inmunodeprimida “no significa necesariamente que represente un riesgo significativo para las personas sanas”.

No hay pruebas de transmisión entre personas

Hasta ahora, se informó un solo caso humano y no hay pruebas de que el virus se transmita de manera sostenida entre personas o por el contacto cotidiano. “Actualmente no hay evidencia de que el virus Shamonda cause una enfermedad generalizada en humanos”, sostuvo Brennan, quien remarcó que se necesitan más estudios sobre su capacidad de infectar a las personas.

En ese contexto, Le Monde, con consignó que la infección por Shamonda “no está sujeta a ninguna medida oficial de vigilancia o control” en la legislación europea.

El ECDC continúa en contacto con las autoridades francesas y sus socios europeos para evaluar las implicancias del caso y reforzar la capacidad de detección de posibles infecciones. La investigación clínica, epidemiológica y de laboratorio sigue abierta.

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