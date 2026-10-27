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El pequeño pueblo de Salamanca que ha conquistado a José Andrés por su excelente jamón: “Hay muchos lugares donde lo hacen bien, pero el de aquí es espectacular”

Su conjunto histórico está declarado Bien de Interés Cultural desde 1940 y fue el primer pueblo español en recibir tal distinción

La Alberca, el pueblo salmantino que es templo del jamón ibérico (Montaje Infobae)
La Alberca, el pueblo salmantino que es templo del jamón ibérico (Montaje Infobae)
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En España, son muchos los pueblos que han forjado su identidad y su turismo en torno al jamón ibérico, una joya gastronómica que traspasa fronteras y atrae a gentes de todo el planeta. Son localidades como Jabugo o Aracena, en la provincia de Huelva, ambas destinos consagrados en cualquier ruta del buen jamón. Pero hay otros rincones jamoneros tan importantes como los ya mencionados que, sin embargo, suelen pasar desapercibidos para muchos.

El chef José Andrés, gran conocedor de la tradición gastronómica y del mejor producto español, ha querido poner el foco sobre una de estas joyas desconocidas del ibérico. La desveló en una entrevista en el pódcast The Splendid Table, presentado por Francis Lam, cuando le preguntaron dónde se hacía el mejor jamón del mundo.

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El chef asturiano no necesitó pensárselo demasiado. “En La Alberca, un pequeño pueblo de la provincia de Salamanca. Es un jamón increíble. Hay muchos lugares donde hacen buen jamón, pero allí es espectacular”, respondía acto seguido Andrés, como parte de una ronda de preguntas rápidas en la que Lam invitaba al chef a elegir sus favoritos sin reflexionar demasiado.

No tuvo que darle muchas vueltas para caer en esta desconocida capital de los embutidos ibéricos. La Alberca es un municipio situado al suroeste de Salamanca, a poco más de 70 kilómetros de la capital de provincia. Está enclavada en plena Sierra de Francia, a más de 1.000 metros de altitud dentro del Parque Natural, un entorno privilegiado que realza aún más el encanto de este pueblo rural.

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Este municipip de apenas mil habitantes, 1.034 censados en 2025, ha sabido conservar como pocos su esencia. Caminar por sus calles empedradas es como hacer un viaje en el tiempo, rodeados de la arquitectura tradicional con casas de entramado de madera, balcones floridos y tejados inclinados que componen una estampa de película.

La Alberca, en Salamanca (Shutterstock).
La Alberca, en Salamanca (Shutterstock).

Uno de sus mayores emblemas es, sin duda, el jamón ibérico. Durante siglos, el cerdo ibérico ha formado parte fundamental de la economía y la cultura de la zona. La dehesa salmantina que rodea esta pequeña urbe ofrece el ecosistema perfecto para la crianza de este animal, que después se destina a secaderos de La Alberca para, finalmente, vender cada pieza en las pequeñas tiendas de la zona.

El jamón, el lomo, el chorizo, el salchichón o la sobrasada son auténticos reclamos por sí solos, pero también lo son tradiciones como la de ‘El marrano de San Antón’, un cerdo que es alimentado por los alberqueños entre el 13 de junio y el 17 de enero, para luego ser sorteado de forma benéfica entre todos los vecinos.

De La Alberca es además la empresa Embutidos Fermín, pionera en exportar jamones ibéricos al mercado americano de la mano precisamente del chef José Andrés. El popular cocinero está vinculado a la empresa albercana desde sus inicios en Estados Unidos, que se remontan a 2005, cuando recibieron el permiso para exportar ibérico tras diez años de trámites. En 2025, la empresa alberqueña facturó 16 millones de euros, de los cuales más del 60% procedieron de EE. UU.

El truco para saber por dónde empezar un jamón (Adobe Stock)
El truco para saber por dónde empezar un jamón (Adobe Stock)

El primer pueblo Bien de Interés Cultural en España

Pero La Alberca no solo vive del jamón. Su atractivo turístico va mucho más allá y así lo demuestra la declaración de su conjunto histórico como Bien de Interés Cultural desde 1940. Fue, de hecho, el primer pueblo español en recibir tal distinción.

El casco urbano es en sí mismo el principal monumento a visitar. Las casas se construyeron con granito, madera de castaño, barro y cal, y en los dinteles de muchas puertas aún se leen inscripciones religiosas que los conversos grababan para reafirmar su fe ante la Inquisición.

En la Plaza Mayor, el Crucero preside un espacio donde las terrazas ofrecen turrón, obleas y almendras garrapiñadas bajo balconadas en flor. Junto a ella, la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XVIII, terminada en 1733, el mismo año que la catedral nueva de Salamanca, guarda un púlpito de granito policromado del siglo XVI.

Esta villa es la ganadora del premio ‘Juntos brillamos más’, una iniciativa de Ferrero Rocher que tiene lugar cada año y es un clásico de la Navidad (Vídeo Ferrero Rocher)

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