Cuándo se cobra el paro en noviembre de 2026: las fechas de pago de CaixaBank, ING, BBVA, Santander...

Guardar

Las personas que reciben una prestación por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tienen una cita habitual a principios de cada mes, que es el ingreso de la ayuda que les corresponde. Para el mes de noviembre, el calendario de pagos volverá a depender de la entidad bancaria en la que cada beneficiario tenga domiciliada la prestación, ya que algunos bancos adelantan el abono mientras que otros mantienen fechas más próximas al calendario ordinario.

Según las fechas previstas para este mes, CaixaBank y Bankinter realizarán el ingreso el martes 10 de noviembre, mientras que BBVA, Banco Sabadell, Abanca e Ibercaja sitúan el pago a partir de esa misma fecha. Por su parte, Banco Santander y Openbank suelen adelantar el abono a los primeros días del mes, habitualmente entre el 4 y el 6 de noviembre. En cuanto al resto de entidades, se establece que también se realizará el pago a partir del martes 10 de noviembre, salvo adelantos particulares.

PUBLICIDAD

Aun así, hay que tener en cuenta que estas fechas corresponden a las previsiones de las entidades y a sus prácticas habituales. No existe un único día de ingreso que sea idéntico para todos los empleados, por lo que es recomendable consultar los movimientos de la cuenta bancaria y los canales oficiales del banco para comprobar cuándo estará disponible el dinero.

Día 10 como referencia para el cobro del paro

En principio, el mes de noviembre no presenta particularidades que puedan retrasar los ingresos. El martes 10 de noviembre es una jornada laborable y coincide con la fecha que se toma habitualmente como referencia para el abono de las prestaciones por desempleo.

PUBLICIDAD

El SEPE establece que la prestación contributiva se paga por mensualidades de 30 días y que el ingreso se efectúa, con carácter general, entre los días 10 y 15 del mes inmediatamente posterior al periodo al que corresponde la ayuda. El dinero se transfiere a la cuenta bancaria indicada por el beneficiario, siempre que sea titular de ella.

El presidente de la Asociación Española de Tasadores Inmobiliarios, Francisco Riaza, cuenta los motivos por los que los trabajadores han acudido a la huelga y pide aumentos salariales para el sector.

Así, quienes reciban el paro en noviembre cobrarán, en condiciones normales, la prestación correspondiente a octubre. El mismo criterio se aplica a los subsidios por desempleo gestionados por el organismo, aunque la cuantía y la duración de cada ayuda dependen de las circunstancias particulares de cada persona.

PUBLICIDAD

La diferencia entre la fecha de referencia del SEPE y el día en que el dinero aparece en la cuenta se explica por la operativa de las entidades financieras. Algunos bancos adelantan el ingreso a sus clientes, mientras que otros esperan a que se tramite el abono dentro del calendario habitual.

Cómo comprobar si se ha ingresado la prestación por desempleo

Si el dinero no llega en la fecha esperada, hay varias comprobaciones que pueden ayudar a determinar si se trata de una diferencia en el calendario bancario o de una incidencia con la prestación.

En primer lugar, se recomienda revisar los movimientos de la cuenta y confirmar que el ingreso no se ha registrado con una descripción distinta de la habitual. También es conveniente verificar que la cuenta bancaria comunicada al SEPE sigue activa y que los datos facilitados al organismo son correctos.

PUBLICIDAD

19/08/2026 Fachada de una Oficina de Empleo, a 2 de julio de 2026. La duración de los contratos laborales inscritos en los servicios públicos de empleo se situó en julio en una media de 45,83 días, una de las cifras más bajas para este mes de los últimos 20 años, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) consultados por Europa Press. EUROPA ESPAÑA ECONOMIA ALEJANDRO MARTÍNEZ VÉLEZ / EUROPA PRESS

Si el ingreso continúa sin aparecer, el siguiente paso sería acceder al área personal de la sede electrónica del SEPE para consultar el estado de la prestación y comprobar la información disponible sobre el expediente. El organismo permite consultar los datos relativos a las prestaciones reconocidas y ofrece información sobre los trámites relacionados con las ayudas por desempleo.

Pero, si el expediente indica que la prestación está reconocida y no se observa ninguna incidencia administrativa, pero el dinero no figura en la cuenta, el beneficiario puede contactar con su entidad financiera para comprobar si existe algún retraso en la contabilización del ingreso. En cambio, si aparece una suspensión, una modificación de la cuantía o un problema relacionado con el reconocimiento de la ayuda, deberá dirigirse al SEPE.

PUBLICIDAD