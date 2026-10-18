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La gran banca española gana cerca de 29.235 millones de euros hasta septiembre, un 15% más

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Madrid, 18 oct (EFE).- Los seis grandes bancos españoles -Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell, Bankinter y Unicaja- obtuvieron un beneficio neto conjunto de cerca de 29.235 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 15 % más que en el mismo periodo de 2025, según el consenso de analistas consultado por EFE.

Sólo entre julio y septiembre, de acuerdo con las estimaciones de mercado, estos seis bancos habrían ganado 9.070,4 millones de euros, que se suman a los más de 20.160 millones que obtuvieron en los seis primeros meses del año.

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Bankinter, como es habitual será el primero de los seis grandes que presentará resultados y lo hará el próximo jueves 22 de octubre, cuando el consenso del mercado espera que anuncie un beneficio de 896,76 millones de euros entre enero y septiembre, un 10,44 % más, apoyado en el dinamismo comercial en todas las geografías (España, Portugal e Irlanda) y actividades.

El banco sigue con su diversificación internacional y en junio anunció la compra del 100 % del capital social de Tulp Hypotheken Holding, una plataforma neerlandesa especializada en intermediación y financiación hipotecaria.

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El Banco Santander publicará resultados el miércoles 28 de octubre, cuando el consenso del mercado espera que anuncie un beneficio de 12.724 millones de euros entre enero y septiembre , un 23 % más, impulsado por la venta de su filial en Polonia, Santander Polska.

En el tercer trimestre del año, se espera que el beneficio del Santander ronde los 3.751 millones de euros, un 7,05 % más que en el mismo periodo del año anterior.

El BBVA presentará resultados al día siguiente, el jueves 29 de octubre, con un beneficio estimado por los analistas de 8.967 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 12,4 % más que en el mismo periodo de 2025.

El banco, con un buen desempeño en el crédito a todos los segmentos de clientes y en ingresos por comisiones y operaciones financieras, había acusado hasta junio un aumento en los gastos de explotación en España por el coste de las salidas voluntarias de trabajadores que se produjeron en el primer trimestre de 2026.

También el Banco Sabadell comunicará el 29 de octubre sus resultados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y los expertos calculan que su beneficio hasta septiembre ascenderá a 1.327,5 millones de euros, un 4,5 % menos que en el mismo periodo del año anterior.

En los nueve primeros meses del año pasado, en el que todavía estaba en curso la opa del BBVA sobre el Sabadell, la entidad vallesana logró un beneficio récord de 1.390 millones de euros, impulsada por el crecimiento del crédito y los recursos de clientes y por una menor dotación de provisiones.

Banco Sabadell, en el que Marc Armengol ha relevado a César González-Bueno como consejero delegado, ha arrancado este año con menores ganancias que el anterior, pues, pese a aflorar unas plusvalías netas de impuestos de 322 millones por la venta de TSB, su filial británica, al Santander -cerrada el pasado 1 de mayo-, también ha sufrido el impacto extraordinario de su plan de prejubilaciones en España.

Por su parte, Caixabank da a conocer sus resultados el viernes 30 de octubre, cuando se estima que anunciará un beneficio de 4.792 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un 8,98 % más que en el mismo periodo del año anterior, después de cerrar en junio un semestre en el que creció la actividad comercial y los ingresos por servicios.

Ese mismo día presenta cuentas al mercado Unicaja y el consenso del mercado espera que el banco malagueño anuncie un beneficio de 527,4 millones de euros entre enero y septiembre, un 4,85 % más que en el mismo periodo del año anterior.

El economista Javier Santacruz prevé que los beneficios de la gran banca española mantengan una evolución favorable en los próximos trimestres y espera perspectivas favorables para los dos primeros de 2027.

Santacruz advierte, no obstante, del riesgo derivado de las tensiones en los mercados de deuda soberana, pues el aumento de las primas de riesgo puede perjudicar a los bancos por su papel como intermediarios en los mercados de renta fija.

El director del Máster en Gestión de Activos y Mercados Financieros del IEB, Juan Abellán, considera que es un buen momento para mantener posiciones o entrar en el sector, pues en un periodo de dos o tres años seguirán incrementándose los márgenes, las comisiones y se reducirán los costes. EFE

(vídeo)

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