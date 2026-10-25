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Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 26 al viernes 30 de octubre: Curro encuentra a Pía y Manuel descubre los pasadizos

La serie de La 1 encamina cada vez más la investigación de Curro y Manuel sobre la muerte de Jana

Manuel pierde los papeles con Leocadia en 'La Promesa' (RTVE).
Manuel pierde los papeles con Leocadia en 'La Promesa' (RTVE).
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La investigación sobre la muerte de Jana continúa marcando el rumbo de las tramas de La Promesa durante la semana del lunes 26 al viernes 30 de octubre. Curro comparte con Manuel nuevos descubrimientos sobre los secretos familiares y ambos siguen buscando respuestas que podrían cambiarlo todo. Mientras tanto, la desaparición de Pía mantiene al joven en vilo y Ángela decide implicarse para ayudarlo a encontrarla.

En paralelo, las tensiones aumentan en las cocinas por las maniobras de Tomasa, Martina se enfrenta a las exigencias de Casilda y Lorenzo continúa involucrado en unos negocios fraudulentos que empiezan a preocupar a Ciro. Además, María intenta adaptarse a su matrimonio con Carlo, aunque la actitud de Samuel le genera nuevas dudas.

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Capítulo 934 del lunes 26 de octubre

Curro decide confiar en Manuel y lo conduce hasta los pasadizos ocultos del palacio. Allí le enseña una habitación secreta que conecta directamente con el dormitorio principal, ocupado actualmente por Leocadia. El descubrimiento lleva al joven a plantearse si ha llegado el momento de contarle a su hermano toda la verdad sobre Dolores.

Además, le explica que aquel lugar fue el escenario de los encuentros secretos de sus padres y que él mismo vivió allí cuando era un bebé. Manuel también descubre que Cruz utilizó los pasadizos para trasladar el cuerpo de Tomás y que Curro llegó a mantener secuestrado a Lorenzo en ese espacio. Demasiadas revelaciones para asimilarlas de una sola vez.

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En las cocinas, Tomasa sigue alimentando las diferencias entre Simona y Candela, que cada vez se entienden peor. Por su parte, Martina y Jacobo buscan la ayuda de Alonso para frenar las exigencias de Casilda, mientras Leocadia vuelve a enfrentarse a Manuel. El heredero pierde los nervios y Curro debe intervenir.

Alonso también descubre que María y Carlo se han casado por imposición de Leocadia y ordena prepararles una habitación compartida. En el terreno económico, Máximo sospecha de los negocios de Lorenzo y exige conocer el origen de su dinero. Finalmente, Curro comunica al duque que no piensa regresar a Lisboa ni continuar trabajando para él.

Tomasa consigue enfrentar a las cocineras en 'La promesa' (RTVE).
Tomasa consigue enfrentar a las cocineras en 'La promesa' (RTVE).

Capítulo 935 del martes 27 de octubre

Curro intenta explicar a Máximo que necesita tiempo para decidir qué hacer con su futuro, mientras el duque asegura a Ángela que no pretende interferir en su matrimonio. Sin embargo, el joven sigue preocupado por la desaparición de Pía. Ángela trata de tranquilizarlo y cree que la antigua doncella terminará apareciendo para visitar a su hijo, Dieguito.

Por otro lado, Julieta necesita aclarar su situación con Manuel y le pregunta si su separación es definitiva. Él, incapaz de ofrecerle una respuesta, le pide tiempo para ordenar sus sentimientos.

La intervención de Alonso tampoco consigue doblegar a Casilda. La duquesa de Monteclaro exige a Jacobo que se case cuanto antes con Martina o regrese a casa con ella. Mientras tanto, Tomasa continúa enfrentando a Simona y Candela, pese a las advertencias de Petra.

Julio intenta acercarse a Teresa invitándola a salir, pero ella rechaza la propuesta. En su nuevo matrimonio, María y Carlo afrontan una situación incómoda: él decide dormir en el suelo para no compartir la cama con ella. Al mismo tiempo, Ciro, cada vez más preocupado por el fraude de las licencias, exige a Lorenzo que le devuelva el dinero.

La Promesa: Julio propone a Teresa una cita en 'La promesa' (RTVE).
La Promesa: Julio propone a Teresa una cita en 'La promesa' (RTVE).

Capítulo 936 del miércoles 28 de octubre

Lorenzo consigue convencer a Ciro de que no abandone el negocio fraudulento, asegurándole que retirarse podría levantar sospechas. En las cocinas, Tomasa aprovecha el distanciamiento entre Simona y Candela para seguir alimentando el resentimiento de esta última. Curro, por su parte, no se rinde y decide vigilar a Beni para descubrir dónde se encuentra Pía. Manuel se ofrece a ayudarlo, consciente de la importancia de encontrarla para avanzar en la investigación sobre la muerte de Jana.

Mientras tanto, Julieta intenta hablar con Manuel acerca de un cobro irregular relacionado con los manuales de la empresa de aviación, pero él evita la conversación. Máximo también informa a Leocadia de que Ángela ha rechazado el palacio que le regaló en Lisboa. Lejos de molestarse, ella se muestra orgullosa de la decisión de su hija.

En otra trama, Casilda critica a Martina y esta termina plantándole cara. Jacobo cree haber encontrado una solución para conseguir la aprobación de Alonso: anunciar que Martina está embarazada. La joven se queda pensando en la propuesta, justo antes de que Adriano aparezca.

Ángela pregunta a Curro por qué echó a Pía en 'La promesa' (RTVE).
Ángela pregunta a Curro por qué echó a Pía en 'La promesa' (RTVE).

Capítulo 937 del jueves 29 de octubre

Adriano no ve con buenos ojos utilizar el embarazo de Martina para conseguir que Alonso acepte el matrimonio. Mientras tanto, Casilda continúa ignorándolo y haciendo planes con la joven, lo que aumenta su preocupación por el lugar que ocupará en su vida si Martina acaba casándose con Jacobo.

En paralelo, Curro comparte con Manuel una nueva hipótesis sobre la muerte de Jana: sospecha que Leocadia pudo ser quien disparó a su hermana para culpar a Cruz y vengarse de ella. Los hermanos tendrán que valorar esta posibilidad mientras siguen buscando pruebas.

Las tensiones también afectan a Manuel y Julieta, que discuten durante la merienda. En las cocinas, Simona y Candela protagonizan un enfrentamiento por el menú y Teresa termina advirtiéndoles de que deben ponerse de acuerdo.

María, por su parte, insiste en que Carlo deje de dormir en el suelo. Él accede a compartir la cama y la consuela cuando rompe a llorar por Samuel. Finalmente, Ángela, cansada de las evasivas de Curro, le exige que le explique por qué expulsó a Pía de La Promesa.

La reacción de Manuel al descubrir que Leocadia mató a Jana y no Cruz en 'La promesa' (RTVE).
La reacción de Manuel al descubrir que Leocadia mató a Jana y no Cruz en 'La promesa' (RTVE).

Capítulo 938 del viernes 30 de octubre

Ángela decide ayudar a su marido y ambos consiguen localizar a Pía. La antigua doncella trabaja como mesera en Robledillo, un hallazgo que permite a Curro conocer por fin su paradero. Mientras tanto, Lorenzo logra engañar a Máximo sobre el origen de su dinero. El capitán asegura que roba información de los motores para venderla y el duque se cree su explicación. Animado por la posibilidad de conseguir asesoramiento para sus inversiones, Lorenzo vuelve a presionar a Ciro para ampliar sus negocios.

Tomasa también contempla cómo sus maniobras dan resultado: Simona y Candela están cada vez más enfrentadas. Por otro lado, Casilda incomoda a Martina al preguntarle delante de todos cuándo tendrá hijos. Más tarde, la joven confiesa a Jacobo que quizá anunciar su embarazo pueda servir para frenar las exigencias de su madre.

Finalmente, María asegura a Teresa que su matrimonio con Carlo está mejorando. Sin embargo, sigue desconcertada por la aparente tranquilidad de Samuel, que parece comportarse como si nunca hubiera existido nada entre ellos. ¿Habrá dejado atrás sus sentimientos o esconde lo que realmente le ocurre?

Ángela y Curro encuentran a Pía en 'La promesa' (RTVE).
Ángela y Curro encuentran a Pía en 'La promesa' (RTVE).

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