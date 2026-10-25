España

Precio de la luz en España este 26 de octubre

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es estar actualizado sobre la tarifa promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

La tarifa de la electricidad cambia cada hora (Europa Press)
La tarifa de la electricidad cambia cada hora (Europa Press)
Guardar

El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en el país este lunes 26 de octubre. También ubica los precios más bajos, así como los más altos, de energía eléctrica.

PUBLICIDAD

Precio de la energía eléctrica

Día: 26 de octubre

Precio de media: 198.27 euros por megavatio hora

Precio máximo: 300.0 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 57.05 euros por megavatio hora

La tarifa de la luz por hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)
Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este lunes 26 de octubre, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 228.59 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 226.98 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 224.3 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 224.3 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 225.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 226.98 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 230.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 274.43 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 291.0 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 224.3 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 118.85 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 64.8 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 57.66 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 57.66 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 57.05 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 58.1 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 122.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 227.49 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 258.57 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 282.97 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 300.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 300.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 247.56 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 230.0 euros por megavatio hora.

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesPrecio de la luz en EspañaPrecio de la luz en España hoy

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Felipe VI reaparece sonriente tras su operación de cataratas: “Me han cuidado muy bien, tengo que llevar gafas dos días”

El monarca ha abandonado Oviedo en coche y ha puesto rumbo a Madrid para descansar antes de comenzar una semana cargada de actos institucionales

Felipe VI reaparece sonriente tras su operación de cataratas: “Me han cuidado muy bien, tengo que llevar gafas dos días”

Feijóo acusa a la izquierda de resistirse a abandonar el poder “con violencia”: “Como han perdido la calle, quieren incendiarla”

El líder del PP reúne a sus cabezas de lista en un mitin de precampaña en Salamanca y avanza que volverá a visitar Cataluña

Feijóo acusa a la izquierda de resistirse a abandonar el poder “con violencia”: “Como han perdido la calle, quieren incendiarla”

Las tres cláusulas del contrato de arras que debes revisar antes de firmarlo: “La tercera es la que todo el mundo se salta y la que más dinero cuesta”

Un asesor inmobiliario explica qué debe figurar por escrito para proteger el dinero entregado al iniciar la compraventa de una vivienda

Las tres cláusulas del contrato de arras que debes revisar antes de firmarlo: “La tercera es la que todo el mundo se salta y la que más dinero cuesta”

Cuándo se cobra el paro en noviembre de 2026: las fechas de pago de CaixaBank, ING, BBVA, Santander...

El calendario de pagos volverá a depender de la entidad bancaria en la que cada beneficiario tenga domiciliada la prestación

Cuándo se cobra el paro en noviembre de 2026: las fechas de pago de CaixaBank, ING, BBVA, Santander...

El pueblo de 33 habitantes que esconde ‘El Escorial’ gallego: tardó cuatro siglos en construirse y es el segundo monasterio más grande del país

Incendios, abandono y una desamortización marcaron su historia, que hoy atrae a viajeros interesados en el Camino de Santiago

El pueblo de 33 habitantes que esconde ‘El Escorial’ gallego: tardó cuatro siglos en construirse y es el segundo monasterio más grande del país
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Feijóo acusa a la izquierda de resistirse a abandonar el poder “con violencia”: “Como han perdido la calle, quieren incendiarla”

Feijóo acusa a la izquierda de resistirse a abandonar el poder “con violencia”: “Como han perdido la calle, quieren incendiarla”

Elecciones generales 29-N, en directo: Feijóo acusa a la izquierda de “incendiar las calles” tras los disturbios en Barcelona

Los disturbios de Barcelona, en imágenes: escaparates rotos, clientes atrapados, incendios en comercios y 128 detenidos

Los Mossos atribuyen a grupos organizados de TikTok el “reclutamiento” de los jóvenes que protagonizaron los disturbios en Barcelona

Noche de caos y disturbios en Barcelona: la cifra de detenidos sube a 128, la mayoría menores de edad, y hay 15 policías heridos

ECONOMÍA

Las tres cláusulas del contrato de arras que debes revisar antes de firmarlo: “La tercera es la que todo el mundo se salta y la que más dinero cuesta”

Las tres cláusulas del contrato de arras que debes revisar antes de firmarlo: “La tercera es la que todo el mundo se salta y la que más dinero cuesta”

Cuándo se cobra el paro en noviembre de 2026: las fechas de pago de CaixaBank, ING, BBVA, Santander...

Brecha salarial en la industria del metal: un peón en Navarra cobra casi un 25% más por hora que un ingeniero en Badajoz

España “tira a la basura” el 17% de su energía renovable, una electricidad suficiente para abastecer a 6,3 millones de hogares

Frente Amplio presenta su plan de pensiones: jubilación a los 65 años y cuantía mínima igual al SMI

DEPORTES

Tote, el exjugador del club blanco, analiza el Clásico: “En cuanto a sensaciones en la temporada y calidad, es mejor el Barça, pero el Madrid nunca es fácil”

Tote, el exjugador del club blanco, analiza el Clásico: “En cuanto a sensaciones en la temporada y calidad, es mejor el Barça, pero el Madrid nunca es fácil”

Los Clásicos de José Mourinho: de la “manita” en su bienvenida al dedo en el ojo y el adiós invicto

A qué hora y dónde ver el Clásico de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid: un duelo clave para la clasificación

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”