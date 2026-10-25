Precio de la luz en España este 26 de octubre

La tarifa de la electricidad cambia cada hora (Europa Press)

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El cambio constante en el precio de la luz obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor precio sin que afecte a su bolsillo.

Por ello, estos son los precios en el país este lunes 26 de octubre. También ubica los precios más bajos, así como los más altos, de energía eléctrica.

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Precio de la energía eléctrica

Día: 26 de octubre

Precio de media: 198.27 euros por megavatio hora

Precio máximo: 300.0 euros por megavatio hora

Precio más bajo: 57.05 euros por megavatio hora

La tarifa de la luz por hora

Dependiendo la hora del día, es el precio de la luz en España (Europa Press)

A lo largo de este lunes 26 de octubre, el precio del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la luz será de 228.59 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio de la electricidad será de 226.98 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 224.3 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 224.3 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 225.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 226.98 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la luz será de 230.0 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la luz será de 274.43 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 291.0 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 224.3 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 118.85 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 64.8 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 57.66 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 57.66 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 57.05 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 58.1 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio de la electricidad será de 122.0 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la luz será de 227.49 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 258.57 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 282.97 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 300.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa de la luz será de 300.0 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, el precio de la luz será de 247.56 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 230.0 euros por megavatio hora.