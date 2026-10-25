España

Los gemelos del cambio de hora: el caso en el que el segundo en nacer se convirtió en “el hermano mayor”

Aunque uno de los hermanos nació 31 minutos después, oficialmente fue registrado antes debido a la modificación del horario

Dos bebés recién nacidos, uno envuelto en una manta azul y otro en una rosa, duermen lado a lado en cunas transparentes en un hospital.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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Este caso ocurrió en 2016, pero ha vuelto a las noticias porque ha quedado para la historia como una de las anécdotas más curiosas relacionadas con el cambio de hora que acaba de ocurrir en España, que ha pasado al horario de invierno en la madrugada de este sábado al domingo.

El escenario fue Massachusetts, en Estados Unidos, y los protagonistas se llamaron Ronan y Samuel Peterson. Según contó entonces ABC News, los hijos de Emily y Seth Peterson llegaron al mundo durante la madrugada del 6 de noviembre de 2016, en el Cape Cod Hospital, justo en la noche en la que cambiaba la hora en su país: a las 2, los relojes se adelantaron a la 1 de la madrugada. Samuel nació a la 1.39, y Ronan llegó 31 minutos después. Sin embargo, debido al cambio horario, su partida de nacimiento lo registró 29 minutos antes.

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“Literalmente me tomó un día entenderlo. No me di cuenta de que fuera tan importante hasta que mi enfermera se dio vuelta y dijo: ‘He trabajado aquí 40 años y nunca vi algo así’”, contó la madre a la televisión estadounidense. Y es que, en los registros oficiales, el segundo gemelo en llegar al mundo quedó registrado como el hermano mayor. “Mi marido fue el primero en decirlo: ‘¡Aquí tienes un acertijo!’

Una representante del Cape Cod Hospital explicó a ABC News en ese entonces que Ronan nació después de las 2.00, cuando ya se había aplicado el cambio horario. Por ese motivo, el centro médico debía consignar la hora real que marcaba el reloj en ese momento. Michael K. Lauf, presidente y director ejecutivo de Cape Cod Healthcare, describió el nacimiento como “un hecho extraordinario” ocurrido en el hospital. El directivo señaló ante el medio estadounidense que la enfermera de maternidad había asegurado que era la primera vez que presenciaba una situación así en más de cuatro décadas de trabajo. “Es un placer tener en nuestro hospital una historia tan positiva sobre una joven pareja maravillosa”, afirmó.

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El pueblo se ubica en la frontera entre ambos países. Sus habitantes hablan dos idiomas y hay, incluso, dos fusos horarios

“¿Esto es real o me lo estoy imaginando?”

Emily Peterson recuerda ver cómo el reloj digital de la habitación volvía hacia atrás tras el nacimiento del primero de sus gemelos. “¿Esto es real o me lo estoy imaginando?”, se preguntó entonces. Para ella, el episodio hoy es una anécdota familiar que acompañará a los hermanos para siempre. “Ojalá no estén peleando por esto durante el resto de sus vidas”, comentó.

España estrenó el cambio de hora en 1918, un lunes a las once de la noche, como medida de urgencia impuesta por la Primera Guerra Mundial para ahorrar carbón y alinear el reloj nacional con el de los vecinos europeos. Lejos de convertirse en costumbre fija, el ajuste entró y salió del calendario según las circunstancias, con un largo paréntesis sin ningún cambio entre 1950 y 1974. El episodio más singular llegó durante la Guerra Civil, cuando el bando republicano adelantó el reloj en verano mientras el bando sublevado mantuvo las reglas de 1918, lo que dejó a España con dos husos horarios oficiales y simultáneos durante meses, según documenta un artículo del Anuario del Observatorio Astronómico de Madrid de 2013.

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