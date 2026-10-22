La tartamudez, ni una enfermedad ni falta de inteligencia: qué es y qué causa este trastorno del habla

Un grupo de amigos conversando (Magnific)

Guardar

Hablar es una actividad cotidiana que, en la mayoría de las personas, se desarrolla de manera automática. Sin embargo, para quienes tienen tartamudez, expresar una idea puede convertirse en un desafío: repetir una sílaba, prolongar un sonido o quedarse bloqueado a mitad de una palabra son algunas de las dificultades que caracterizan este trastorno del habla.

La tartamudez, también conocida como disfemia, es una dificultad del habla que sufren más de 800.000 personas en España, lo que equivale aproximadamente al 2% de adultos y 5% de los niños, según la Fundación Española de la Tartamudez TTM. Este trastorno interrumpe la fluidez del lenguaje y puede afectar a la comunicación, las relaciones personales y el rendimiento escolar o laboral.

PUBLICIDAD

Estas interrupciones, denominadas disfluencias, pueden manifestarse de distintas formas: mediante la repetición de sonidos, sílabas o palabras, el alargamiento de determinados sonidos o las pausas repentinas durante la pronunciación. Por ejemplo, una persona puede repetir varias veces el inicio de una palabra antes de conseguir terminarla o experimentar un bloqueo que le impida continuar hablando durante unos segundos. En algunos casos, también aparecen movimientos involuntarios, como parpadeos rápidos, movimientos de cabeza o temblores en los labios.

Estas dificultades no significan que la persona desconozca lo que quiere decir o tenga problemas de inteligencia. El obstáculo se encuentra en la fluidez del habla, no necesariamente en la capacidad de comprender, razonar o construir ideas. Además, los síntomas pueden variar según la situación y empeorar cuando la persona está cansada, emocionada o sometida a estrés.

PUBLICIDAD

Las causas de la tartamudez: una cuestión todavía en estudio

MedlinePlus distingue dos tipos principales de tartamudez, relacionados con causas diferentes: la del desarrollo y la neurogénica. La tartamudez del desarrollo es la más frecuente y suele comenzar durante la primera infancia, cuando los niños están aprendiendo a hablar y a desarrollar sus habilidades lingüísticas. Muchos pequeños presentan interrupciones en el habla durante esta etapa y dejan de hacerlo con el tiempo. Sin embargo, en algunos casos, el trastorno persiste durante la adolescencia y la edad adulta.

Aunque todavía no se conoce con exactitud por qué algunos niños superan esta dificultad y otros no, las investigaciones apuntan a la participación de factores genéticos y diferencias en el funcionamiento cerebral. La tartamudez puede aparecer en varios miembros de una misma familia, lo que respalda la existencia de una predisposición hereditaria.

PUBLICIDAD

La tartamudez puede crear complejos y dificultar las relaciones personales (Magnific)

Por otro lado, la tartamudez neurogénica puede desarrollarse después de una lesión cerebral, un traumatismo craneal o un accidente cerebrovascular. En estas circunstancias, el cerebro puede tener dificultades para coordinar las distintas regiones implicadas en la producción del habla.

Es importante distinguir estos mecanismos de la influencia de las emociones. El estrés, la ansiedad y el nerviosismo pueden intensificar los síntomas, pero no se consideran la causa habitual de la tartamudez del desarrollo. Atribuir el trastorno únicamente a la timidez o a un problema emocional supone simplificar una realidad mucho más compleja.

¿A quién afecta y cuándo buscar ayuda?

La tartamudez puede afectar a cualquier persona, aunque es más frecuente en los niños que en las niñas. Según MedlinePlus, aproximadamente el 75 % de los niños que tartamudean superan el trastorno, mientras que en otros puede mantenerse durante toda la vida.

PUBLICIDAD

Cuando las interrupciones del habla persisten, generan malestar o dificultan la comunicación cotidiana, conviene consultar con un profesional sanitario. El logopeda puede evaluar la fluidez, la evolución del problema y sus consecuencias para determinar qué intervención resulta más adecuada.

La terapia del habla puede ayudar a mejorar la comunicación y a desarrollar estrategias para gestionar las dificultades. También es importante que familiares, docentes y compañeros escuchen sin interrumpir, eviten completar las frases y concedan a la persona el tiempo necesario para expresarse.

Comprender la tartamudez es el primer paso para combatir los prejuicios. No se trata de una falta de inteligencia ni de voluntad, sino de un trastorno complejo cuya causa exacta todavía se investiga. La información rigurosa, el acompañamiento profesional y la empatía pueden contribuir a que quienes tartamudean se comuniquen con mayor confianza y sin miedo a ser juzgados.

PUBLICIDAD