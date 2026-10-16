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Impulsan un método para mejorar la expresión oral de niños con TEA o trastornos del habla

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Barcelona, 16 oct (EFE).- Un nuevo método elaborado por la Universidad Pompeu Fabra (UPF) contribuye a mejorar la expresión oral de los niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA) o trastornos del lenguaje, que incluye la narración de cuentos mediante palabras y gestos.

Según ha informado la universidad en un comunicado este viernes, esta fórmula, impulsada por el Grupo de Estudios de Prosodia y Gestualidad (GrEPG) del centro y que cuenta con el apoyo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), incorpora la visión de educadores, psicólogos y logopedas.

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Uno de los principales pilares de este método es la narración de cuentos, una herramienta fundamental para el desarrollo del lenguaje, por lo que se han creado materiales y recursos audiovisuales en catalán sobre diferentes relatos.

Este modelo de intervención fomenta el aprendizaje conjunto de modalidades del lenguaje, como la verbal, la gestual o la corporal, ya que parte de la perspectiva de la narrativa multimodal, según la cual todas las habilidades del lenguaje están interrelacionadas y pueden retroalimentarse mutuamente.

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La evidencia científica demuestra que el nivel de expresión oral de un niño puede servir para predecir sus futuras habilidades lingüísticas, de lectoescritura e incluso su rendimiento académico y capacidad de socialización.

"Si se articulan los mecanismos de coordinación necesarios para implementar este modelo en las escuelas, se podrá reforzar y complementar la labor que realizan los centros educativos con los niños con necesidades especiales", ha destacado la directora del GrEPG, Pilar Prieto.

El estudio parte de una muestra de 50 niños catalanohablantes y castellanohablantes de entre 3 y 7 años dividida en un grupo experimental de 16 niños con necesidades especiales y un grupo de control con el que no se aplicó la fórmula de 33 participantes (17 con trastornos de neurodesarrollo y 16 sin necesidades especiales).

El primer grupo realizó nueve sesiones individuales de 30 minutos durante un trimestre con especialistas en las que visionaban vídeos de cuentos -primero sin diálogo para centrarse en los gestos y luego con palabras- y posteriormente reexplicaban las historias por partes o narraban otras nuevas guiados por los profesionales.

​Tras la intervención, los niños del grupo experimental -todos con trastornos- lograron una puntuación de 3,77 sobre 6 al narrar historias nuevas, situándose muy cerca del 4,04 registrado en niños sin necesidades especiales y superando ampliamente el 2,29 obtenido por los menores con trastornos del grupo de control.

​Aunque el método reforzó la estructura narrativa, el equipo investigador no detectó mejoras significativas en la capacidad de los niños para profundizar en las emociones o estados mentales de los personajes, por lo que señala que reforzar estas habilidades requerirá un entrenamiento más específico o prolongado. EFE

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