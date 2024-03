Tres años sin Àlex Casademunt: su trágica muerte, su mejor legado y una vida con sombras

Álex Casademunt, en una imagen de archivo

En la noche del 2 de marzo de 2021 las redes sociales se inundaron de una noticia que nadie se quería creer: Àlex Casademunt había muerto en un accidente de tráfico. Los peores presagios se hicieron realidad y se confirmó la trágica noticia, que fue difundida por un usuario de Twitter al que se lo había contado “un conocido” que trabajaba en emergencias. Poco después, la información fue corroborada por la familia del cantante. Las investigaciones posteriores desvelaron que el vehículo del participante de Operación Triunfo 1 había chocado de manera frontal con un autobús público de Mataró, Barcelona, donde residía.

Tal fue el golpe que los servicios de emergencia, que llegaron de manera inmediata, tardaron 45 minutos en extraer su cuerpo del vehículo. Meses después, su madre desveló que la causa había sido el exceso de velocidad: “Estoy muy enfadada porque se ha ido de una manera muy tonta, por ir rápido”, dijo. Al año de la tragedia habló el conductor del autobús, que detalló que su vehículo “cuesta arriba no corre” porque estaba saliendo de una rotonda y que de repente vio ir una bola roja hacia él. “No me dio tiempo nada más que para agarrarme al volante y sentir el porrazo. Se me cayó toda la ventana de mi lado y me agujereó la parte izquierda del autobús. Veía hasta el alquitrán. Se me cayó todo lo que es la guantera encima y me quedé atrapado dentro del autobús”, narró.

Una familia rota

Los que más sufrieron su pérdida fueron sus familiares, pues ninguno se esperaba tener que despedirle a los 39 años de edad. Además de su madre, Rosa, también se mostraron rotos en su despedida su padre, Juan, y sus hermanos, Joan y Cristina Casademunt. A este adiós también acudieron su expareja, Laia, la madre de su única hija, su mejor legado. Tampoco faltaron buena parte de sus compañeros de OT.

ÁLEX CASADEMUNT (Europa Press)

La niña era muy pequeña cuando Àlex murió, solo tenía 2 años, pero su familia se esforzó para que entendiera la situación lo mejor posible y tuviera a su padre muy presente. En este sentido, poco después del accidente, Rosa contaba en televisión que la pequeña “es una mini Àlex. Me ha dado un abrazo. Ha jugado. Cuando se marchaba, ha mirado al cielo y ha visto una estrella, la que brillaba más de todas. Su mamá la llevó al psicólogo y le dijo, cuando veas una estrella, le cantas a papá, y se ha puesto a cantar”.

Las polémicas

Aunque Àlex Casademunt es conocido por su paso por OT y su posterior pertenencia al grupo Fórmula Abierta, lo cierto es que su nombre también saltó a los medios por algunas polémicas que protagonizó. El último de estos titulares sucedió cuatro años antes de su muerte y fue de lo más controvertido, pues se vio envuelto en una pelea en una discoteca de Vigo después de un concierto que compartió con Amor Romeira. Como consecuencia, el cantante necesitó 12 puntos de sutura en un ojo y se temió que tuviera afectada la visión.

Àlex Casademunt.

Esta no era, sin embargo, su única pelea, pues en 2011 tuvo otra disputa en una discoteca por la que fue condenado a nueve meses de cárcel que no cumplió al no contar con antecedentes penales. Un alivio tanto para él como para su entorno más cercano.

Además, fue acusado de malos tratos por una de sus exnovias, Lucía Sánchez, que le denunció e hizo que el fallecido artista pasara una noche en los calabozos. Meses antes de morir, Àlex Casademunt fue chantajeado por un vídeo de contenido sexual, según contó Laura Fa en Sálvame.