Natalia: “En el escenario lo doy todo con mi actitud, mis modelitos y mi cara de zorra, pero debajo no me sale ser una diva”

Natalia Rodríguez, en una fotografía promocional.

“Conmigo, nadie más”. Es el mantra que Natalia canta en su nuevo single para superar el dolor de una ruptura. La artista acaba de estrenar este sencillo y, aunque confiesa no sentirse muy afortunada en el amor, con esta canción pone un punto y aparte y se empodera.

Nadie más es un tema “muy veraniego” que la artista compuso imaginándose a sí misma interpretándola en directo sobre un escenario, el lugar donde se crece y lo da todo por su público. Y es que, según reconoce ella misma a Infobae España, puede presumir de vivir de sus conciertos siendo una artista independiente y con un show en el que controla hasta el último detalle.

En esta conversación, la cantante recuerda su paso por Operación Triunfo, su poco afortunada vida amorosa o su carrera como presentadora de televisión, una faceta que le gustaría retomar en algún momento.

¿Cómo definirías ‘Nadie más’?

Es una canción muy veraniega con unos sonidos superbailables en la que fusiono un montón de estilos, desde el pop que siempre es la base a un poquito de dance, ese sonido tecno que está tan de moda... Y he dicho ‘¿por qué no meter en medio también una bachata y un puente afro?’. Yo lo he metido todo.

En cualquier caso, vuelves a optar por un tema muy bailable.

Esta canción realmente la he compuesto pensando en los conciertos, en lo que me puede dar a la hora de bailar del público. Todo esto el año pasado me funcionó muy bien y dije ‘tengo que seguir con esto porque funciona muy bien’.

¿Te vienes arriba en las actuaciones en directo?

Yo vivo de los conciertos y me crezco, sí. Me gusta interactuar mucho con el público y cuando estaba componiendo esta canción, me estaba imaginando encima de un escenario. Al final es tan complicado a día de hoy sonar en una radio que a mí donde me ve la gente es en los conciertos.

“No me siento muy afortunada en el amor”

Pese al ritmo bailable, en ‘Nadie más’ hablas de una ruptura.

Sí. Cuando terminas con una persona, primero lo pasas mal y después tienes dos opciones: seguir mal o crecerte, empoderarte y decir “hasta aquí, basta, se acabó, ya está bien de tanta tontería”. Eso fue lo que hice. Me dije: “Los cuentos y los príncipes azules no existen, ya has besado a muchos sapos, cuídate tú, sana, disfruta el momento y luego, lo que tenga que venir, que venga.

¿Has sufrido mucho por amor?

He sufrido mucho. He tenido parejas muy largas, pero no me siento muy afortunada en el amor. Cada vez que estoy con alguien, ya pienso que es el hombre de mi vida, con el que me voy a casar y a tener un ‘chorro’ de hijos, lo veo para toda la vida. He sido muy tradicional, no he sido de tener muchos novios y, cuando estás con alguien y eres así, piensas que todo el mundo es como tú y es cuando te llevas las decepciones.

¿Crees que tienes parte de la culpa por esperar algo que no podían darte?

Si estar con una persona, quererla con toda tu alma y pensar que es para toda la vida es un error, pues mira, ojalá hubiera más gente como yo. El problema es que en la sociedad en la que vivimos ya no hay nada para toda la vida. Consumimos cosas rápidas, la ropa, la música, las parejas…

¿Esa inmediatez te ha supuesto una presión añadida también en tu trabajo?

Sí. Yo me esforcé muchísimo por mantenerme ahí y me estaba creando mucha ansiedad, porque cuando eres artista independiente es muy difícil estar ahí. No tengo la posibilidad de sacar un single cada tres meses como un artista que está todo el día entero en la radio y que está respaldado por una multinacional. Yo tengo algo muy bueno y es que no vivo de eso, sino de los conciertos. Además, tengo la suerte de que la gente me relaciona con ‘Vas a volverme loca’, ‘Besa mi piel’, ‘Loco por mí’... Y vienen a mis conciertos a bailar esas canciones que les llevan a su juventud.

En el tour de este año haces guiños a canciones del pasado. ¿Eres muy nostálgica?

Sí soy de recordar el pasado. En mi coche solamente escucho música de los 2000: Backstreet Boys, Christina Aguilera, Britney Spears...

Han pasado 23 años de ‘Operación Triunfo’. ¿Lo tienes muy presente?

Es un recuerdo bonito, pero me gusta más vivir el presente. Es muy bonito y, si tuviera que entrar en OT otra vez y revivir toda mi vida, la reviviría. Creo que he tomado muy buenas decisiones a lo largo de mi carrera, nunca he expuesto mi vida privada, nunca he tenido ningún jaleo... Estoy muy orgullosa de lo que he transmitido a mi público en estos 23 años.

Dices que no hablas de tu vida privada, pero sí que das pistas en tus canciones...

Ahora lo cuento, pero lo he hecho de toda la vida. En mi segundo disco ya escribía a novios. En el cuarto le escribí a un novio “vete, fuera, largo de aquí”. Pero, claro, yo no lo decía. Ahora ha cambiado todo, antes los artistas eran muy correctos, lo natural no estaba bien. Ahora con las redes todo ha cambiado y a mí me encanta, no tengo pelos en la lengua.

¿Cómo ha sido este camino en tu carrera hasta llegar a donde estás?

Ha tenido subidas y bajadas, pero yo tuve la suerte de que cuando salí de Operación Triunfo pude compaginar mi carrera de cantante con la de presentadora, eso me dio un apoyo muy grande porque estuve tres años presentando Megatrix, dos años El Grand Prix, dos temporadas con Juan y Medio en Canal Sur, Fenómeno Fan en Disney Channel... Me sentía muy respaldada por la televisión y, si algo echo de menos, es presentar algún formato.

¿Has llamado a puertas para volver a la televisión?

Realmente, no se llama a las puertas. Cuando encajas de un perfil, te suelen llamar, pero no me han llamado. También soy consciente de que hay mucha gente muy profesional que ha estudiado Periodismo, que son grandes comunicadores y que están buscando su oportunidad para presentar, para ganar dinero y para vivir. Tampoco quiero ser egoísta, yo vivo muy bien de la música, no me falta de nada y me siento privilegiada.

“Todo lo que tengo y soy es gracias al colectivo LGTBI”

Muchos de tus fans reclaman que te presentes al Benidorm Fest. ¿Te lo planteas?

Al Benidorm Fest no me importaría, pero si me cogen para Eurovisión, me muero. Si vas a representar a tu país, tiene que salir todo perfecto, estás en el punto de mira de todo el mundo... Yo bajo presión no funciono bien, me pongo muy nerviosa y se me llegan a olvidar hasta mis letras.

Este verano vas a estar en el Orgullo de Móstoles. ¿Consideras que el colectivo LGTBI te ha dado un apoyo especial?

Todo lo que tengo y soy a día de hoy es gracias al colectivo. No me cansaré de decirlo y me siento muy afortunada porque al final tú no eliges al público, el público te elige a ti y a mí me ha elegido este público. Yo intento estar a la altura de ellos, darles lo que quieren y dejarme la piel en cada concierto y en cada videoclip.

¿Te consideras una diva gay?

Es que no me siento nada diva. En el escenario lo doy todo y me vengo arriba con los modelitos imposibles, mi actitud, mi cara de zorra como dice Nebulossa… pero cuando me bajo del escenario, el rollo diva no me sale. Nunca me ha salido y yo creo que ya a estas alturas no me va a salir.