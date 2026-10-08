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David Bustamante revela su sorprendente fuente de ingresos en ‘El Hormiguero’: “Podría vivir solo de la venta de mis perfumes. Se vende uno cada 15 segundos”

El cantante, que estrena en noviembre el musical ‘El Zorro’ en Madrid, cuenta en El Hormiguero cómo funcionan sus 14 fragancias y revela el ritmo al que todavía se venden

David Bustamante en el programa 'El Hormiguero'. (Flickr)
David Bustamante en el programa 'El Hormiguero'. (Flickr)
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David Bustamante atraviesa una de esas etapas en las que parece no tener tiempo para nada. El cantante compagina sus últimos conciertos con los ensayos de El Zorro, el musical que protagonizará a partir del próximo 25 de noviembre en el Teatro La Latina de Madrid, y con la preparación de nueva música. Pero la música y los escenarios no son los únicos terrenos en los que el artista ha conseguido construir un negocio. Durante su visita a El Hormiguero, Bustamante sorprendió al hablar del éxito que han tenido sus perfumes.

El artista cuenta actualmente con 14 fragancias en el mercado, una colección que ha ido creciendo a lo largo de los años y que se ha convertido en una de las facetas empresariales más llamativas de su trayectoria. “Podría vivir solo de eso, pero eso no quiere decir que sea mi mayor fuente de ingresos; llevo muchos años trabajando”, explicó a Pablo Motos cuando el presentador quiso saber si los beneficios de sus perfumes serían suficientes para pagar sus gastos.

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Bustamante incluso ha reservado un espacio especial para sus fragancias en la casa que se está construyendo. Mientras que actualmente guarda sus perfumes en el baño, su nuevo hogar contará con una hornacina especialmente diseñada para colocarlos. “Me estoy haciendo una casa y he hecho una hornacina, como un empotrado con luz LED y que estén bien iluminados”, contó entre risas. Y añadió una comparación que resume bien el orgullo que siente por este proyecto: “Hay quien pone los Grammy; yo, como no tengo, pongo mis perfumes”.

La colonia de Bustamante 2024, 'Muy Mío Gold' (Instagram/ @davibusta)
La colonia de Bustamante 2024, 'Muy Mío Gold' (Instagram/ @davibusta)

Más de 10 millones de frascos vendidos

El negocio parece tener una salud envidiable. Bustamante aseguró que sus fragancias han superado los 10 millones de unidades vendidas y que todavía mantienen un ritmo de comercialización sorprendente. “Se siguen vendiendo 1 cada 15 segundos, no es broma, es gracias a la gente y tiene un precio asequible”, explicó durante su conversación con Pablo Motos.

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Su colección suma ya 14 perfumes y entre todos hay algunos que tienen un significado especial para él. El último lanzamiento se llama Inédito, igual que uno de sus discos, y es precisamente uno de sus favoritos. “Me gusta mucho el primero, también el black y este último”, reconoció. Todos ellos tienen además un lugar reservado en su día a día y, próximamente, ocuparán un espacio protagonista en su nueva vivienda.

David Bustamante en el programa 'El Hormiguero'. (Flickr)
David Bustamante en el programa 'El Hormiguero'. (Flickr)

El cantante aprovechó incluso para bromear sobre el supuesto poder de seducción de sus productos. “Si quieres ligar al instante, utiliza fragancias Bustamante”, dijo entre risas, demostrando que se siente cómodo hablando de una faceta empresarial que ha acompañado su carrera durante años.

De los perfumes a las espadas: su nuevo reto profesional

La visita a El Hormiguero tenía, sin embargo, otro objetivo principal. Bustamante acudió al programa de Antena 3 para presentar El Zorro, un proyecto que le ha obligado a ponerse a prueba en un terreno diferente al de los conciertos. Para interpretar al mítico personaje está realizando una exigente preparación física y ha tenido que aprender a manejar la espada, además de incorporar peleas, piruetas y caídas a su trabajo sobre el escenario.

Me estoy dejando el bigote porque tengo que estar ya familiarizado con el personaje”, explicó. Los ensayos están pasando factura a su cuerpo. “Hoy he estado ensayando caídas. Si te caes un par de veces, no pasa nada. Pero si lo haces 40 o 50, por muy bien que lo hagas y aprendas a hacerlo, duele”, reconoció.

David Bustamante en el programa 'El Hormiguero'. (Flickr)
David Bustamante en el programa 'El Hormiguero'. (Flickr)

A esto se suma uno de los momentos más espectaculares del musical: el personaje llega a volar por encima del público utilizando un arnés. Y aunque Bustamante reconoce que tiene vértigo, asegura que su experiencia previa trabajando en altura le ha servido para enfrentarse a ese miedo. “Cuando uno no lo puede tener, no lo tiene. Había que llevar el sueldo”, recordó con humor al hablar de sus años en los que trabajaba sobre tejados.

Y hay algo que le preocupa especialmente de El Zorro: olvidar el texto. “Lo que más miedo me da que falle la primera noche es que se me olvide el texto. Tengo pesadillas con eso. Es lo más difícil. Luego es jugar. Alguien como yo, que me dejen jugar con espadas... ¿Qué puede salir mal?”, bromeó.

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