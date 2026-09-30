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Los estudios que abandonó David Bisbal antes de entrar a ‘Operación Triunfo’: “No me gustaba estudiar porque me aburría mucho”

El cantante va esta noche a ‘El Hormiguero’ a presentar un álbum con versiones de compañeros como Raphael o Camilo Sesto

El artista habló sobre el equilibrio entre su carrera musical y la vida familiar
Bisbal compartió detalles de su homenaje a los grandes de la música en castellano de los años 70 y 80 (El Hormiguero)
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David Bisbal regresa esta noche al plató de El Hormiguero para divertirse junto a Pablo Motos y compartir sus últimos proyectos profesionales. El artista almeriense, que lleva más de dos décadas en lo más alto de la industria musical, vuelve a demostrar la cercanía y naturalidad que siempre le han caracterizado ante las cámaras. Cada una de sus visitas al programa genera un gran interés entre el público, no solo por su energía sobre el escenario, sino por esa capacidad tan suya de repasar su trayectoria vital sin perder el sentido del humor ni la humildad de sus inicios.

A sus 47 años, el cantante acumula discos de platino, premios internacionales y giras multitudinarias a ambos lados del Atlántico, pero su camino hacia el éxito no estuvo exento de esfuerzo ni de dudas iniciales. Antes de convertirse en el fenómeno de masas que nació tras la primera edición de Operación Triunfo, la vida de Bisbal transcurría en Almería con las inquietudes normales de cualquier niño de su edad. Durante años, el deporte y los juegos con sus compañeros ocupaban todo su tiempo libre, mientras trataba de descubrir cuál era su verdadera vocación.

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En ese recorrido previo a las grandes luces del espectáculo, los libros y las aulas ocuparon un lugar secundario. David Bisbal nunca ha tenido reparos en hablar de su etapa escolar de forma transparente y honesta, reconociendo que la enseñanza tradicional no encajaba del todo con sus inquietudes juveniles. Su grado de estudios se quedó en la adolescencia, algo que él mismo explicó de viva voz años atrás cuando su carrera empezaba a despegar con una fuerza imparable en nuestro país.

La sincera confesión sobre sus años en el colegio

Para encontrar la declaración exacta en la que el cantante detalló su nivel de estudios, hay que remontarse al año 2003. En aquel momento, inmerso en la vorágine del éxito de su primer disco Corazón Latino, el almeriense acudió como invitado al programa Gente como tú, presentado por Cristina Tárrega. Durante la entrevista, al ser preguntado por su época en el colegio Francisco de Goya de Almería y hasta qué curso había llegado, el artista fue totalmente directo: “Estudié hasta 2º de BUP. No me gustaba estudiar, porque me aburría mucho”.

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Entrevista a David Bisbal y Lola Índigo, coaches de 'La Voz Kids 2025'.

A pesar de abandonar las aulas de forma temprana, el propio Bisbal aclaró en la misma conversación que el problema no residía en una falta de capacidad para entender las materias. “Cuando yo me dedicaba a estudiar, sacaba buenas notas”, explicaba el cantante, señalando además que las ciencias y las matemáticas estaban entre sus asignaturas favoritas. Lo que realmente le costaba era mantener la motivación diaria frente a unos libros que no despertaban su interés. Con la madurez que le dio el tiempo, el almeriense reconoció que aquella formación le habría venido muy bien en su vida adulta, aprovechando además para lanzar un consejo a los jóvenes: “Los estudios también son importantes y se pueden compaginar con los sueños”.

Del vivero municipal a ‘Operación Triunfo’

Tras dejar el instituto, sus padres decidieron apuntarlo a un taller forestal para que aprendiera un oficio. Esta decisión le llevó a trabajar como jardinero en el vivero municipal de Almería, un empleo modesto en el que demostró ser un joven trabajador y constante. Fue precisamente en ese entorno laboral donde cambió su destino: allí conoció al productor de la orquesta Expresiones, quien descubrió el potencial de su voz y le ofreció convertirse en el cantante principal del grupo cuando solo tenía 18 años.

Los estudios de David Bisbal. (Europa Press)
Los estudios de David Bisbal. (Europa Press)

Aquellos años recorriendo los pueblos en fiesta durante los veranos mientras sus amigos disfrutaban de las vacaciones le sirvieron de valioso aprendizaje sobre la disciplina artística. La gran oportunidad de su vida llegó en 2001 con Operación Triunfo, un casting al que acudió casi por casualidad viajando a una repesca en Barcelona sin tener cita previa. Su perseverancia dio frutos inmediatos, convirtiéndose en el segundo finalista del concurso y encadenando desde entonces éxitos como Bulería o Premonición, demostrando que la falta de estudios superiores no fue un obstáculo para construir una carrera sólida basada en el trabajo diario.

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