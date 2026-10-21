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Internet, alcohol y conflictos familiares: factores asociados al consumo de pornografía adolescente

Un estudio catalán señala que el 31,08% de los adolescentes encuestados mostraban indicadores de uso problemático de pornografía

Una adolescente consulta una red social en su móvil en una imagen de archivo. EFE/ Raúl Caro
Una adolescente consulta una red social en su móvil en una imagen de archivo. EFE/ Raúl Caro
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La pornografía se ha consolidado en la era digital y se ha convertido en una preocupación creciente para familias, educadores y profesionales de la salud pública. Tras analizar la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES 2023), un equipo de expertos de la Universitat Rovira i Virgili en Tarragona ha concluido que “el consumo de pornografía entre los adolescentes forma parte de un perfil conductual y psicosocial más amplio”.

Así lo refleja un estudio publicado en la revista Computation, donde han examinado una muestra representativa de 33.543 estudiantes de entre 14 y 18 años. Los datos reflejaban que casi cuatro de cada diez adolescentes (39,60%) afirmaron haber consumido pornografía en los últimos 30 días. Pero para analizar esta realidad, los investigadores aplicaron algoritmos avanzados de aprendizaje automático explicable (como CatBoost, XGBoost y LightGBM) e inteligencia artificial mediante valores SHAP (Shapley Additive Explanations) para conocer los factores asociados a su consumo.

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Los resultados revelaron que el sexo del adolescente es la variable más determinante: los varones muestran un acceso infinitamente superior, mientras que ser mujer reduce en un 92,8% la probabilidad de consumo respecto a los chicos. El segundo factor predictivo en importancia es el uso adictivo o problemático de internet (índice NETADD). Además, el análisis identificó una fuerte vinculación con hábitos de riesgo como el consumo de alcohol y cannabis, así como con la presencia de conflictos familiares graves en el hogar.

¿Qué efectos produce el consumo de pornografía en los jóvenes?

A pesar de que el motivo que lleva al consumo de la pornografía es variado, expertos de distintas instituciones han estudiado los efectos que pueden generar estas imágenes. No muy lejos de Tarragona, un estudio de la Universidad Ramon Llull y la Universidad de las Islas Baleares, publicado en la revista Youth, reveló que el 31,08% de la muestra analizada (1.177 adolescentes catalanes de 12 a 21 años) mostraban indicadores de uso problemático de pornografía.

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Imagen de archivo de un móvil con la aplicación de PornHub. EFE/EPA/NEIL HALL
Imagen de archivo de un móvil con la aplicación de PornHub. EFE/EPA/NEIL HALL

Las diferencias de género resultaron drásticas: el 45,42% de los chicos presentó uso problemático frente al 14,41% de las chicas. Además, la investigación destapó severas carencias educativas: aunque el 50,30% afirmó haber recibido formación afectivo-sexual, el 79,16% de estas clases duró únicamente entre 1 y 3 horas y un 60,75% consideró que no sirvieron para resolver sus dudas. Además, en las mujeres, el consumo problemático se asoció significativamente con una menor autoestima corporal.

Pero ¿qué significa tener un consumo problemático? Este término conocido como ‘Problematic Pornography Consumption’ o PPU/PPC implica dificultades para la autorregulación, que produce un malestar psicológico significativo e interfiere en el funcionamiento personal, social, académico o laboral del individuo. Según los expertos, a diferencia del mero consumo frecuente o del alto interés sexual —los cuales no se consideran patológicos por sí solos—, la frontera del uso problemático no la marca únicamente la cantidad de tiempo o la frecuencia, sino la naturaleza compulsiva y la pérdida de control sobre la conducta.

A esto se le suma el factor de la edad media en la que los jóvenes tienen acceso a estos contenidos sexuales. Y es que una publicación portuguesa en The Journal of Sexual Medicine fija el primer acceso intencional a los 13 años para los varones y en los 16 años para las mujeres, corroborando que la exposición precoz se produce en una etapa de alta vulnerabilidad del desarrollo psicosocial. Como subrayan, este debut precoz se asocia con un inicio sexual más temprano, mayor número de parejas sexuales, la práctica de relaciones sin preservativo y conductas sexuales de las que el menor se arrepiente al día siguiente.

Adolescentes miran las pantallas de sus teléfonos móviles. (REUTERS/Manuel Ausloos)
Adolescentes miran las pantallas de sus teléfonos móviles. (REUTERS/Manuel Ausloos)

Además, se percibe una insensibilización sexual más recurrente, así como disminución de la libido, disfunción eréctil, eyaculación retardada y una tendencia a buscar contenidos progresivamente más extremos para lograr excitación. Todo ello desemboca en una exposición a pornografía con violencia física que se relaciona con menor empatía, menor asertividad sexual y una mayor incidencia de ITS.

Asimismo, los investigadores portugueses observaron que, a nivel interpersonal, este conflicto genera expectativas poco realistas sobre la pareja física real, menor satisfacción afectiva, distanciamiento y mayor conflictividad en el hogar. No obstante, esta problemática salta a un marco social cuando este consumo consolida actitudes que justifican la desigualdad de género, promueven la cosificación de las mujeres y aumentan el riesgo de participar en situaciones de coacción o agresión sexual (tanto en el rol de víctima como en el de agresor).

Debido a esto, los autores catalanes concluyen que la prevención no debe basarse en la proscripción simple ni en la estigmatización y hacen una llamada a la prudencia metodológica y ética: “Estos modelos deben utilizarse para orientar las políticas y asignar recursos a nivel poblacional, en lugar de para diagnosticar, sancionar o estigmatizar a adolescentes individuales”.

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