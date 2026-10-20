Detienen a un profesor de matemáticas de un colegio de Madrid por agredir sexualmente a al menos a 9 menores

La investigación policial ha permitido localizar e identificar por el momento a nueve menores de edad, de entre 12 y 16 años, a quienes los agentes ya han tomado declaración. (Policía Nacional)

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La Policía Nacional ha detenido a un profesor de matemáticas como presunto autor de múltiples delitos de agresión sexual cometidos contra sus propios alumnos. La investigación en marcha ha permitido localizar e identificar por el momento a nueve menores de edad, de entre 12 y 15 años, a quienes los agentes ya han tomado declaración.

Tras la ejecución de su arresto y el posterior registro de su domicilio particular —donde se intervino abundante material tecnológico—, la autoridad judicial competente ha decretado su inmediato ingreso en prisión provisional. El docente sería un varón de 37 años que ejerció en el colegio de las Mercedarias de Don Juan de Alarcón, de la calle Valverde del centro de Madrid.

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Los alumnos transmitieron las conductas del profesor que ya no trabajaba en el centro

Según los datos remitidos por la Policía Nacional, al arrestado se le atribuyen tres delitos continuados de agresión sexual completa a menor de 16 años, así como otros tres delitos de agresión sexual a menores de 16 años referidos a víctimas distintas a las primeras. Además de estas tipificaciones, los investigadores le imputan delitos de prostitución infantil, pornografía infantil y child grooming. Todos los ilícitos penales investigados habrían sido perpetrados de manera directa contra alumnos del centro escolar madrileño en el que el implicado prestaba sus servicios como profesor.

Agente de la Policía Nacional. (Policía Nacional)

La investigación, llevada a cabo por la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) perteneciente a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, se inició a raíz de “comentarios expuestos por parte de los alumnos a sus actuales docentes” sobre “las conductas que habría tenido un profesor que ya no trabajaba en el centro educativo”.

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A partir de estas primeras informaciones, los efectivos de la UFAM tomaron declaración a nueve víctimas directas de estos hechos, todas ellas con edades situadas entre los 12 y los 15 años. Asimismo, los agentes han identificado a otras posibles víctimas con las que actualmente se están realizando diversas actuaciones, motivo por el cual la investigación policial permanece plenamente abierta.

Asimismo, en el marco de las actuaciones, la autoridad judicial autorizó la entrada y registro en la vivienda habitual del sospechoso. Durante la inspección del inmueble, los agentes procedieron a la aprehensión de “una multitud de dispositivos como teléfonos móviles, ordenadores portátiles y elementos de almacenamiento”. La detención del docente se llevó a cabo el pasado 13 de octubre de 2026. Tras ser puesto a disposición judicial para responder por los delitos imputados, el juez decretó su ingreso en prisión.

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