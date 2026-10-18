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Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 19 al viernes 23 de octubre: de la boda de María y Carlo al reencuentro de Curro y Manuel con Leocadia

Los hermanos buscarán venganza durante los episodios de la próxima semana de ‘La Promesa’

La boda de María y Carlo en La Promesa (RTVE)
La boda de María y Carlo en La Promesa (RTVE)
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Después de que Curro confesara a Manuel que Leocadia fue quien asesinó a Jana, no Cruz, como ambos creían hasta ahora, la revelación, producida en Lisboa, ha cambiado el rumbo de la trama de La Promesa en La 1 de Televisión Española y marca el regreso de los dos hermanos a la finca cordobesa con un objetivo compartido: hacer justicia por la muerte de la joven y enfrentar a la señora de Figueroa.

La semana de La Promesa arrancará el lunes con el capítulo 930, en el que María confiesa a Julieta que debe casarse para evitar que le arrebaten a su hija. Petra advierte a Tomasa que sabe que trama algo con las cocineras, y esta no lo niega. Julieta exige a Ciro que aleje a Lorenzo de ella, algo que el capitán cumple tras asegurar a Ciro que Julieta no oculta nada.

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Leocadia amenaza a Máximo con vengarse de él en algún momento, mientras Casilda insiste en que Martina debe casarse con la mujer que embarazó a su hermano, al concluir que no es la pareja que necesita Jacobo. Samuel se derrumba ante Petra por la boda de María, aunque mantiene la compostura frente a ella. Por la noche se celebra la ceremonia de María y Carlo en el patio y, tras ella, llega la noche de bodas: Carlo visita la habitación de María, que lo observa con temor.

La semana de ‘La Promesa’

El capítulo 931 de La Promesa arranca el martes con el desconcierto de María ante la visita de Carlo en su noche de bodas. En paralelo, Tomasa finge una pelea con Petra para ganarse a las cocineras con el objetivo real de enfrentarlas entre sí, y comienza por señalar a Candela que Simona la ningunea. Julio, por su parte, intenta ganarse a Teresa para acceder a la confianza del servicio.

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Curro y Ángela regresan de Lisboa y explican que el viaje fue breve porque ella debe retomar sus estudios; además anuncian que Manuel está de camino tras visitarlos. Casilda confiesa a Jacobo que busca llevarlo de vuelta para salvar a Enrique, mientras este pide a Martina una respuesta definitiva sobre su futuro juntos. El reencuentro entre Curro y Manuel se produce con un juramento de ayuda mutua, y Curro sale tras la pista de Pía. Manuel y Julieta se reencuentran en el hangar, en un momento que apunta a una reconciliación.

En el capítulo 932 de La Promesa, el miércoles, Ciro interrumpe a Manuel y Julieta cuando están a punto de besarse. Manuel se entera de que María y Carlo se casaron de forma forzada, y Curro admite ante su hermano que no ha logrado averiguar el paradero de Pía, aunque promete seguir buscando. Adriano propone a Jacobo que se plante ante su madre y rechace el matrimonio, mientras Casilda presiona a la pareja hasta que Martina estalla.

Jacobo pide a Martina una respuesta definitiva (RTVE)
Jacobo pide a Martina una respuesta definitiva (RTVE)

María asegura a Manuel que está bien pese a la boda forzada. Lorenzo se acerca a Máximo para pedirle ayuda con una inversión sin revelar sus verdaderas intenciones, lo que despierta sospechas en el mayordomo. Tomasa logra que Candela responda mal a Simona, mientras Julio regala una rosa a Teresa delante de Petra. El capítulo cierra con el reencuentro inevitable entre Leocadia, Manuel y Curro, que no logran disimular su odio hacia ella, ante el reproche de Ángela a su madre por haber forzado la boda de María.

Qué pasará en ‘La Promesa’

El capítulo 933 de La Promesa retoma la tensión del encuentro con Leocadia. Curro contiene a Manuel, furioso, y desvía el motivo real de su enojo hacia la boda de María para no delatar lo que saben. Aun así, Leocadia queda inquieta por la vehemencia de ambos hermanos. Ángela intenta interceder por su madre, pero Curro le pide que se mantenga al margen.

Lorenzo solicita consejos de inversión a Máximo, que cuestiona el origen de su dinero y provoca el enfado del capitán. Petra trata de advertir a las cocineras sobre las maniobras de Tomasa, aunque estas desconfían de ella, algo similar a lo que ocurre cuando Teresa intenta prevenir al servicio sobre Julio. Máximo reprende a Ángela por descuidar sus estudios y nota algo extraño al llegar Leocadia, que se defiende de las acusaciones sobre la boda de María mientras Ángela percibe cierta complicidad entre su madre y el duque.

El reencuentro de Curro y Manuel con Leocadia en La Promesa (RTVE)
El reencuentro de Curro y Manuel con Leocadia en La Promesa (RTVE)

Alonso llega a La Promesa sucio y desaliñado, en una imagen inusual en él, lo que lleva a Casilda a confundirlo con un intruso y enfrentarse verbalmente. El episodio de La Promesa cierra con un giro central en la trama: Curro se convence de que fue el veneno, y no el disparo, lo que mató a Jana, y le muestra a Manuel la habitación secreta de palacio como prueba de su teoría.

RTVE no emitirá nuevo capítulo de La Promesa el viernes 23 de octubre debido a la transmisión de la gala de los Premios Princesa de Asturias. La serie retomará su programación habitual la semana siguiente, cuando se espera que avance la investigación de Curro y Manuel sobre el papel de Leocadia en la muerte de Jana y la reacción de Ángela ante los indicios que empieza a notar sobre su madre.

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