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Blanca Llandres abre su álbum más íntimo en su primer aniversario con Alberto Herrera: “Increíble que haya pasado un año de la mejor decisión de nuestras vidas”

El comunicador también ha publicado un video muy emotivo de momentos de la pareja y su hijo Marcos, acompañado de las palabras: “Todo lo que le da sentido a mi vida eres tú. Mi familia”

Alberto Herrera y Blanca Llandres el día de su boda (INSTAGRAM).
Alberto Herrera y Blanca Llandres el día de su boda (INSTAGRAM).
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Un año puede cambiar muchas cosas, pero para Blanca Llandres y Alberto Herrera estos últimos doce meses han supuesto el comienzo de una nueva vida. La pareja celebró este domingo, 18 de octubre, su primer aniversario de casados después de darse el ‘sí, quiero’ en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, y convertirse en padres de su primer hijo, Marcos, el pasado mes de marzo. Una fecha muy especial que la sevillana ha querido conmemorar recuperando algunas de las imágenes más emotivas de su boda.

La joven ha compartido en su perfil de Instagram un álbum con varios momentos de aquella jornada, acompañado de una declaración de amor que refleja la felicidad que atraviesa la pareja. “¡Increíble que haya pasado un año de la mejor decisión de nuestras vidas! ¡Te quiero! ¡No puedo estar más feliz de la familia que estamos formando!“, ha escrito junto a un corazón rojo.

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Entre las fotografías elegidas aparecen escenas de la ceremonia religiosa, un beso en la mejilla frente al altar y la salida de los recién casados de la iglesia, cogidos de la mano. El carrusel termina con una imagen más espontánea, en la que ambos posan sonrientes y muestran sus alianzas. Un recuerdo que adquiere ahora un significado especial, con su pequeño Marcos como nuevo protagonista de la familia que han formado.

Alberto Herrera y Blanca Llandres el día de su boda (INSTAGRAM).
Alberto Herrera y Blanca Llandres el día de su boda (INSTAGRAM).

Por su parte, el locutor de COPE también ha querido dedicarle unas palabras a su esposa. El periodista ha publicado un video lleno de momentos cargados de risas y emociones. Desde videos del día de su boda hasta momentos íntimos en su hogar, y junto al pequeño Marcos. Además, le ha añadido unas bonitas palabras a Blanca Llandres: “Todo lo que le da sentido a la vida -y a la fé- es el amor. Todo lo que le da sentido a mi vida eres tú. Mi familia”.

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Una boda inolvidable en Sanlúcar de Barrameda

Para recordar el enlace hay que regresar al 18 de octubre de 2025, cuando Blanca y Alberto reunieron a sus familiares y amigos en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad, uno de los templos más representativos de Sanlúcar de Barrameda. La novia llegó al altar acompañada de su hermano y lució un vestido diseñado a medida por Nicolás Montenegro, con la colaboración de Rocío Crusset, hermana del novio.

El estilismo apostaba por una estética romántica y sofisticada, con escote cuadrado, corsé drapeado y una larga cola de más de seis metros. Confeccionado con unos 20 metros de bambula de seda blanca, el vestido requirió más de 100 horas de trabajo. Blanca completó el conjunto con un velo y un ramo de flores en tonos morados y granates.

Alberto Herrera y Blanca Llandres el día de su boda (INSTAGRAM).
Alberto Herrera y Blanca Llandres el día de su boda (INSTAGRAM).

Alberto, por su parte, llegó a la basílica acompañado de su madre, Mariló Montero, que ejerció como madrina. También estuvieron presentes su padre, Carlos Herrera, junto a su mujer, Pepa Gea, y su hermana, Rocío Crusset y su ahora marido, Charlie Schein.

Tras el enlace religioso, los novios se trasladaron en un todoterreno descapotable amarillo hasta la Finca Marbella, propiedad de la periodista Teresa de la Cierva, donde continuaron la celebración con un banquete y una fiesta junto a sus invitados.

De la boda a la llegada de su primer hijo

Cuando se casaron, Blanca ya estaba embarazada de su primer hijo con el comunicador. La noticia había trascendido semanas antes del enlace y, el 7 de marzo de 2026, la pareja dio la bienvenida a Marcos, que pesó 3,235 kilos al nacer.

Alberto Herrera y Blanca en un momento del embarazo. (Instagram @blancallandresp)
Alberto Herrera y Blanca en un momento del embarazo. (Instagram @blancallandresp)

Alberto anunció la llegada del pequeño en directo en la COPE, donde compartió la emoción que sentía al convertirse en padre. “Hoy soy el padre más feliz del mundo”, expresó entonces. En otra intervención, dedicó unas palabras especialmente conmovedoras a su mujer: “El sábado asistí en primera persona a un milagro, el acto más excepcional y extraordinario que puede realizar un ser humano, una mujer. Y la mía, mi mujer, Blanca, es la cosa más grande que me ha pasado y me pasará en la vida. Jamás veré ni conoceré a nadie que la iguale. Es imposible que quiera más de lo que quiero a mi mujer, y me ha entregado el mayor regalo que Dios le hizo al hombre”.

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