Metro de Madrid utiliza la expresión “Manifestación Antiperroflas” en un documento interno y los sindicatos exigen que aclare “el verdadero motivo del cierre de la estación de Sol”

El cartel "Quedada Antiperroflas" y la previsión en la agenda de los trabajadores de Metro Madrid. (Imagen facilitada a Infobae)

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El choque político e institucional se ha trasladado este fin de semana al transporte público en Madrid. El sindicato CCOO ha exigido a Metro y a la Comunidad de Madrid que den explicaciones sobre el cierre temporal de la estación de Sol, decretado el pasado viernes por supuestas condiciones de insalubridad y riesgos para la seguridad de la plantilla.

La delegación sindical acusa a la Comunidad de Madrid de falta de neutralidad y de haber instrumentalizado el suburbano en su batalla legal para levantar la acampada por la vivienda, que ya cumple 21 días. “La Comunidad de Madrid montó un paripé con un camión bomba, rompiendo el suelo con la radial para limpiar las fosas sépticas, cuando el 99% se hace desde el interior”, explica en una conversación con Infobae Alfonso Blanco, secretario general de CCOO en Metro Madrid. Blanco explica que Metro dispone de personal propio y protocolos internos para tratar fosos y malos olores, incidencias frecuentes en las múltiples estaciones de la red que “jamás habían derivado” en un cierre total del servicio, ni siquiera ante riesgos como amianto, sílice o radón. De hecho, los servicios, accesos e instalaciones del Cercanías en Sol, dependientes del Ministerio de Transportes, se desarrollaron con total normalidad durante las jornadas de cierre.

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La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, alegó que la medida fue solicitada por los sindicatos y servicios de prevención, pero la versión fue desmentida por las propias organizaciones, que aseguraron que nunca recibieron las mediciones para acreditar la falta de higiene. “No cuestionamos la necesidad de adoptar medidas de seguridad. Nuestros trabajadores y usuarios son lo primero en cuanto notamos una medida insalubre con un tren, con una estación, con un vestíbulo. Pero a nosotros no nos llegó ninguna medición”, insiste.

Imagen de archivo de la estación de Sol durante el cierre por supuesta "insalubridad" de las instalaciones. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Pese a las contradicciones públicas, la estación continuó cerrada hasta este mismo domingo, cuando finalizaron todas las labores de limpieza. Ahora, el sindicato reclama conocer quién ordenó el cierre, qué informes técnicos lo respaldan y por qué la documentación no ha sido entregada, además de conocer quién trasladó a Díaz Ayuso que las organizaciones sindicales solicitaron la medida.

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Falta de neutralidad en la agenda interna

Los sindicatos han denunciado también que Metro Madrid tome partido en las controversias políticas protagonizadas por la presidenta regional. En este sentido, CCOO denuncia que la tableta de trabajo empleada por los trabajadores para consultar la agenda de eventos y las incidencias del servicio mostraba la denominación “Manifestación Antiperroflas” para referirse a una manifestación ultra convocada en la plaza, en oposición a la acampada.

“En nuestras tablets de trabajo nos viene indicada la agenda del fin de semana o de los dos días siguientes. Esos eventos, sea un partido de fútbol, un concierto o una manifestación, nunca llevan motivos ni términos que considera despectivos y ofensivos. Pero, qué casualidad, a los trabajadores nos apareció una manifestación programada para las seis de la tarde con este nombre”, asegura.

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La organización recuerda que Metro de Madrid cuenta con un Código Ético que debe promover el respeto, la igualdad, la inclusión y la no discriminación. Y en este sentido, subraya Blanco, han exigido a la Comunidad de Madrid identificar a la persona que introdujo esa denominación, determinar quién supervisa y autoriza los contenidos que reciben los empleados y comprobar si la Dirección de Metro de Madrid considera compatible esa expresión con el Código Ético.