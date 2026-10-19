Los invitados de ‘El Hormiguero’ esta semana: seis nombres para competir con ‘La Revuelta’ y ‘Horizonte’

Pablo Motos, presentador de 'El Hormiguero', en una imagen promocional. (Atresmedia)

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Una nueva semana trae consigo una nueva tanda de invitados a El Hormiguero. Pablo Motos ya ha desvelado quiénes pasarán por el plató de Antena 3 entre el lunes 19 y el jueves 22 de octubre, a partir de las 21:50 horas. Cuatro noches en las que el espacio volverá a competir por la audiencia en el access prime time con La Revuelta, en La 1, y Horizonte, en Cuatro.

Tras una semana marcada por la visita de Maluma, la presencia de María del Monte, el reencuentro con Dabiz Muñoz y Cristina Pedroche y la entrevista a Vicente Vallés, el presentador prepara ahora una nueva combinación de rostros conocidos.

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Entre los invitados figuran dos parejas que acudirán a promocionar sus últimos proyectos cinematográficos, además de dos periodistas que abordarán cuestiones relacionadas con la actualidad y sus respectivas trayectorias profesionales.

Pepe Navarro y Florentino Fernández abren la semana

Pepe Navarro y Florentino Fernández. (Atresmedia)

El lunes 19 de octubre, Pablo Motos recibirá a Pepe Navarro y Florentino Fernández, dos nombres con una larga trayectoria en la televisión española. Ambos acudirán al programa para presentar El otro Chiquito, el documental disponible en Movistar Plus+ que repasa la figura y el legado del humorista Chiquito de la Calzada.

La visita también permitirá a los dos invitados recordar algunos de los momentos más destacados de sus carreras y las experiencias que han compartido a lo largo de los años ante las cámaras. Una conversación que promete recuperar anécdotas de la televisión y rendir homenaje a uno de los cómicos más reconocibles del país.

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Lucía Caballero y Leonor Watling presentan su nueva película

Lucía Caraballo y Leonor Watling. (Atresmedia)

El martes 20 será el turno de Lucía Caballero y Leonor Watling. Las dos actrices visitarán el plató de Antena 3 para hablar de La Maleta, su nueva película, que acaba de llegar a las salas de cine.

La cinta es una comedia de acción que parte de un encuentro fortuito durante un vuelo. Dos jóvenes que acaban de conocerse se ven envueltos en una situación complicada a raíz de una confusión con el equipaje, un incidente que desencadena una sucesión de enredos y situaciones inesperadas.

Durante su entrevista con Pablo Motos, las protagonistas podrán desvelar detalles del rodaje y dar a conocer las claves de esta nueva apuesta cinematográfica. Su presencia supondrá la segunda jornada consecutiva dedicada a la promoción de un proyecto audiovisual.

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Susanna Griso analiza la actualidad política

Susanna Griso, en una imagen promocional de 'Espejo Público'. (Atresmedia)

El miércoles 21 de octubre, la invitada será Susanna Griso. La presentadora de Espejo Público dejará por unas horas su habitual plató para sentarse frente a Pablo Motos y conversar sobre la actualidad política.

La visita llega en plena campaña electoral, con los partidos perfilando sus propuestas de cara a las elecciones previstas para el 29 de noviembre. La periodista podrá analizar el escenario político y las cuestiones que centran el debate público en un momento especialmente relevante del calendario.

Paco González cierra la semana con un repaso a su trayectoria

Paco González en 'Tiempo de juego'. (COPE)

El jueves 22 de octubre, Paco González será el encargado de poner el broche final a la semana de invitados. El periodista deportivo repasará su extensa carrera profesional, que suma cerca de cuatro décadas vinculadas a la radio.

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Uno de los capítulos destacados de su trayectoria son los 25 años que pasó al frente de Carrusel Deportivo, una de las marcas más reconocidas de la radio deportiva española. Su experiencia en las retransmisiones y su recorrido en los medios centrarán una conversación que permitirá conocer mejor su evolución profesional.