Un hombre vota durante las elecciones generales del 29-N en un colegio electoral de Ronda. (Montaje Infobae con imágenes de Jon Nazca / Reuters y Sigma Dos)

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El Partido Popular (PP) ganaría las elecciones generales, según la estimación de Sigma Dos difundida tras el cierre de los colegios electorales. La encuesta concede a la formación entre 129 y 134 escaños, mientras que Vox lograría entre 44 y 48 diputados, una suma que situaría a ambos partidos en condiciones de alcanzar la mayoría absoluta del Congreso.

El PSOE obtendría entre 119 y 124 representantes. La distancia entre los dos principales partidos sería de 3,4 puntos en porcentaje de voto: el PP reuniría el 32,2% de los sufragios y el PSOE, el 28,8%.

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La proyección sitúa a Vox como tercera fuerza parlamentaria, con el 16,2% del voto. El partido de Santiago Abascal mejoraría así los 33 diputados conseguidos en las elecciones generales de 2023 y se movería en una horquilla de entre 44 y 48 escaños.

Asimismo, la estimación otorga a Frente Amplio entre 10 y 11 diputados, con el 5,7% de los votos. La comparación directa con Sumar requiere cautela, ya que el propio documento de Sigma Dos especifica que no se trata de candidaturas homogéneas: Sumar obtuvo 31 escaños y el 12,3% del voto en 2023.

PP y Vox alcanzarían los 176 escaños necesarios para gobernar

La mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados está fijada en 176 escaños. El escenario que plantea Sigma Dos permite a PP y Vox alcanzarla, aunque las horquillas de cada formación no pueden sumarse automáticamente, según aclara la empresa demoscópica.

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El PP perdería entre tres y ocho diputados respecto de los 137 que consiguió en julio de 2023. Pese a esa caída, conservaría la primera posición. El PSOE se mantendría cerca de su resultado anterior, que fue de 121 representantes, con una horquilla que va de 119 a 124.

El sondeo también asigna dos diputados a Unión del Pueblo Navarro-Partido Popular (UPN-PP), candidatura que figura separada del PP en la estimación nacional. En Navarra, la alianza lograría el 28,1% del voto y dos de los cinco escaños en disputa en esa circunscripción.

La proyección de Sigma Dos recoge además un avance de Vox en comunidades como Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y Madrid. En Andalucía, la formación pasaría de nueve a entre 12 y 14 representantes. En Murcia, subiría de dos a tres. En la Comunidad Valenciana alcanzaría seis diputados, uno más que en 2023, y en Madrid obtendría seis, frente a los cinco de la anterior convocatoria.

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El presidente del Gobierno ha sido el más madrugador y Abascal, el último en hacerlo.

Los partidos territoriales mantendrían una presencia decisiva en el Congreso

En Cataluña, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) lograría entre nueve y 10 escaños, frente a los siete de 2023. Junts per Catalunya (Junts) quedaría entre cuatro y cinco, por debajo de los siete obtenidos en las anteriores generales.

EH Bildu alcanzaría una horquilla de entre siete y ocho diputados, uno o dos más que en 2023. El Partido Nacionalista Vasco (PNV), por el contrario, retrocedería de cinco a entre dos y tres representantes.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) duplicaría su representación, de uno a dos diputados. Compromís-FV entraría con cuatro escaños, mientras que Adelante Andalucía obtendría entre cuatro y cinco. Unión por Canarias (UPC) tendría un representante y la candidatura Primero Canarias-Coalición Canaria, uno.

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El documento no atribuye escaños a Podemos, que aparece con el 0,7% del voto estimado. En cambio, Frente Amplio concentraría parte de la representación del espacio situado a la izquierda del PSOE, con resultados relevantes en Madrid, donde conseguiría seis diputados, y en otras circunscripciones como Baleares y Aragón.

Resultados del sondeo de Sigma Dos tras cerrar los colegios en las elecciones generales de 29-N. (Captura de pantalla / Sigma Dos)

La estimación de Sigma Dos se basa en 19.501 entrevistas efectuadas entre el 12 y el 28 de noviembre mediante una metodología mixta de encuestas telefónicas y digitales. No se trata de un recuento electoral ni de resultados oficiales, que comenzarán a conocerse conforme avance el escrutinio.

Récord histórico de participación hasta las 18:00 horas

La jornada electoral de este 29 de noviembre se ha visto marcada por una participación récord. A las 18:00 horas había votado el 68,15% del censo, 15,02 puntos más que en las elecciones generales de 2023 y 4,70 puntos por encima del anterior máximo histórico registrado a esa hora, en 1996.

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Hasta ese momento habían depositado su voto un total de 24.493.128 electores, 5.821.521 más que en el segundo avance de participación de los anteriores comicios. La participación ha aumentado en todas las comunidades autónomas.

Madrid ha registrado el porcentaje más alto, con el 72,69%, seguida de la Comunitat Valenciana, Cantabria, La Rioja y Castilla-La Mancha. Los mayores incrementos respecto de 2023 se han producido en Melilla, Ceuta y Madrid.