Solo cuatro comicios generales han otorgado la mayoría absoluta a un único partido en la historia democrática de España. (Alberto Ortega - Europa Press)

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Más de 38 millones de españoles han sido convocados este domingo 29 de noviembre a las urnas para elegir a los 350 diputados del Congreso y a 209 senadores, en unas elecciones generales anticipadas que Pedro Sánchez ha convocado mediante el Real Decreto 806/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 6 de octubre.

Los colegios electorales cierran a las 20:00 y, a partir de ese momento, el Ministerio del Interior irá publicando el escrutinio provisional. La pregunta que sobrevuela la noche electoral es la de cada convocatoria: quién podrá sumar los diputados necesarios para gobernar y cuántos hacen falta exactamente.

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El número mágico

La mayoría absoluta equivale a la mitad más uno de los miembros de la Cámara. Con 350 diputados, la mitad son 175, de modo que hacen falta 176 para tenerla.

Esa cifra es la que exige el artículo 99 de la Constitución para que un candidato sea investido presidente del Gobierno en la primera votación. Si no la alcanza, el Congreso vota de nuevo 48 horas después y entonces basta con la mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra. Por eso las abstenciones pueden resultar decisivas: en enero de 2020, Sánchez ha sido investido en segunda votación con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones, sin llegar a 176.

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En España los ciudadanos no votan directamente al presidente, sino a los diputados, y son ellos quienes otorgan o niegan su confianza al candidato que propone el rey tras la ronda de consultas con los partidos. Por eso ganar las elecciones no garantiza gobernar.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una cifra cada vez más esquiva

En democracia, solo cuatro elecciones generales han dado a un partido la mayoría absoluta por sí solo: las de 1982 (PSOE, 202 escaños), 1986 (PSOE, 184), 2000 (PP, 183) y 2011 (PP, 186). En 1989, el PSOE de Felipe González se ha quedado a un escaño, con 175.

Desde 2011 ninguna fuerza ha vuelto a acercarse al número mágico. La fragmentación del Congreso, que ha puesto fin al dominio del bipartidismo tras la crisis de 2008, ha convertido los acuerdos entre partidos en la condición necesaria para gobernar.

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Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Ada Colau y Santiago Abascal votan este 29-N. (Montaje Infobae)

Las generales de julio de 2023 lo han ilustrado con claridad. El PP de Alberto Núñez Feijóo ha sido la fuerza más votada, con 137 escaños frente a los 121 del PSOE y casi 340.000 votos más que los socialistas. Sin embargo, en su investidura del 27 de septiembre de 2023, Feijóo solo ha reunido 172 apoyos (PP, Vox, UPN y Coalición Canaria), cuatro menos de los necesarios, frente a 178 votos en contra.

Sánchez, en cambio, ha sido investido el 16 de noviembre de ese año con 179 votos a favor y 171 en contra, gracias al respaldo de Sumar y de fuerzas nacionalistas e independentistas como ERC, Junts, EH Bildu, el PNV y el BNG, además de Coalición Canaria. La ley de amnistía para los implicados en el proceso independentista catalán ha sido uno de los compromisos más polémicos de aquellas negociaciones.

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Cómo se reparten los 350 escaños

La distancia entre votos y escaños se explica por el sistema electoral. Los 350 diputados se eligen en 52 circunscripciones: las 50 provincias, Ceuta y Melilla. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) garantiza un mínimo de dos diputados por provincia y uno para Ceuta y otro para Melilla, de modo que 102 escaños se asignan de entrada y los 248 restantes se distribuyen según la población.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

(El reparto se hace con el método D’Hondt y solo entran en él las candidaturas que superan el 3 % de los votos válidos de su circunscripción. En las provincias que eligen pocos diputados, los partidos pequeños tienen escasas opciones aunque superen ese umbral, mientras que las formaciones regionales pueden obtener varios escaños concentrando su voto en determinados territorios. Los electores votan listas cerradas y bloqueadas, sin posibilidad de alterar el orden de los candidatos.

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En el Senado, el sistema es distinto: los electores pueden marcar candidatos de forma individual y este año se eligen 209 senadores, uno más que en 2023, tras la reforma constitucional que ha permitido a Formentera elegir un senador propio, separado del de Ibiza. A ellos se suman los designados por los parlamentos autonómicos. La Cámara Alta participa en la tramitación de las leyes, pero no interviene ni en la investidura ni en la destitución del presidente.

No solo para la investidura

La mayoría absoluta del Congreso no sirve únicamente para formar Gobierno. La Constitución la exige también en otros momentos clave de una legislatura:

Moción de censura. Según el artículo 113, para desalojar al presidente hacen falta 176 votos y un candidato alternativo. Así ha llegado Sánchez a La Moncloa en junio de 2018, cuando la moción contra Mariano Rajoy ha salido adelante con 180 votos.

Leyes orgánicas. El artículo 81 establece que su aprobación, modificación o derogación requieren mayoría absoluta del Congreso en una votación final sobre el conjunto del proyecto. Es el caso, por ejemplo, de las leyes que desarrollan derechos fundamentales o del régimen electoral.

Veto del Senado. Según el artículo 90, si el Senado veta un proyecto de ley, el Congreso puede levantar ese veto de inmediato por mayoría absoluta; por mayoría simple, solo tras dos meses.

Un Gobierno puede, en cambio, sostenerse en minoría mientras conserve apoyos suficientes para sacar adelante sus iniciativas y no prospere una moción de censura en su contra.

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Qué ocurre después del 29N

Según el decreto de convocatoria, las nuevas Cortes se constituirán el 23 de diciembre. A partir de entonces, el rey abrirá la ronda de consultas con los representantes de los grupos con representación parlamentaria y propondrá un candidato. No existe un plazo fijo para la primera votación de investidura y, mientras tanto, el Gobierno de Sánchez seguirá en funciones.

Si en el plazo de dos meses desde esa primera votación ningún candidato obtiene la confianza del Congreso, el rey disolverá las Cortes y se convocarán nuevas elecciones, como ya ha ocurrido en 2016 y en 2019.