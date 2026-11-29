Los candidatos de las elecciones generales, votando. (REUTERS/Isabel Infantes/Juan Medina/Susana Vera/Albert Gea)

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Los colegios electorales ya se han cerrado en la península y el escrutinio ha empezado. Falta poco para que se conozcan los resultados de las elecciones generales y ya se empiezan a conocer los primeros sondeos, que dan las primeras pistas y apuntan a una mayoría al bloque de la derecha en la que sumarían PP y Vox para la absoluta.

En el cuartel general del PP a minutos de comenzar el escrutinio había tensión y nervios. La segunda planta de Génova 13 está abarrotada de periodistas, entre radios, televisiones y prensa venidos de todas las partes del mundo. Los operarios ultiman la instalación de un escenario a las puertas de la sede, donde se espera que Alberto Núñez Feijóo, que ha llegado sobre las 20:15 horas, pronuncie su discurso al final del recuento. Este año hay una novedad: una pantalla gigante.

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Ciudadanos y transeúntes se concentran durante la noche electoral frente a la sede central del Partido Popular en la calle Génova de Madrid

El secretario general del PP, Miguel Tellado, considera que el escrutinio puede ser “de infarto, con muchos escaños decidiéndose en foto-finish”, pero ha indicado que su partido lo afronta con “la esperanza de que las urnas hayan recogido lo mismo que se ve en las calles” y que han visto en las encuestas publicadas.

En una comparecencia en la sede del PP, una vez cerrados los colegios electorales, Tellado ha afirmado que los españoles han hablado en las urnas y lo han hecho de forma “masiva”, con una participación “histórica”

Mientras, en la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz comienza a prepararse para una noche decisiva. A las puertas del edificio se agolpan periodistas y equipos de medios de comunicación de todo el mundo, mientras que los andamios que cubren la acera de en frente condicionan el acceso y la imagen del entorno. En el interior ya se encuentran algunos miembros de la dirección socialista, entre ellos Rebeca Torró, secretaria de Organización, y Borja Cabezón, secretario de Acción Electoral. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todavía no ha llegado a la sede de su partido, donde los socialistas seguirán el escrutinio.

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Sede del PSOE (Andrea de Lucas)

La pregunta que está en el aire es la misma: ¿qué significa esta altísima participación? Y lo más importante: ¿a quién beneficiará en la noche electoral? En breve podremos despejar esta incógnita. La lectura en las filas del PP es bastante positiva. “Son buenos datos para la democracia”, ha valorado la número 2 por Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo. En la misma línea ha ido el secretario general del partido, Miguel Tellado, quien ve “con buenos ojos” el 68% de participación reflejado a dos horas del cierre de urnas. Los integrantes del Comité de Dirección del Partido Popular han ido llegando a cuentagotas en las últimas horas. Feijóo llegará pasadas las 20h, aunque en la sede ya se encuentran dirigentes como el secretario general, Miguel Tellado, y los vicesecretarios Alma Ezcurra, Elías Bendodo, Cuca Gamarra, Carmen Funez o Alberto Nadal.

En la calle Bambú, sede central de Vox, se mantienen precavidos. Por el momento, pocos simpatizantes se concentran en la entrada de la sede del partido. A pocas horas de saber si logran, como apuntan las encuestas, el mejor resultado de su historia, desde Vox no quieren adelantarse a los acontecimientos, aunque reconocen que ya tienen sus botellas de vino español listas. Santiago Abascal aspira a formar Gobierno con el PP de Alberto Núñez-Feijóo. Muchas de las encuestas les dan a los dos partidos un total de escaños superior a los 176 que permiten la mayoría absoluta. No obstante, en estos momentos, la principal duda es el efecto que tendrá la participación. Históricamente, un mayor porcentaje de personas que acuden a las urnas se ha vinculado a un mejor resultado de la izquierda, pero Vox se mantiene confiado en que obtendrán un gran resultado.

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Sede de Vox

Las tres localidades donde más ha crecido el voto son Madrid, Ceuta y Melilla. En las ciudades autónomas, el impacto de la crisis migratoria tras la entrada masiva de migrantes del 30 de julio ha movilizado a la ciudadanía. Vox, consciente de que el marco de la migración le favorece, ha situado el refuerzo de las fronteras o el aumento de medios para las dos ciudades entre las puntas de lanza de su programa. Por otro lado, Madrid, según los sondeos, puede dar entre seis y ocho escaños para la formación de Abascal. Por tanto, el partido de extrema derecha confía en que el crecimiento de la participación no tenga que ir en su contra.