La Aemet advierte de un cambio radical este fin de semana: una dana dejará fuertes lluvias y un desplome de las temperaturas

La Aemet advierte de un cambio radical este fin de semana. (Europa Press)

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Tras varios días de temperaturas anómalamente elevadas para mediados de octubre, el panorama meteorológico en España se prepara para un giro drástico de cara al próximo fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido este miércoles una nota informativa para alertar sobre la llegada de un episodio de precipitaciones intensas y un desplome generalizado de las temperaturas. Este cambio pondrá un punto y final al ambiente cálido e inusualmente suave que ha predominado desde el inicio de la semana.

El origen de esta inestabilidad responde al estiramiento de una vaguada sobre la península, un proceso que previsiblemente derivará en el aislamiento de una dana (Depresión Aislada en Niveles Altos) en el norte de la geografía nacional. Esta masa de aire frío en altura romperá con la calma atmosférica de los últimos días y comenzará a desestabilizar el tiempo de forma progresiva.

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De forma paralela, la posición del anticiclón situado al norte de Europa favorecerá la llegada de un flujo húmedo procedente del Mediterráneo, acompañado de una masa de aire considerablemente más fría. Como consecuencia directa, los termómetros registrarán descensos en casi todas las regiones, devolviendo las temperaturas a los valores normales para esta época del año.

Este fin de semana habrá un brusco cambio de tiempo. ⛈️ En el área mediterránea peninsular y Baleares se esperan precipitaciones, que podrían ser muy fuertes y con acumulados importantes a partir del sábado por la tarde. ℹ️ Seguiremos informando. https://t.co/cQXcQRQk1V — AEMET (@AEMET_Esp) October 14, 2026

Lluvias intensas a partir del sábado

El cambio de tiempo arrancará por el norte durante las primeras horas del fin de semana e irá ganando fuerza a medida que avance la jornada. La inestabilidad se hará evidente desde la primera mitad del sábado 17 de octubre, cuando la entrada de un sistema frontal comience a dejar lluvias continuas en la cornisa cantábrica, acompañadas de chubascos y tormentas irregulares en varios puntos del interior peninsular.

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Durante la segunda mitad del día, las precipitaciones se intensificarán y se extenderán progresivamente hacia la fachada mediterránea y el archipiélago balear. Este proceso irá acompañado de una bajada generalizada de los termómetros, que se percibirá de forma especialmente acusada en el cuadrante noroeste del país.

Durante el domingo 18 de octubre, el foco de la inestabilidad se desplazará de lleno hacia la vertiente oriental. Según las previsiones de la Aemet, las precipitaciones más severas y persistentes se concentrarán en los litorales y prelitorales del Mediterráneo y en Baleares, donde los acumulados de agua podrían alcanzar cifras muy relevantes.

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Una persona caminando sobre una retención de agua causada por la lluvia. (Europa Press)

De forma más aislada, también podrán registrarse chubascos en otros puntos del interior peninsular. Al mismo tiempo, los termómetros continuarán su trayectoria descendente en casi todo el país, con un desplome térmico que se notará de forma especial en el este peninsular.

Sin embargo, los meteorólogos de la Aemet insisten en que este tipo de situaciones atmosféricas entrañan una alta incertidumbre sobre la posición exacta de la dana y la vaguada. Pequeñas variaciones en el viento en superficie podrían cambiar de forma notable qué zonas se verán más afectadas y la cantidad final de agua recogida.Por este motivo, el organismo meteorológico recomienda seguir atentamente la evolución del tiempo a través de las actualizaciones de sus pronósticos y consultar los avisos por fenómenos adversos en los próximos días.

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