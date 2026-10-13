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El buen tiempo tiene fecha de caducidad: cuándo cambiará el clima en España

La Aemet alerta que, a partir de este día, bajarán las temperaturas y llegarán más lluvias, posiblemente por la presencia de una DANA

Vista de la gente en la playa de Valencia este lunes. (Ana Escobar/EFE)
Vista de la gente en la playa de Valencia este lunes. (Ana Escobar/EFE)
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Tras unas lluvias torrenciales que dejaron en alerta a la mayor parte de España, con calles anegadas y avisos rojos en distintas comunidades autónomas, el país lleva ya unos días de estabilidad atmosférica. La ausencia de precipitaciones y el ascenso de las temperaturas, sin embargo, no va a durar mucho más tiempo.

Esta situación todavía va a mantenerse este martes gracias a la presencia del anticiclón, que dejará cielos poco nubosos o despejados en la Península. “Únicamente en el Cantábrico, Baleares y regiones de la fachada oriental peninsular se darán cielos nubosos o con intervalos nubosos con posibilidad de alguna precipitación débil y ocasional, sin descartar algún chubasco puntualmente fuerte en Mallorca y litoral sur de Cataluña”, ha explicado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

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El aumento de los termómetros también se mantendrá, con una subida ligera o moderada de las máximas en la vertiente atlántica, las islas Canarias y el Pirineo oriental. Las mínimas también experimentarán ascensos ligeros o moderados en la mitad sur y el extremo este peninsular, así como en ambos archipiélagos.

De hecho, el mercurio marcará valores elevados para la época del año, entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para estas fechas en amplias zonas. “Se superarán los 25 grados de forma generalizada, se rozarán los 30 en puntos del norte peninsular y en el sur se superarán estos 30 grados”, ha señalado Rubén del Campo, portavoz del organismo público.

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Una mujer se protege de la lluvia caída este miércoles en Palma. (Miquel A. Borràs/EFE)
Una mujer se protege de la lluvia caída este miércoles en Palma. (Miquel A. Borràs/EFE)

Sin embargo, un notable descenso térmico dará lugar a un ambiente plenamente otoñal, con probabilidad de precipitaciones que podrían ser intensas en el área mediterránea.

Más fríos y lluvias este fin de semana

El cambio brusco del tiempo que pronostica la Aemet se espera de cara al fin de semana, aunque aún serán necesarios unos días para confirmar el alcance de dicha vuelta del clima. Tal y como ha adelantado Del Campo, es probable que llegue una DANA procedente de latitudes altas a nuestro territorio.

Por un lado, esta situación propiciará “un acusado descenso térmico en todo el país, con temperaturas que incluso pasarían a ser más frías de lo normal para la época durante el fin de semana”. Por otro lado, habría “una inestabilización de la atmósfera con chubascos que podrían ser intensos en el área mediterránea peninsular y Baleares, especialmente a partir del domingo”.

Hasta este momento, los siguientes días serán de calma meteorológica en general, aunque con precipitaciones en algunos puntos del país. El miércoles llegarán vientos procedentes del Mediterráneo al sureste peninsular que podrán propiciar chubascos en la región de Murcia y en la provincia de Almería, especialmente en zonas costeras, que localmente serán fuertes. También podría producirse alguna lluvia o chubasco aislado en otros puntos del sur de Andalucía y en las islas Canarias más montañosas.

Un conductor queda atrapado por las lluvias en Granollers, Barcelona.

Las lluvias serán de nuevo escasas el jueves, con chubascos puntualmente fuertes en zonas costeras en las mismas zonas que el día anterior. Además, durante esta jornada podría haber lluvias aisladas en otras zonas del sur de Andalucía.

El paso de un frente el viernes propiciará que sea necesario sacar el paraguas en el Cantábrico y en los Pirineos, sin descartar precipitaciones de forma aislada en otros puntos del tercio norte. Tanto este día como el anterior tampoco pueden descartarse chubascos en Canarias, sobre todo en las islas más montañosas.

El verdadero cambio del tiempo, que nos situará de lleno en el otoño, llegará el fin de semana, con una bajada de los termómetros acusada y más precipitaciones en el país ante la presencia de una DANA.

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