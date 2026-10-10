La Aemet adelanta el tiempo que hará el puente del 12 de octubre: ambiente estable y ascenso de las temperaturas, pero con lluvias en estas zonas

Una mujer se protege de la lluvia en Palma. (Miguel A. Borràs/EFE)

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Se acerca la Fiesta Nacional del 12 de octubre y ya son muchos los que han cogido las maletas y han salido de casa para disfrutar del puente de tres días. Al ser una fecha tan importante, tanto para los que buscan descansar como para los que están esperando deseosos los eventos que se celebrarán el próximo lunes, revisar la previsión del tiempo resulta fundamental.

Según prevé la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el ambiente será en general más estable que en los días previos en la mayor parte del país. Sin embargo, durante los siguientes días todavía será necesario sacar el paraguas en algunas zonas. La inestabilidad será mayor este sábado en zonas del extremo sur peninsular, en Ceuta y en Canarias por la llegada ya este viernes de una nueva DANA; así, durante esta jornada se esperan lluvias y chubascos que pueden ser localmente fuertes.

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El lunes, el día de la Fiesta Nacional, podría haber también algún chubasco en el área mediterránea, tanto en la zona peninsular como en Baleares. Esta situación, además, podría repetirse en los días siguientes, aunque en principio serían más aislados y la incertidumbre todavía es alta.

Imagen de archivo del desfile del 12 de octubre de 2025. (Eduardo Parra/Europa Press)

En el resto del territorio, las jornadas serán en general con cielos poco nubosos y con temperaturas al alza. De hecho, de cara a los primeros días de la semana que viene se espera que los termómetros superen los 30 grados en puntos de la mitad sur y los 25 en amplias zonas del resto. “Después de un fin de semana todavía algo fresco, la próxima semana tendremos un ambiente cálido para la época, especialmente en la mitad norte, donde los termómetros podrían estar entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para esta época del año”, ha explicado Rubén del Campo, portavoz de la Aemet.

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Chubascos en algunas zonas y temperaturas al alza

Este sábado, el organismo público señala que se pueden producir chubascos aislados en Baleares, así como fuertes y con tormenta en las zonas afectadas por la influencia de la DANA. Este día ya se superarán los 20 grados en casi todo el territorio y los 25 en Andalucía.

El domingo continuará la inestabilidad en Canarias, donde hay probabilidad de que se produzcan chubascos localmente fuertes, sin descartarlos en Ceuta y en puntos del extremo sur peninsular. También seguirán subiendo las temperaturas, por lo que el mercurio estará por encima de los 25 grados en la mitad sur, Baleares y el área mediterránea.

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Con respecto al lunes 12 de octubre, la jornada será en general estable, aunque con algunos chubascos tanto en el área mediterránea como en Canarias. “Las temperaturas seguirán subiendo con 25 grados de máxima o más de 25 grados en amplias zonas del territorio e incluso más de 30 grados en el valle del Guadalquivir”, ha señalado Del Campo.

Los siguientes días de la semana que viene continuará la previsión de algunos chubascos en puntos del Mediterráneo y Canarias, así como algunas lloviznas en el extremo norte. Sin embargo, en el resto del territorio se esperan cielos en general poco nubosos y con temperaturas altas. De hecho, el martes volverán a subir y no variarán demasiado en los días siguientes, con más de 30 grados en zonas de Extremadura y Andalucía, incluso puntualmente más de 32 en el valle del Guadalquivir.

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