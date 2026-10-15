España

Vox abre la puerta a reformar las pensiones si llega al Gobierno: “No se puede descartar nada”

Pepa Millán garantiza que las prestaciones se seguirán pagando “a costa de lo que sea”, pero sostiene que el modelo actual no funciona y que habrá que revisar las cuentas del Estado antes de decidir posibles cambios

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán. Matias Chiofalo - Europa Press
El presidente de Vox, Santiago Abascal, y la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán. Matias Chiofalo - Europa Press
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Vox levantó la libre sobre el futuro de las pensiones en España tras unas declaraciones del diputado José María Figaredo, que en una entrevista afirmó que “el sistema de pensiones es un zombi. Lo han quebrado” y apoyó un modelo mixto, con una parte pública y otra privada.

Ahora ha sido la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, la que ha abierto la puerta a una posible reforma del sistema público de pensiones si su partido llega al Gobierno. Aunque ha asegurado que las prestaciones se seguirán abonando “a costa de lo que sea”, la dirigente ha evitado comprometerse con un modelo concreto y ha defendido que será necesario examinar las cuentas públicas antes de determinar qué cambios podrían aplicarse.

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Las declaraciones de Millán, recogidas por Europa Press, se producen en plena precampaña electoral, en medio de un debate político sobre la sostenibilidad de las pensiones. La portavoz ha insistido este jueves en el Congreso en que el sistema, tal como está diseñado actualmente, “no funciona”, por lo que no descarta modificaciones si Vox alcanza el Ejecutivo.

Vox condiciona los cambios a las cuentas del Estado

“Aquí no se puede descartar nada, porque tampoco somos ilusos ni se puede engañar a la gente (...) habrá muchas cosas que habrá que cambiar, pero el sentido en el que se tendrán que cambiar lo sabremos con mayor acierto cuando lleguemos y veamos cuáles son las cuentas reales del Estado”, ha señalado Millán durante una rueda de prensa en el Congreso.

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Las pensiones vuelven al centro del debate político con el choque entre el Gobierno y el Partido Popular sobre la viabilidad del sistema.

Con estas palabras, la portavoz ha evitado concretar qué reformas impulsaría su partido o si respaldaría un sistema mixto como el sugerido por Figaredo. Millán ha defendido, al mismo tiempo, que garantizar las pensiones debe ir acompañado de oportunidades para los jóvenes.

Vox sostiene así que la protección de los actuales pensionistas y las perspectivas de las nuevas generaciones deben abordarse conjuntamente, aunque Millán no ha precisado cómo se articularía esa garantía en una eventual reforma.

Críticas al Gobierno por la gestión de los servicios públicos

Millán ha dirigido también sus críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez, al que responsabiliza de poner en riesgo los servicios públicos. La portavoz ha cuestionado que, pese a la recaudación récord, los ciudadanos afronten un encarecimiento de la cesta de la compra, problemas en el transporte ferroviario y dificultades de acceso al empleo para muchos jóvenes.

“Esa es la gestión pública que hace el Gobierno del dinero de todos los españoles, con lo cual, como ustedes comprenderán, este Gobierno no nos va a decir a los demás cómo se tiene que gestionar ningún sistema público”, ha sentenciado.

El debate sobre las pensiones se intensifica en la precampaña electoral, con declaraciones de Vox y del PP que cuestionan la viabilidad del actual sistema público de pensiones. Por ahora, Vox garantiza que mantendrá el pago de las prestaciones si gobierna, pero deja sin concretar qué cambios introduciría para reformar el sistema y cómo financiaría esas modificaciones.

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