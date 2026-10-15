España

Aceite de oliva solidificado, un alimento muy versátil y saludable con el que podrás dar un toque diferente a tus recetas

Una técnica sencilla permite cambiar su textura y disfrutar de su sabor con especias en tostadas y otros platos

Frasco de vidrio con salsa verde y un cuchillo, sobre tabla de madera con hierbas secas, chile en hojuelas, tomillo y galletas.
Aceite sólido. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El aceite de oliva es uno de los grandes protagonistas de la gastronomía española. Presente en ensaladas, guisos y todo tipo de recetas, este ingrediente se ha convertido en una seña de identidad de nuestra cocina y en una pieza fundamental de la dieta mediterránea.

Además, España destaca como líder mundial en producción de aceite de oliva, siendo una de las insignias principales en provincias como Jaén o Córdoba. Sin embargo, más allá de su importancia gastronómica y cultural, el aceite de oliva virgen extra destaca por sus propiedades nutricionales.

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Es rico en ácido oleico, una grasa monoinsaturada que contribuye a mantener niveles normales de colesterol cuando sustituye a las grasas saturadas, y contiene compuestos antioxidantes, como los polifenoles, que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo.

Pero sus posibilidades en la cocina van mucho más allá de utilizarlo como aliño. Con una técnica sencilla y la incorporación de determinadas especias, es posible transformar su textura y obtener un aceite sólido que aporta un toque diferente a numerosos platos, integrándose a la perfección en tostadas y bocadillos.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 5 minutos.
  • Reposo en la nevera: de 2 a 3 horas

Ingredientes

Para un tarro pequeño de aceite untable:

  • 100 ml de aceite de oliva virgen extra.
  • 1 cucharadita de orégano seco.
  • 1/2 cucharadita de romero picado.
  • Una pizca de pimienta negra.
  • Una pizca de sal.

Cómo hacer aceite de oliva solidificado paso a paso

  1. Coloca los 100 ml de aceite de oliva virgen extra en un recipiente pequeño, preferiblemente de cristal o de cerámica. Elige un aceite de buena calidad, ya que será el ingrediente principal de la receta y su sabor tendrá mucho protagonismo.
  2. Incorpora el orégano, el romero, la pimienta negra y una pizca de sal. Remueve bien para repartir los ingredientes por todo el aceite. También puedes adaptar la mezcla a tus preferencias y utilizar tomillo, ajo en polvo o pimentón, siempre en pequeñas cantidades para no ocultar el sabor del aceite.
  3. Tapa el recipiente y mételo en la nevera durante dos o tres horas. El frío hará que el aceite se vuelva más turbio y espeso y, dependiendo de su composición y de la temperatura, puede llegar a solidificarse parcialmente. Comprueba la textura antes de servirlo, ya que no todos los aceites se endurecen de la misma forma.
  4. Cuando la mezcla esté fría, remuévela si es necesario y comprueba si tiene la consistencia adecuada para untar. Sírvela sobre una tostada de pan o utilízala como acompañamiento de verduras y otros platos. Si sigue demasiado líquida, necesitará más frío o una formulación diferente para conseguir una textura realmente untable.
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Cuántas porciones tiene el aceite de oliva solidificado

Con 100 mililitros de aceite se obtienen aproximadamente 6-8 porciones pequeñas, según la cantidad que se utilice en cada tostada. Es una preparación pensada para consumir en pequeñas cantidades como acompañamiento del pan o de otros alimentos.

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Valor nutricional del aceite de oliva solidificado

  • Calorías: 120 kcal
  • Grasas: 13,5 g
  • Hidratos de carbono: 0 g
  • Proteínas: 0 g

Cómo conservar el aceite de oliva solidificado

Guarda la preparación en un recipiente limpio y cerrado dentro de la nevera. Su consistencia puede cambiar con las variaciones de temperatura, por lo que es normal que se ablande al sacarlo y que vuelva a espesarse cuando se enfríe.

Para esta receta, lo más prudente es preparar poca cantidad y consumirla en pocos días. Como se han añadido especias, conviene utilizar ingredientes secos y evitar incorporar ajo fresco u otras hierbas frescas si no se va a consumir en pocos días.

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