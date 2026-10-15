La reina Letizia deslumbra en el Premio Planeta 2026 con un original escote geométrico: su reencuentro con su amiga Sonsoles Ónega

El rey Felipe y la reina Letizia en el Premio Planeta 2026 (Planeta)

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El rey Felipe VI y la reina Letizia presiden esta noche en el recinto de Montjuïc de la Fira de Barcelona la cena literaria de la 75ª edición del Premio Planeta, el galardón mejor dotado del mundo para una novela inédita. En el caso de la monarca, ha sorprendido con un original y elegante diseño de Sybilla en color negro cuya característica principal es su escote geométrico.

A la ceremonia de este año se presentaron 1.424 manuscritos que compitieron por el millón de euros destinado a la obra ganadora y los 200.000 euros reservados para la finalista. Como novedad de esta edición, los autores finalistas recibirán además un trofeo conmemorativo. La relación de los reyes de España con el Premio Planeta se remonta a 2011, cuando acudieron por primera vez, entonces como príncipes de Asturias, para la 60ª edición del galardón.

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Desde entonces, su presencia en la gala se ha reservado para las citas que terminan en cifras redondas: volvieron en 2016, con motivo de la 65ª edición, y en 2021, cuando se celebró la 70ª. Hubo una excepción a ese patrón en 2024, año en que los reyes asistieron a un acto distinto, organizado para conmemorar los 75 años de la fundación del Grupo Planeta. La cita de esta noche marca así su cuarta visita a la gala del premio literario propiamente dicho.

La reina Letizia en el Premio Planeta 2026 (Europa Press)

El ‘look’ de la reina Letizia

Para la 75ª edición del Premio Planeta, la reina Letizia ha elegido un vestido negro de la firma Sybilla, con un escote que se convirtió en el elemento más distintivo del conjunto. La prenda presenta varios recortes asimétricos y geométricos alrededor del cuello y el pecho, dispuestos a modo de tiras entrelazadas que generan un efecto de cut out sobre la piel, en un diseño sin mangas que deja los hombros al descubierto.

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El vestido, de color negro liso y acabado mate, tiene un corte recto y entallado que sigue la silueta del cuerpo sin apenas volumen, con la cintura marcada de forma discreta, sin cinturón ni adornos visibles. La falda, estrecha y de caída limpia, llegaba hasta los pies, pero la monarca la ha customizado en corte midi, en una pieza que combina sobriedad y un punto de originalidad concentrado por completo en la zona del escote.

Como cartera de mano ha llevado el bolso Arch de Nina Ricci, de color negro y con un ribete dorado, que ha lucido en múltiples ocasiones por su sana costumbre de reciclar accesorios y prendas. La reina Letizia ha completado el look con los pendientes Pavé Twist Hoops de PDPAOLA, de plata bañada en oro de 18 quilates, junto a una pulsera de diamantes de su colección y sus habituales anillos de Karen Hallam y Coreterno.

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Los reyes, junto a la ganadora del Premio Planeta, Paloma Sánchez-Garnica, durante la Gala de entrega del 73 premio Planeta de Novela. (Lorena Sopêna / Europa Press)

Las apariciones previas de la reina en el Premio Planeta permiten rastrear la evolución de su estilo bajo un mismo criterio: la soberana reserva para esta cita los tonos oscuros, el brillo discreto y el trabajo artesanal en los textiles, en sintonía con el carácter literario de la velada. En su primera asistencia, en 2011, la reina Letizia eligió un vestido de Felipe Varela, uno de sus modistas de confianza.

El reencuentro con Sonsoles Ónega

Entre las figuras del ámbito cultural que esta noche rodean a los reyes en Montjuïc, una presencia despierta especial expectación: la de Sonsoles Ónega, amiga personal de la Reina desde hace más de veinte años. El vínculo entre ambas nació cuando Letizia trabajaba como periodista, antes de su incorporación a la Familia Real. La complicidad entre las dos mujeres se ha hecho visible en distintos momentos a lo largo de los años.

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La esposa de Felipe VI ha asistido al último adiós del legendario periodista, quien falleció este martes, 3 de marzo, a los 78 años (Europa Press)

Uno de los más recordados ocurrió durante la presentación de Las hijas de la criada, la novela con la que Sonsoles Ónega se hizo con el Premio Planeta en 2023, cuando la reina Letizia acudió a una firma de libros y esperó su turno como una lectora más para que la escritora le dedicara un ejemplar. Esa cercanía quedó reflejada también en un gesto reciente: la Reina acudió a la capilla ardiente tras el fallecimiento de Fernando Ónega, periodista y padre de Sonsoles Ónega, a quien definió como “el padre de mi amiga” en un homenaje con el que quiso reconocer su trayectoria profesional.