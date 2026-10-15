España

La reina Letizia deslumbra en el Premio Planeta 2026 con un original escote geométrico: su reencuentro con su amiga Sonsoles Ónega

Junto al rey Felipe VI, la monarca ha presidido la 75ª edición del galardón en Barcelona

El rey Felipe y la reina Letizia en el Premio Planeta 2026 (Planeta)
El rey Felipe y la reina Letizia en el Premio Planeta 2026 (Planeta)
Guardar

El rey Felipe VI y la reina Letizia presiden esta noche en el recinto de Montjuïc de la Fira de Barcelona la cena literaria de la 75ª edición del Premio Planeta, el galardón mejor dotado del mundo para una novela inédita. En el caso de la monarca, ha sorprendido con un original y elegante diseño de Sybilla en color negro cuya característica principal es su escote geométrico.

A la ceremonia de este año se presentaron 1.424 manuscritos que compitieron por el millón de euros destinado a la obra ganadora y los 200.000 euros reservados para la finalista. Como novedad de esta edición, los autores finalistas recibirán además un trofeo conmemorativo. La relación de los reyes de España con el Premio Planeta se remonta a 2011, cuando acudieron por primera vez, entonces como príncipes de Asturias, para la 60ª edición del galardón.

PUBLICIDAD

Desde entonces, su presencia en la gala se ha reservado para las citas que terminan en cifras redondas: volvieron en 2016, con motivo de la 65ª edición, y en 2021, cuando se celebró la 70ª. Hubo una excepción a ese patrón en 2024, año en que los reyes asistieron a un acto distinto, organizado para conmemorar los 75 años de la fundación del Grupo Planeta. La cita de esta noche marca así su cuarta visita a la gala del premio literario propiamente dicho.

La reina Letizia en el Premio Planeta 2026 (Europa Press)
La reina Letizia en el Premio Planeta 2026 (Europa Press)

El ‘look’ de la reina Letizia

Para la 75ª edición del Premio Planeta, la reina Letizia ha elegido un vestido negro de la firma Sybilla, con un escote que se convirtió en el elemento más distintivo del conjunto. La prenda presenta varios recortes asimétricos y geométricos alrededor del cuello y el pecho, dispuestos a modo de tiras entrelazadas que generan un efecto de cut out sobre la piel, en un diseño sin mangas que deja los hombros al descubierto.

PUBLICIDAD

El vestido, de color negro liso y acabado mate, tiene un corte recto y entallado que sigue la silueta del cuerpo sin apenas volumen, con la cintura marcada de forma discreta, sin cinturón ni adornos visibles. La falda, estrecha y de caída limpia, llegaba hasta los pies, pero la monarca la ha customizado en corte midi, en una pieza que combina sobriedad y un punto de originalidad concentrado por completo en la zona del escote.

Como cartera de mano ha llevado el bolso Arch de Nina Ricci, de color negro y con un ribete dorado, que ha lucido en múltiples ocasiones por su sana costumbre de reciclar accesorios y prendas. La reina Letizia ha completado el look con los pendientes Pavé Twist Hoops de PDPAOLA, de plata bañada en oro de 18 quilates, junto a una pulsera de diamantes de su colección y sus habituales anillos de Karen Hallam y Coreterno.

Los reyes, junto a la ganadora del Premio Planeta, Paloma Sánchez-Garnica, durante la Gala de entrega del 73 premio Planeta de Novela. (Lorena Sopêna / Europa Press)
Los reyes, junto a la ganadora del Premio Planeta, Paloma Sánchez-Garnica, durante la Gala de entrega del 73 premio Planeta de Novela. (Lorena Sopêna / Europa Press)

Las apariciones previas de la reina en el Premio Planeta permiten rastrear la evolución de su estilo bajo un mismo criterio: la soberana reserva para esta cita los tonos oscuros, el brillo discreto y el trabajo artesanal en los textiles, en sintonía con el carácter literario de la velada. En su primera asistencia, en 2011, la reina Letizia eligió un vestido de Felipe Varela, uno de sus modistas de confianza.

El reencuentro con Sonsoles Ónega

Entre las figuras del ámbito cultural que esta noche rodean a los reyes en Montjuïc, una presencia despierta especial expectación: la de Sonsoles Ónega, amiga personal de la Reina desde hace más de veinte años. El vínculo entre ambas nació cuando Letizia trabajaba como periodista, antes de su incorporación a la Familia Real. La complicidad entre las dos mujeres se ha hecho visible en distintos momentos a lo largo de los años.

La esposa de Felipe VI ha asistido al último adiós del legendario periodista, quien falleció este martes, 3 de marzo, a los 78 años (Europa Press)

Uno de los más recordados ocurrió durante la presentación de Las hijas de la criada, la novela con la que Sonsoles Ónega se hizo con el Premio Planeta en 2023, cuando la reina Letizia acudió a una firma de libros y esperó su turno como una lectora más para que la escritora le dedicara un ejemplar. Esa cercanía quedó reflejada también en un gesto reciente: la Reina acudió a la capilla ardiente tras el fallecimiento de Fernando Ónega, periodista y padre de Sonsoles Ónega, a quien definió como “el padre de mi amiga” en un homenaje con el que quiso reconocer su trayectoria profesional.

Temas Relacionados

Reina LetiziaCasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El rey Felipe VI dedica unas emotivas palabras en el Premio Planeta 2026: “En la diversidad podemos reconocer lo que nos une y lo que nos hace diferentes”

El monarca ha ido con la reina Letizia un año más a la gala más importante de la literatura española

El rey Felipe VI dedica unas emotivas palabras en el Premio Planeta 2026: “En la diversidad podemos reconocer lo que nos une y lo que nos hace diferentes”

EuroDreams: estos son los ganadores del sorteo del 12 de octubre

Con Eurodreams no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

EuroDreams: estos son los ganadores del sorteo del 12 de octubre

Alex Letosa, psicólogo, analiza el auge de la ultraderecha entre adolescentes: “Se trata de psicología evolutiva, en esta época se busca una identidad”

El experto analiza la radicalización juvenil a través de respuestas simples, la necesidad de pertenencia y los algoritmos que premian la polarización

Alex Letosa, psicólogo, analiza el auge de la ultraderecha entre adolescentes: “Se trata de psicología evolutiva, en esta época se busca una identidad”

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Izquierda Unida rechaza negociar con Podemos y defiende Frente Amplio como “proyecto de país” con “mucha solidez política”

Podemos se alía con ERC en Cataluña y rechaza el Frente Amplio, PP y UPN concurrirán juntos en Navarra y Ciudadanos vuelve. El Supremo mantiene suspendido el voto de 163.020 nacionalizados por la ley de nietos residentes en el extranjero. El CIS da ganador al PSOE y 40dB. al PP con Vox. Quedan 45 días para las elecciones generales

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Izquierda Unida rechaza negociar con Podemos y defiende Frente Amplio como “proyecto de país” con “mucha solidez política”

Obligan a Candy Crush, Minecraft y más videojuegos a mostrar el precio real de sus monedas virtuales

Las medidas exigen eliminar los sistemas de conversión entre monedas internas que dificultan el cálculo del gasto final

Obligan a Candy Crush, Minecraft y más videojuegos a mostrar el precio real de sus monedas virtuales
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Izquierda Unida rechaza negociar con Podemos y defiende Frente Amplio como “proyecto de país” con “mucha solidez política”

Elecciones generales en España 29-N, en directo: Izquierda Unida rechaza negociar con Podemos y defiende Frente Amplio como “proyecto de país” con “mucha solidez política”

Un tribunal rechaza que un hombre nacido en España en 1974 sea español de origen pese a haber nacido sin nacionalidad

La nueva señal de la DGT que ya se ha implantado en Canarias y muchos conductores desconocen

La Junta Electoral enviará las papeletas para el 29-N a todos los españoles en el extranjero, aunque algunos no podrán votar por la suspensión de la ‘ley de nietos’

El juez Calama investigará también a tres responsables de la Seguridad Social por las gestiones previas al rescate de Plus Ultra

ECONOMÍA

Carrera contrarreloj de los jubilados: piden al Gobierno eliminar los recortes en sus pensiones por retiro anticipado antes del 29-N

Carrera contrarreloj de los jubilados: piden al Gobierno eliminar los recortes en sus pensiones por retiro anticipado antes del 29-N

Los trabajadores de la banca exigen mejoras laborales a las grandes entidades: reparto de beneficios, fines de semana más largos y frenar a la inteligencia artificial

Madrid bajará el IBI en 2027, pero mantiene la tasa de basuras: cuánto pagarán los madrileños

Denuncian a Fotocasa, Idealista y otros cuatro portales inmobiliarios por incumplir el decreto de vivienda: los anuncios de alquiler no incluían la información obligatoria

De Guindos pide un pacto urgente entre partidos para blindar las pensiones: “Son la columna vertebral del estado del bienestar”

DEPORTES

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Arbeloa, ‘al banquillo’: el vestuario del Fulham no compra sus métodos y existen dudas en torno a los fichajes traídos desde el Real Madrid

Guerra total por Pedro Porro: el FC Barcelona quiere al socio de Lamine Yamal en La Roja mientras el Real Madrid amenaza con dinamitar la operación

Ilia Topuria calienta su regreso tras perder el invicto y ya está más cerca de su primer combate: “Seré yo quien lo haga bajar de división”

La reflexión de Antony sobre el miedo y su infancia: “A solo 15 pasos de mi puerta vendían droga; la violencia formaba parte de nuestro día a día”

El FC Barcelona recupera a su hombre de oro justo a tiempo para el Clásico: cayó lesionado durante el parón de selecciones