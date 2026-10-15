La nueva señal de la DGT que ya se ha implantado en Canarias y muchos conductores desconocen

La señal S-991c avisa de la presencia de cámaras que controlan el paso con el semáforo en rojo. (Composición Infobae)

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La actualización del catálogo de señales de tráfico aprobada en 2025 incorporó pictogramas para identificar controles que ya funcionaban en carreteras y ciudades españolas. Uno de ellos es la señal S-991c, que informa de la presencia de cámaras destinadas a detectar a los vehículos que atraviesan un cruce con el semáforo en rojo.

La incorporación de estos sistemas coincide con el incremento de la vigilancia automatizada en España. Según las estimaciones del Observatorio de radares de Coyote existen 3.621 dispositivos de control en el país, entre radares fijos, móviles, de tramo, de cinturón y de semáforo. De ese total, 600 son cámaras de semáforo.

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La señal ya se ha implantado también en Canarias, donde los conductores pueden encontrarla en puntos que cuentan con cámaras capaces de registrar el paso de vehículos cuando la luz roja prohíbe avanzar. Saltarse el semáforo supone una multa de 200 euros y la pérdida de cuatro puntos del permiso de conducir.

La señal que identifica los controles foto-rojo

La S-991c forma parte de la modificación del Reglamento General de Circulación aprobada mediante el Real Decreto 465/2025. El cartel presenta un semáforo en rojo, unas ondas que representan la vigilancia electrónica y varios vehículos. También puede incluir paneles complementarios con información adicional.

La señal no crea una nueva infracción ni añade una sanción específica. Su finalidad consiste en avisar de que el cruce cuenta con un dispositivo de control del paso con semáforo en rojo, conocido como sistema foto-rojo.

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La infracción se produce cuando el vehículo supera la línea de detención con la luz roja encendida. La instalación de una cámara o la presencia de la S-991c no modifica la obligación de parar antes de esa marca vial.

La nueva señal S-991c

Estos dispositivos tampoco deben confundirse con los radares de velocidad. Las cámaras de semáforo verifican si el conductor ha respetado la señal luminosa, mientras que los radares miden la velocidad a la que circula el vehículo.

Los controles automatizados de semáforo utilizan habitualmente dos fotografías para acreditar la infracción. Una imagen capta el instante en el que el vehículo rebasa la línea de detención y otra muestra que ha continuado su trayectoria por el cruce mientras la luz seguía en rojo.

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Si la administración tramita la sanción, el conductor recibe la notificación con la documentación correspondiente. El pago dentro de los 20 días posteriores permite reducir el importe a 100 euros, aunque la retirada de los cuatro puntos se mantiene.

El caso de Tenerife

La luz amarilla fija también obliga a detenerse en las mismas condiciones que la roja, salvo que el conductor esté tan cerca de la línea que no pueda frenar con seguridad. Continuar la marcha tras acelerar para evitar el cambio de fase puede dar lugar a una infracción.

La presencia de la señal ha cobrado actualidad en Tenerife. En Santa Cruz existen dos sistemas foto-rojo: uno está situado en la zona de Miramar, cerca de la Casa Cuna, y el otro se encuentra en el cruce de las avenidas de San Sebastián y La Salle.

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Ambos equipos llevaban alrededor de 15 días inactivos por la finalización del contrato municipal de mantenimiento. El Ayuntamiento prepara una nueva licitación para restablecer el servicio y estudia ampliar los controles a otros puntos de la capital tinerfeña.

Por consiguiente, la falta de funcionamiento de las cámaras no elimina la obligación de cumplir las señales luminosas. Un conductor que cruce un semáforo en rojo puede ser sancionado aunque no exista un dispositivo automatizado en ese punto.