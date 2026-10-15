Carrera contrarreloj de los jubilados: piden al Gobierno eliminar los recortes en sus pensiones por retiro anticipado antes del 29-N

Decenas de jubilados en una concentración para pedir la subida de las pensiones en función del IPC. (Fernando Sánchez / Europa Press)

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El adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre ha trastocado los planes de trabajadores con más de 40 años cotizados que quieren jubilarse anticipadamente sin sufrir recortes en su pensión y de jubilados con una larga carrera de cotización que han pedido al Gobierno que apruebe un decreto ley que acabe con los coeficientes reductores que penalizan sus pensiones.

El Congreso aprobó en septiembre la toma en consideración de una proposición de ley presentada por Podemos que plantea eliminar los coeficientes reductores de las pensiones para quienes acrediten carreras de cotización de 40 años o más. La iniciativa contempla, además, que la reforma pueda beneficiar a personas que ya estén jubiladas, que tendrían la posibilidad de solicitar un nuevo cálculo de su prestación conforme a las reglas que se establezcan.

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La propuesta salió adelante con 178 votos a favor, entre ellos los del PSOE; 136 abstenciones, incluidas las del PP, y 33 votos en contra, correspondientes a Vox. Sin embargo, la aprobación de su toma en consideración no implica que la reforma haya entrado en vigor ni garantiza que termine convirtiéndose en ley.

Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE): explica las medidas que se podrían tomar para bajar el gasto en pensiones y dar sostenibilidad al sistema público.

Cerca de un millón de afectados

En este contexto, la Asociación de Jubilados Anticipados con 40 o más años Cotizados (Asjubi40) registró la pasada semana un escrito en el Congreso para reclamar un decreto ley que acabe con los coeficientes reductores de la edad de retiro para las personas con largas carreras de cotización que opten por la jubilación anticipada. La organización considera que la convocatoria electoral no debería dejar en suspenso una reivindicación que afecta, según sus estimaciones, a casi un millón de pensionistas.

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Asjubi40 pide en su escrito que se valore “de forma extraordinaria” la utilización de un decreto ley que elimine las penalizaciones y entiende que la propuesta está amparada en la “extraordinaria y urgente necesidad” que demanda el decreto.

La asociación incide en que la convocatoria electoral no puede convertirse en “una coartada perpetuar el agravio comparativo que sufren cerca de un millón de pensionistas en España”.

Requisitos exigidos

La disolución de las Cortes y el final anticipado de la legislatura pueden dejar sin recorrido las iniciativas que permanecían en tramitación, entre ellas la proposición de Podemos. Si el Gobierno no atiende la petición de Asjubi40, la medida no podrá darse por aprobada y su futuro dependerá de los procedimientos parlamentarios que correspondan tras las elecciones.

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Incluso si la reforma sale adelante, no todos los trabajadores que hayan cotizado durante cuatro décadas podrán beneficiarse automáticamente de ella. La jubilación anticipada está sujeta a requisitos de edad, años cotizados y cuantía de la pensión resultante, además de las condiciones específicas que finalmente establezca la norma.

La edad ordinaria de jubilación continúa aumentando de acuerdo con el calendario de la reforma de las pensiones aprobada en 2013. En 2026, la edad legal es de 66 años y 10 meses para quienes hayan cotizado menos de 38 años y tres meses. Quienes alcancen ese periodo de cotización pueden jubilarse a los 65 años.

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Decenas de personas portan carteles y banderas durante una concentración de pensionistas en Madrid. Fernando Sánchez / Europa Press

Ese calendario también determina cuándo se puede acceder a la jubilación anticipada voluntaria. En 2026, pueden hacerlo desde los 64 años y 10 meses quienes hayan cotizado menos de 38 años y tres meses, mientras que quienes alcancen o superen ese periodo pueden adelantar el retiro hasta los 63 años.

Además, es necesario acreditar al menos 35 años de cotización, de los cuales dos deben estar comprendidos dentro de los 15 años inmediatamente anteriores a la solicitud. Tanto los trabajadores por cuenta ajena como los autónomos pueden acogerse a esta modalidad. En determinados supuestos, también pueden computarse hasta 12 meses del servicio militar obligatorio, la prestación social sustitutoria o el servicio social femenino.

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Existe otra condición económica: una vez aplicados los coeficientes reductores, la pensión resultante debe superar la cuantía mínima que correspondería al trabajador a los 65 años, atendiendo a sus circunstancias familiares. Si no se cumple este requisito, no se puede acceder a la jubilación anticipada voluntaria.

Cómo se calcula el recorte de la pensión

La Seguridad Social aplica coeficientes reductores a quienes deciden jubilarse antes de la edad ordinaria. La reducción depende de cuántos meses se adelante el retiro y del periodo total cotizado: cuanto mayor sea el adelanto, mayor puede ser el recorte, aunque las penalizaciones también varían según la carrera de cotización.

En la jubilación anticipada voluntaria, los coeficientes reductores pueden ir del 2,81% cuando se adelanta un mes la jubilación hasta el 21% cuando se anticipa el retiro el máximo permitido de dos años, en los supuestos correspondientes.

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Es precisamente este recorte el que Asjubi40 quiere eliminar para quienes hayan cotizado al menos 40 años. Por ahora, sin embargo, la supresión de las penalizaciones sigue siendo una reivindicación pendiente y su aplicación dependerá de que la iniciativa legislativa prospere o de que el Gobierno decida aprobar un decreto ley antes de las elecciones.